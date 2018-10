Resultado y goles del Atlas 1-1 Pumas de la Liga MX Clausura 2017

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de leer la crónica y declaraciones después de este encuentro.

Con este resultado Atlas baja a la séptima posición con 19 puntos, y Pumas se queda en el noveno sitio con 18 unidades. En la próxima jornada los rojinegros recibirán a Santos mientras que los universitarios viajarán a San Nicolás de los Garza para enfrentar a Tigres.

VIDEO | El 1-1 de Pumas, obra de Matías Britos tras un pase genial del lateral izquierdo Alan Mendoza. El uruguayo llega a 26 anotaciones en Liga con los universitarios.

VIDEO | El 1-0 de Atlas, cortesía del delantero africano Clifford Aboagye, su primero en el torneo azteca.

¡¡¡TERMINA EL PARTIDO!!! En vibrante duelo Atlas y Pumas nos regalan un empate a 1.

90+2' Primer cambio de Pumas. Josecarlos Van Rankin entra por Kevin Escamilla.

82' ¡Miiiiiiigueeeeeeeeeeeeel Fraaaaaaaaaaagaaaaaaaaaaa! Nueva atajada del cancerbero de los zorros para evitar la ventaja puma.

81' ¡CERCA ATLAS! Alustiza dispara a portería y el balón se va por un costado rozando el poste.

78' Segundo cambio de los Zorros. Sale 'Macue' Robles; entra Jahir Barraza.

75' ¡Otra vez Fraga salvando a los rojinegros!

69' Cambio de Atlas: sale Martín Barragán; ingresa Fidel Martínez.

64' ¡Fraga! En gran vuelo el arquero rojinegro evita la caída de su marco.

59' ¡Cerca Alustiza! El 'Chavo' ve adelantado a Saldívar.

55' Centro al área de Madueña, pero sin llegar a finiquitar.

47' Reyes se quita a la defensa con velocidad, manda un centro al área, pero Alustiza no logra rematar de manera correcta.

46' ¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!!!

Atlas y Pumas empatan a un gol en la pendiente Jornada 10.

45' ¡¡¡FINALIZA LA PRIMERA MITAD!!!

43' Qué pelota le habían puesto a Martín Barragán, pero estaba en fuera de lugar en el último pase.

39' Entra el cuerpo médico para asistir a Matías Britos tras un pisotón de Salas.

36' Mendoza cobra un tiro libre que corta acertadamente la zaga atlista.

30' Amarilla para el defensor Pablo Jáquez de Pumas tras una fuerte falta sobre Matías Alustiza en medio campo.

28' ¡¡¡GOOOOOOOOL DE PUMAS!!! Gran centro por izquierda de Alan Mendoza que muy correctamente remata el uruguayo Matías Britos para vencer a Fraga y colocar el empate momentáneo.

22' ¡¡¡PORTERO!!! Saldívar cortó una clara acción de gol tras un internamiento de Alustiza que pudo haber mandado un pase a Barragán, que entraba solo.

18' Vergonzoso lo de Pumas en defensa. Saldívar y su zaga cortan dos peligrosos tiros a portería, los rojinegros están teniendo un día de campo.

17' ¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR, MENDOZA? Britos le otorga un excelso pase de gol al defensor universitario, que termina por mandar su disparo a un costado de la portería.

16' Gallardo remató sin puntería tras un internamiento en el área rojinegra.

15' ¡¡¡GOOOOOOOOL DE ATLAS!!! Clifford Aboagye termina rematando una pelota que Saldívar dejó tendida para el ghanés tras un potente disparo de Alustiza.

13' Saldívar en dos ocasiones salva su arco, tras remates de Alustiza y Barragán.

12' Los universitarios, por conducto de Cortés, cobran su primer tiro de esquina el cual no generó mayor peligro en la portería de Fraga.

7' Primer tiro de esquina para Atlas. Cobró el 'Huesos' Reyes y tras una serie de rebotes, Salas la falló en la línea de cal tras un servicio por izquierda del propio Reyes.

0' ¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

De último momento se dio a conocer que Nicolás Castillo se resintió de su lesión, no pudo completar el entrenamiento, y su lugar en el cuadro titular de Pumas será ocupado por Matías Britos. En banca, Alejandro Zamudio es la novedad.

Banca de Pumas: Palacios, Van Rankin, Vera, Quintana, Castro, Zamudio, Palacios-Macedo.

11 de Pumas: Saldívar; Mendoza, Verón, Jáquez, García; Escamilla, González; Cortés, Rabello, Gallardo; Britos. DT: Francisco Palencia.

Banca de Atlas: Estrada, Arreola, Tabó, Zaldívar, Rivera, Martínez, Barraza.

11 de Atlas: Fraga; Aguirre, Jiménez, Madueña, Reyes; Salas, Garnica, Robles, Aboagye; Alustiza, Barragán. DT: José Guadalupe Cruz.

¡Listas las alineaciones!

