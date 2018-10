Resultado y goles del América 1-0 Necaxa de la Liga MX 2017

M. Barovero; B. Beckeles, M. González (c), J. González, M. de Luna; M. García, X. Báez, J. Isijara, M. Iturra; C. Riaño, E. Puch.

Necaxa : M. Barovero; B. Beckeles, M. González (c), J. González, M. de Luna; M. García, X. Báez, J. Isijara, M. Iturra; C. Riaño, E. Puch.

América : A. Marchesín; O. Mares, B. Valdéz, P. Aguilar, E. Álvarez; W. Da Silva, M. Arroyo, J. Guerrero; S. Romero, O. Peralta (c), D. Lainez.

MF | Con solitaria anotación de Oribe Peralta tras una espectacular jugada de 'Miky' Arroyo, el América gana su partido número 1000 en el Estadio Azteca y siguen con firmes rumbo a la liguilla.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+2' Centro a balón parado que Espíndola remata y el balón se va apenas desviado del travesaño local.

90+2' ¡CASI EL NECAXA!

90' TIEMPO CUMPLIDO. Se agregan 3 minutos.

86' Cambio de Necaxa. Sale Jesús Isijara, entra Maximiliano Barreiro.

86' Cambio de Necaxa. Sale Michel García, entra Nicolás Maturana.

84' Gran jugada individual de Michael Arroyo que se lleva a tres defensas, dispara al cuerpo de Barovero pero el rebote sale a Oribe quien de cabeza manda el balón al fondo, ¡YA LO GANAN LAS ÁGUILAS!

¡GOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! ¡GOL DE ORIBE!

83' Trazo largo para Isijara que no alcanza a llegar y Marchesín se adueña del esférico.

81' Remate de cabeza potente de Pimentel que se va sobre el arco de Barovero.

81' ¡CERCA EL ÁGUILA!

80' Jugada individual de Oribe entrando al área, cede para Arroyo que dispara pero Beckeles manda a tiro de esquina.

80' ¡CERCA EL AMÉRICA!

79' Tarjeta amarilla para América. Agustín Marchesín es amonestado.

78' Centro por derecha que Puch intenta rematar con chilena y tras serie de rebotes en el área chica, Marchesín se queda con el balón.

78' ¡CERCA NECAXA!

76' Cambio de América. Sale Silvio Romero, entra Ricardo Marín.

75' Disparo directo de Puch desde tiro libre que va a la posición de Marchesín y sin problemas ataja.

74' Contragolpe a velocidad del América que desaprovecha Silvo Romero tras una gran barrida de Jairo González.

71' Cambio de Necaxa. Sale Claudio Riaño, entra Edgar Espíndola.

70' El balón de tiro de esquina sale rechazado a tres cuartos de cancha para William Da Silva que dispara muy desviado.

69' Cerca el América desde los botines de Manuel Pérez que la zaga defensiva manda a tiro de esquina por punta derecha.

67' Desborde y centro de Mares que la defensa necaxista despeja sin apuros.

66' Jairo González manda a saque de banda un servicio de Edson Álvarez con destino al área chica.

65' Tiro de esquina del América por punta derecha que se va de largo.

62' Cambio del América. Sale Diego Lainez, entra Manuel Pérez.

60' MARCADOR AL MOMENTO. América 0-0 Necaxa.

58' El tiro libre se muy por encima del arco necaxista.

57' Tarjeta amarilla para Necaxa. Jesús Isijara es amonestado.

57' El tiro libre se estrella en Isijara que es amonestado por adelantarse.

56' Tarjeta amarilla para Necaxa. Edson Puch es amonestado.

54' Entrada por la espalda sobre Oribe en la media luna del área y se marca tiro libre.

53' Mares buscaba a Romero con pase bombeado pero se escapada del campo, saque de meta.

51' Puch intenta desde larga distancia pero el balón es desviado por la defensa americanista y atajada por Marchesín.

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

MT | 45 minutos de bostezo en el Azteca, la más clara hasta el momento la tuvo Necaxa con un remate de cabeza que Marchesín rechazó heroicamente.

¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO!

45' Tiempo cumplido.

42' El disparo es desviado por la barrera, hay tiro de esquina.

40' Pase bombeado para Arroyo que ya entraba al área pero Beckeles obstruye y manda al suelo al ecuatoriano, se marca tiro libre.

40' Tarjeta amarilla para Necaxa. Brayan Beckeles es amonestado.

37' Disparo directo que Barovero escupe y González manda a tiro de esquina.

36' Se escapaba Lainez por el centro y González llega fuerte con barrida por detrás que se sanciona con tiro libre.

