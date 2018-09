Las diez del zorro: Semana 12 Cl2017

1° Objetivo cerca de cumplirse

Los aficionados atlistas salían de la era Tomás Boy desilusionados por todo lo que no pudo lograrse, pero satisfechos por haberlos salvado del descenso y meterlos a liguilla en tres ocasiones después de siete años de ausencia. Tres temporadas después, dos de ellas un rotundo fracaso, ni siquiera rebasando la barrera de 20 puntos y por ende volviéndose a meter en el tema porcentual. A falta de cinco partidos Atlas se encuentra en zona de clasificación con 18 puntos, a solo una unidad de igualar las conseguidas en el torneo pasado y poner fin a una racha de tres torneos seguidos sin fiesta grande.

2° El calibre de Cruz

Por muy pocas cabezas pasó la idea de que la furia se impondría por un marcador tan amplio y un juego tan perfecto en su visita ante Querétaro. Mucho de ello debido al planteamiento de su técnico. Sacrificando a Garnica que había dado un buen partido el fin pasado, y utilizando a Luis Robles en su línea de cinco, convertía a la defensa rojinegra en una verdadera muralla. Tanto Leiton como Gaddi y el ya mencionado Robles dieron uno, sino es que el mejor juego del campeonato. Fueron la clave para que el equipo nunca se sintiera presionado, y ante el buen tino de sus atacantes, manejar el encuentro a placer. Buena estrategia rojinegra.

Foto: Futboltotal

3° Goleadores rojinegros

Matías Alustiza y Martín Barragán se encuentran en los primeros puestos de goleo individual en el Clausura 2017, algo que los zorros no conseguían desde que Alfredo Moreno militaba con los tapatíos. Cabe recordar que los atlistas nunca han tenido un campeonato de goleo individual, lo más cerca que se han quedado ha sido con el brasileño Robert de Pinho, hace casi 13 años. Es una verdadera sorpresa lo que han logrado los delanteros y sobre todo Martín, que empatado con Alan Pulido y Oribe Peralta, se destaca como máximo anotador mexicano.

4° Amor propio

No es noticia el gran momento que vive el once de la academia. Lo impresionante, es que ha jugado con molestias a lo largo de la justa y aun así ha sido el mejor elemento del plantel y uno de los mejores del campeonato. Es de resaltar lo mucho que ama este futbolista su profesión, su compromiso y profesionalidad con cada equipo donde milita.

Foto: Univision

5° Consolidación rojiinegra

Desde hace casi un mes que Jaine Barreiro, uno de los refuerzos rojinegros del torneo anterior, está listo para jugar de inicio. Uno de los mejores jugadores del Apertura 2016 aun no ve minutos en lo que va del campeonato. Daniel Arreola venía siendo titular indiscutible en el equipo y a pesar de sus expulsiones van varios partidos que no alinea. El elegido para suplirlos ha sido Gaddi Aguirre, el canterano que no había podido ganarse la confianza de cruz en sus actuaciones, van dos partidos que ha destacado en zona baja y demuestra que la cantera aún puede dar mucho más.

6° Édgar Zaldívar

El número 300 del Atlas recién debutaba este torneo en la cancha del Azul, solo unos cuantos minutos. En su siguiente partido en contra León dejó un sabor de boca gratísimo y de gritos de titularidad. Una expulsión sufrida lo dejó fuera el siguiente encuentro y fue hasta este sábado que volvió a aparecer. Desgraciadamente se vio muy superado en todos los aspectos. Perdió muchos balones, sus pases no eran al pie, no pedía tanto la pelota, se ubicaba mal. El chico después de casi un mes sin jugar tuvo un regreso amargo. Esperemos se venga abajo y que su talento prospere.

7° Se acerca el regreso

No, no me refiero al mejor arquero rojinegro desde Corona, ni tampoco al eterno capitán, sino al mejor refuerzo del torneo pasado y que lleva en su espalda en número 21. Cándido Ramírez quién llegó a manera de préstamo en cambio de Alfonso González, hizo valer sus minutos, pero en un encuentro frente a Santos saldría lesionado y perdería casi seis meses de actividad. El sábado fue llamado y jugó de titular en la victoria de la sub 20. Con una recta final complicada, Atlas necesitará de lo mejor disponible para meterse a zona de clasificación y que mejor que Cándido para ayudar.

Foto: Proceso

8° Dominio abismal

La última vez que Atlas tuvo esperanzas reales de poder alzar el trofeo de campeón. Aquel equipo de Sergio Bueno, lleno de grandes prospectos y jugadores, perdía la semifinal de vuelta en el Jalisco frente a los Pumas de la UNAM, quienes a la postre terminaban levantando el título. Aquella vez fue la última que los universitarios ganaron a los zorros en la cancha del Jalisco. Casi trece años de dominio rojinegro han hecho que los capitalinos batallen para sacar puntos en el Jalisco, más que en cualquier otra aduana. De seguir así la racha, Atlas estaría dando un paso gigantesco en su busca por colarse entre los ocho primeros ya que el rival es uno directo en la busca de una plaza.

9° Querétaro

Vaya que Jaime Lozano había hecho de Querétaro un equipo diferente. Cambio total de actitud, propuesta ofensiva, bien ordenados en todas sus líneas y con momento para brillar de todo su plantel. En casa habían sido imbatibles y gustaba mucho su juego. El sábado nada les salió bien. La línea de cinco de Atlas no le permitió a sus jugadores jugar por el centro. Candelo se vio muy poco encarador, sin balones claros para Villa y con un Cardozo apagado y jugando muy atrás, fue una tarea imposible para los locales el generar futbol. Pero atrás fue donde más sufrieron. Las marcas eran pésimas. Bornstein y Martínez dejaron hacer a Alustiza y Barragán casi lo que quisieron. Si aún quieren pelear algo los gallos deben corregir cuanto antes.

10° En frío

El equipo de la furia se mostró como tal. Como un equipo que está bien trabajado, bien dirigido y jugando en conjunto. Siempre que podía salían tocando el balón por el piso. Los tres centrales, hábiles con los pies, sin comprometer a sus compañeros, ya ni siquiera Leiton quien dio un juegazo.

Foto: ASmexico

Clifford de nuevo fue clave en el movimiento que se le dió a la pelota, y para enmarcar el juego de Javier Salas. Hay que hablar cuando se equivoca y criticar pero también hay que decir cuando lo hace de manera correcta. Sin tener un partido brillante cumplió su función, no perdió tantos balones y cuando entro por la lateral fue muy buena incorporación.

Daniel Álvarez volvió a jugar como hace siete días, no explosivo pero muy inteligente, metiendo pases filtrados, de primera intención, subiendo al ataque y además con un golazo. De nuevo Alustiza hizo el trabajo duro y puso al frente a los zorros con una asistencia y un gol más pocos minutos más tarde. Sin embargo desapareció por completo en la segunda mitad. Se le notaba lesionado, no hay que arriesgar así a un jugador, ni aunque pida jugar, se notaba a leguas que no estaba para todo el partido.