Previa Toluca - Cruz Azul: de la cúspide al sótano

La liga está en su recta final, en dos meses concluirá con lo que pinta para un nuevo monarca aunque no podemos descartar que Tigres logre colarse y dar la campanada del bicampeonato por el plantel que posee, pero existen otros tres o cuatro equipos que añoran la estrella y se candidatean jornada a jornada con resultados así como sistema y estilo de juego.

Afianzando liderato

A Toluca no le va ni le viene ese tema, ellos se enfocan en su trabajo que va dando frutos, Hernán Cristante le ha dado al equipo lo que le faltaba a la escuadra de Cardozo: identidad, jugadores realmente comprometidos y a gran nivel. Ha integrado de manera fabulosa a los jugadores que van llegando y a diferencia de torneos atrás, los fichajes han respondido demostrando que son los indicados para dar la mayor alegría a la afición choricera, para nada le afectó al grupo los temas de Rubens Sambueza con su larga suspensión tras lesionar a Brizuela ni tampoco la aún más extensa suspensión que le otorgaron a Enrique Triverio tras la agresión al árbitro en Copa MX.

A pesar de tener una defensa longeva que ha recibido 11 goles, ha logrado contrarrestarlo con su ofensiva y medio campo que ha producido 17 goles; si bien es cierto no es la mejor ofensiva pasa la mayor parte del tiempo en campo rival, no es un equipo que juegue al contragolpe y nos lo demostró desde la primera fecha. Prácticamente ya clasificados a liguilla su único objetivo será ganarla en su centenario.

¿Y ahora?

Cruz Azul, pfff... ¿qué decir de Cruz Azul que no se haya dicho ya? Probablemente esta es la situación más crítica en la que se encuentra el equipo en 20 años, porque ni siquiera consiguen llegar a la 'fiesta grande', no hablamos de una ni de dos ocasiones en que no logran pasar a la segunda fase del torneo, los refuerzos terminan siendo un total fracaso, hay que decirlo con todas sus letras: crisis. Lo que era mala suerte se convirtió en fantasma que acecha la 'Noria' y que se hace presente cada partido.

Hay jugadores como Jesús Corona, Joao Rojas, 'Maza' Rodríguez, 'Cata' Domínguez por mencionar algunos que realmente no tienen nada que hacer en la institución celeste, este problema ya no abarca a los técnicos, venga quien venga será igual porque el modelo, los medios y las maneras que rodean Cruz Azul necesitan ser revolucionados, el cambio debería venir desde directiva, administrativos porque lo que era un equipo grande con el paso del tiempo va reduciéndose.

Hombre a seguir Toluca: Jesús Méndez

Primero Barrientos, luego Uribe, posteriormente Sambueza y hoy en día el hombre referente escarlata es de nacionalidad argentina, ex Boca Juniors, ex Independiente y de 32 años: Jesús Méndez. Jugador que se desempeña como volante mixto por derecha siendo bastante decisivo en cotejos anteriores, crea bastante jugadas, dispara de larga distancia, generalmente gana el mano a mano, el argentino suma dos goles, uno adentro del área, otro desde afuera, ha recuperado 153 balones y tiene un 77.5% de efectividad de pases, muy buenos números en poco tiempo en México además que venir de Sudamérica a jugar en Toluca, con esa edad, es complicado, pero Jesús no lo ha hecho ver así.

Hombre a seguir Cruz Azul: Ángel Mena

El ex Emelec de Ecuador ha sido un verdadero 'Ángel' para la 'Máquina', maneja la banda de la derecha a la perfección, se incrusta como media punta, como segundo delantero según las necesidades y responde, dentro de todo lo malo, es la luz, lo mejor de la temporada cementera, simplemente lo más regular. Tiene bastante habilidad para hacer filigranas en pequeños espacios y salir librado, es lo suficientemente rápido, es quien le da peligro a la ofensiva azul, en once fechas acumula 3 tantos, una asistencia y lo que sería si hiciera todo bien porque hay que decirlo, aunque genera bastante, erra muchas que terminan costando; pero esto no le arruina ni le quita su importante participación y su rol dentro del conjunto.