36' Tarjeta amarilla para Necaxa. Marcos González es amonestado.

35' Desborde del Necaxa por la izquierda, centro y la defensa del 'Ame' despeja de cabeza.

30' Se gestaba el contragolpe de Necaxa con pase a Riaño que recibe un empellón de Valdéz por la espalda.

30' Tarjeta amarilla para América. Bruno Valdéz es amonestado.

30' MARCADOR AL MOMENTO. América 0-0 Necaxa.

28' Jugada individual de Lainez en el área, manda diagonal pero nadie remata y despeja la defensa.

26' Falta de Lainez sobre Puch en mediocampo.

23' Dura pero limpia entrada de Mares sobre Beckeles en medio campo que el central decreta como falta.

22' El América trata de encontrar a sus delanteros con pases a la espalda de los defensas pero estos se encuentran bien parados.

17' Disparo de larga distancia de Silvio Romero que Barovero controla en dos tiempos.

16' Puch toca para Riaño en punta que se abre y busca a alguien al centro pero la defensa azulcrema controla y despeja.

12' Centro de Brayan Beckeles desde la banda derecha que el portero americanista ataja sin problemas.

10' Centro potente y remate de cabeza de González que milagrosamente Marchesín rechaza con las piernas, ¡CERCA EL NECAXA!

10' ¡ATAJADÓN DE MARCHESÍN!

9' Se preparaba Beckeles para desbordar pero Mares lo intercepta ilegalmente y se marca el tiro libre para los de Aguascalientes.

4' Balón a profundidad para Riaño que queda demasiado largo y Marchesín llega antes.

3' Serie de rebotes en el área y el balón queda para Lainez que dispara fuerte pero desviado, saque de meta para los Rayos.

2' Fuerte entrada sobre Arroyo de Puch en la banda derecha, se marca tiro libre.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:52 | Ambos equipos ya calientan en la grama del dos veces mundialista estadio Azteca.

Foto: Twitter @AMERICA_1916

20:50 | Escasos minutos para que comience el encuentro y el Azteca no presenta una buena entrada.

Foto: Twitter @eduardotrelles

20:50 | Esta noche frente a Necaxa, el Club América jugará su partido número 1000 en el Estadio Azteca (vía @almaraz_ivonne).

Foto: Twitter @almaraz_ivonne

20:45 | Así saldrán uniformados los equipos al terreno de juego.

Foto: Liga Bancomer MX

20:45 | Alineación Necaxa: M. Barovero; B. Beckeles, M. González (c), J. González, M. de Luna; M. García, X. Báez, J. Isijara, M. Iturra; C. Riaño, E. Puch.

20:45 | Alineación América: A. Marchesín; O. Mares, B. Valdéz, P. Aguilar, E. Álvarez; W. Da Silva, M. Arroyo, J. Guerrero; S. Romero, O. Peralta (c), D. Lainez.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América vs Necaxa en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Hombre a seguir de Necaxa: Marcelo Barovero | Sin duda, el mejor elemento de los 'Electricistas' en lo que va de este certamen ha sido el arquero argentino, debido a sus grandes intervenciones. Esta noche será vital para que los hidrocálidos consigan un buen resultado.

Hombre a seguir de América: Oribe Peralta | El artillero mexicano posee un arma de organización y mandato en el terreno de juego. La experiencia, el liderato, la garra y olfato goleador son sus mayores características.

Para este encuentro América vs Necaxa en vivo, las Águilas tendrán las bajas de Darwin Quintero, Miguel Samudio y Paolo Goltz; entretanto, los Rayos no podrán contar con Jonás Aguirre y Luis Gallegos. Dichos jugadores aún no se recuperan de sus respectivas lesiones.

En toda su historia, América y Necaxa se han visto las caras en 160 ocasiones. Hasta el momento, se registran 37 empates, 63 victorias de los azulcremas y 60 de los rojiblancos.

Mientras tanto, los dirigidos por Luis Alfonso Sosa no aprovecharon del todo su condición de local en el Estadio Victoria, puesto que, con muchos apuros, terminaron empatando a uno ante Tigres.

Por su parte, la escuadra de Necaxa se ubica en la penúltima posición de la Clasificación tras acumular sólo 11 puntos, debido a que han cosechado dos triunfos, cinco igualadas y cinco descalabros.

En su último partido, el cuadro comandado por Ricardo Antonio La Volpe consiguió un punto, ya que igualó a cero frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en lo que fue un cotejo sin muchas emociones.

Después de doce partidos disputados, el conjunto de América se sitúa en el séptimo sitio de la Tabla General con 18 unidades, producto de cinco triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 10ª Jornada (pendiente) del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas.