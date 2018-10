Resultado del Pachuca 0-0 Monarcas Morelia de la Liga MX 2017

Se acaba el partido. Pachuca y Monarcas reparten unidades.

90' Se agregan 3 minutos al encuentro.

89' Tiro libre a favor de la Monarquía.

87' Fuera de lugar de Pachuca

83' Cambio de Monarcas. Sale Cuero e ingresa Zárate.

82' Cambio de Pachuca, Sale Aguirre e ingresa Rodríguez.

80' Sansores entra al área rival, pero no logra controlar el esférico.

78' Ruidíaz se encara frente a 3 defensores Tuzos, no logra prosperar con la jugada.

74 ' Cambio de Pachuca. Sale Hernández e ingresa Figueroa.

74' Urretaviscaya cobra tiro libre que mando muy por encima del marco defendido por Felipe Rodríguez.

73' Tarjeta amarilla para Aldo Rocha.

72' Pachuca intenta generar jugadas de peligro que le permitan abrir el marcador.

67' Cuero saca disparo que se va elevado.

64' Primer cambio de Pachuca. Sale Franco Jara e ingresa Juan Calero

59' Sansores remata dentro del área, el esférico se pasea y sale del terreno de juego.

58' Erick Aguirre se quita la zaga michoacana y queda solo frente al arquero, quien se queda con el balón.

56' Cambio de Monarcas. Sale Andy Polo e ingresa Rodolfo Vilchis.

54' López llega con peligro hasta el área pero Rodríguez atento se queda con el esférico.

52' Rocha saca disparo que pasa muy desviado.

47' Vegas pierde la marca y los atacantes Tuzos llegan con peligro. Rodríguez aparece con gran atajada.

ARRANCA LA PARTE COMPLEMENTARIA.

Antes de comenzar el Segundo Tiempo, Roberto Hernández hace su primer cambio. Se va Millar e ingresa Sansores.

Termina la primera mitad. Pachuca 0-0 Monarcas.

44' Andy Polo se perfilaba para recorrer la banda izquierda, sin embargo se encontraba en posición adelantada.

42' Raúl López cobra el tiro libre, pero mando el balón por encima del marco rival.

41' Falta de Rocha sobre Jara. Pachuca tiene tiro libre

38' Erick Aguirre llega con peligro. El arquero Rodríguez achica de manera correcta para quedarse con el esférico.

33' Urretaviscaya aprovecha que Vegas se resbala para sacar centro pero ningún compañero logra cerrar en el ataque.

32' Jara dispara desde 3/4 de cancha pero el balón se va ligeramente desviado.

27' Guzmán estrella el bal´on en el poste, Monarcas se salva.

25' Cuero se va con velocidad por la bancha y consigue tiro de esquina.

24' Ruidíaz dispara de primera intención trás pase de Polo; el balón se va por encima del travesaño.

22' La defensiva purépecha evita la llegada de los atacantes tuzos.

18' López saca potente disparo desde afuera del área; el esférico llega a las manos del cancerbero michoacano.

15' Ruidíaz no logra conectar de buena manera; su disparo sale muy desviado.

14' Andy Polo llega a linea de fondo pero el "Conejo" Pérez atento en la defensa evita que la jugada prospere.

11' Jefferson Cuero tiene la segunda jugada de peligro de Monarcas.

10' Tarjeta amarilla para Guzmán de Pachuca.

5' Ambas escuadras se estancan en el medio campo.

2' Andy Polo se acerca con peligro. Pérez únicamente vigila.

1' Raúl Ruidíaz tuvo la primer jugada de peligro sin embargo mando el esférico por arriba del travesaño.

Estamos a un par de minutos de comenzar con el encuentro.

Ambas escuadras se toman la foto antes de iniciar el partido.

Enrique Pérez es el capitán de Monarcas. Por parte de Pachuca el gafete lo porta Erick Gutiérrez.

Los equipos salen al terreno de juego.

XI Monarcas: F. Rodríguez, Pérez, G. Rodríguez, Vegas, Loeschbor, Valdés, Millar, Cuero, Rocha, Ruidíaz, Polo.

XI Pachuca: Pérez López, García, Murillo, Medina, Guzmán, Gutiérrez, Hernández Aguirre, Urretaviscaya, Jara.

En unos momentos daremos a conocer la alineaci´on con la que cada uno de los equipos saldrá al terreno de juego.

La sede del partido Pachuca vs Monarcas Morelia en vivo será el Estadio Hidalgo donde los Tuzos cuentan con una buena racha ya que no han perdido desde el Apertura 2015 y en este Clausura 2017 no han recibido gol en su casa.

Pachuca vs Monarcas Morelia en vivo

La última vez que estos equipos se vieron la cara fue en el Apertura 2016 con el Estadio Morelos como escenario donde Pachuca dio un golpe de autoridad y se impuso a los rojiamarillos 5-1.

Atentos en el Pachuca vs Monarcas Morelia a: Jefferson Cuero. Este atacante de Monarcas muestra gran desequilibrio gracias a su gran velocidad por las bandas, con lo que aprovechan para surtir de balones a sus compañeros.

Atentos en el Pachuca vs Monarcas Morelia a: Jonathan Urretavizcaya. Forma parte de la gran ofensiva de la escuadra dirigida por Diego Alonso. Ya que a pesar de la ausencia de Lozano; Urretavizcaya junto con Jara tendrán la responsabilidad de continuar con la racha positiva en casa.

En el partido de la Jornada 13 Monarcas rescató un punto importante al anotar el gol del empate en los últimos minutos del encuentro frente a Cruz Azul con lo que escaló una posición en la tabla porcentual.

En el último juego de los Tuzos no lograron sumar ya que cayeron ante Santos en la casa de los Laguneros por lo que a este encuentro llegan en busca de un resultado favorable.

Pachuca sigue con un buen paso en este torneo al tener a una de las ofensivas más peligrosas del futbol mexicano, con 3 atacantes que se han acoplado al estilo de juego de su estratega.

Monarcas sigue en la lucha por la permanencia en Primera División por lo que buscará sacar los 3 puntos de una cancha difícil para así sumar en la tabla porcentual.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pachuca vs Morelia en vivo, correspondiente a Jornada 10 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo, el 12 de abril a partir de las 21:06 horas.