Paul Aguilar: "Me siento afortunado de poder regresar"

La espera terminó, luego de varios meses ausente por lesión y perdiéndose todo lo que fue el resto del Apertura 2016, esta mitad de semana el zaguero mexicano, Paul Aguilar, volverá a haber acción en las canchas, en lo que será el cotejo entre América y Necaxa correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2017.

“La verdad que dentro de todo siempre traté de sacarle lo mejor, sabemos que fue una lesión nada fácil pero también traté de sacarle el lado positivo, el estar conviviendo con la familia, el estar en casa y recargas las pilas. También el valorar lo que es el futbol, todo lo que me ha dado y me siento afortunado de en unas horas poder regresar”.

Aguilar manifestó su sentir de cómo ha visto al equipo en las últimas semanas, donde han sacado resultados importantes a pesar de varios obstáculos que se han hecho presentes en el primer semestre del año en curso: “El equipo está jugando muy bien en zona defensiva, es cierto que en momentos no se genera esas llegadas de gol que todos quisiéramos pero estamos conscientes de que con trabajo y humildad podemos salir adelante”.

“Estoy muy ansioso, hasta nervioso (de regresar). Me he mentalizado para hacer el trabajo que a mí me toca y poder dar mi granito de arena para que el equipo siga sumando”.

Paul confesó que sintió el cariño de la gente a pesar de que no usa ninguna de las redes sociales que existen hoy en día. Además aprovechó para agradecer a la afición todo el apoyo que recibió en la transición de su lesión.

Siendo así, todo indica que Ricardo Antonio La Volpe le dará minutos a Aguilar en el cotejo ante los hidrocálidos. Al momento América depende de sí mismo, ya que cuentan con 18 unidades y se encuentran en zona de Liguilla.