¡En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Pumas en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco! No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Las novedades de Pumas: Pablo Barrera, titular en toda la campaña como volante por derecha, se perderá el resto del torneo por una lesión en la rodilla. Gerardo Alcoba también es baja por una lesión muscular por tiempo indefinido. Josecarlos Van Rankin y Nicolás Castillo se recuperaron de sus lesiones y reaparecen en la convocatoria felina tras dos jornadas sin actividad.

Con estos uniformes, Atlas y Pumas enfrentarán el duelo pendiente de la Jornada 10 en el Jalisco.

En el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, ocurrido en el Apertura 2016 (torneo del Centenario Zorro), los Pumas le propinaron un 2 a 0 al Atlas en Ciudad Universitaria, con goles de Darío Verón de penal y Abraham González.

Declaraciones de Alfredo Saldívar | El arquero felino rompió el silencio tras su error el fin de semana ante Toluca: "El apoyo es total y ni importa quién cometió el error; aquí somos un equipo y cualquiera se puede equivocar, ahora me tocó a mí y lo asumo con toda responsabilidad".

Declaraciones de Clifford Aboagye | El ghanés tiene un porcentaje de pases correctos cercano al 100%: "Tengo esa fortaleza (ser preciso) y eso me hace sentir más fuerte, tengo que trabajar más para mejorar. Estoy contento de que el equipo va trabajando muy bien, ese ha sido nuestro objetivo y seguiremos trabajando para soñar con la Liguilla".

Estadio Jalisco | El coloso de la Calzada Independencia es el tercer recinto con más aforo en el país. Sede de dos Copas del Mundo, cuenta con capacidad para 53,985 aficionados.

Atentos a Nicolás Castillo | Los auriazules recuperan a su hombre gol para este partido. El chileno se ausentó dos fechas por una lesión con la Selección Chilena, y aún así sigue siendo el líder de goleo del Clausura 2017 con ocho tantos en su haber, todos de local.

Atentos a Martín Barragán | El delantero canterano vive un dulce presente. Fue el hombre del partido contra Querétaro tras marcar su primer doblete en Liga y acumula ya cinco dianas en el torneo, su mejor registro desde su debut en 2014.

Declaraciones de Francisco Palencia | En el aeropuerto de la Ciudad de México, previo a salir rumbo a Guadalajara, el timonel felino habló de las bajas con las que contará ante Atlas: "A Pablo Barrera lo perdemos el resto de la temporada porque tiene una lesión en la rodilla que están valorando para ver si requiere cirugía, es lamentable porque andaba muy bien. Gerardo Alcoba tiene una lesión muscular y valoran cuando puede volver, no creo que se tarde mucho tiempo. Josecarlos Van Rankin y Nicolás Castillo ya hacen el viaje con nosotros. Pierdo dos y recupero dos".

El historial global entre rojinegros y auriazules arroja ventaja para los del Pedregal, con 14 triunfos para Pumas, por 9 de Atlas y 12 empates, pero sin duda donde los capitalinos son más fuertes es en su casa, pues la visita al Jalisco es una de las que más le cuesta.

Las estadísticas señalan que este va a ser un duelo cerrado, de pocos goles. Los últimos seis enfrentamientos entre ambas escuadras en el Jalisco han terminado en empate, incluso los cuatro precedentes más recientes finalizaron 1-1, por lo que apostar al empate no sería tan descabellado. Atlas no le gana a Pumas en Guadalajara desde el Apertura 2009, mientras que los felinos no hacen lo propio en fase regular desde el Apertura 2003.

Curiosamente, en el último duelo registrado de los auriazules de visita dieron una de sus mejores exhibiciones del torneo. Con un Jesús Gallardo pletórico, extinguieron a los Jaguares ante su gente. Un 0-3 que sin duda pudo ser más abultado, con dos goles del mencionado canterano, y uno más del charrúa Matías Britos.

Particular es el desempeño de los Pumas en calidad de visitante. En cinco encuentros en esta modalidad solo han acumulado dos triunfos por tres derrotas. Si los felinos quieren un boleto a la Fiesta Grande deberán obtener los tres puntos, situación que se ve muy complicada pues al Atlas no le ganan en su casa desde la Liguilla del Apertura 2004.

En su último duelo en el Jalisco, los de José Guadalupe Cruz protagonizaron un vibrante encuentro contra los Xolos. El Chavo Alustiza sería el principal artífice del empate para el Atlas, al marcar un doblete, sumado a otro tanto de José Madueña. Por los fronterizos, Avilés Hurtado fue la figura, también al marcar por partida doble, siendo su primer gol considerado de Premio Puskás al rematar de chilena un tiro de esquina.

Los rojinegros quieren seguir afianzándose en puestos de Liguilla, toda vez que ahora marchan sextos de la General con 18 puntos, solo un punto por arriba de su rival. En sus últimos seis partidos disputados, solo acumulan una derrota por tres triunfos, y en este duelo de poder querrán hacer válida su condición de local, donde solo han perdido ante su acérrimo rival: las Chivas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Pumas en vivo, correspondiente a la 10ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 21:30 horas.