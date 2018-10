Toluca 0-2 Cruz Azul: puntuaciones de la Máquina en la Jornada 14 del Clausura 2017

El conjunto cementero con anotaciones de Mena y de Silva sacó un resultado importante en tierras choriceras, pegándole al líder general del torneo, todavía buscando la posibilidad de meterse a liguilla.

A continuación mostraremos las calificaciones y el criterio empleado: (0-3: Pésimo, 4: Muy Mal, 5: Mal, 6: Regular, 7: Bien, 8: Muy bien, 9: Muy bien, 10: Sobresaliente, S.C: Sin Calificación).

Jesús Corona

8) Un buen partido dio el capitán celeste, quien además sacó dos disparos de gol a Fernando Uribe.

Omar Mendoza

7) Sigue siendo el eslabón débil del equipo ya que se ha visto varias veces rebasado, no se nota el cambio.

Julián Velázquez

7.5) El central argentino ha mejorado mucho en este torneo, pese a varias fallas importantes que ha tenido el.

Enzo Rocco

7) El que llegó como figura tras haber tenido una excelente Copa América, le ha costado demasiado tener consistencia a lo largo bde. Los 90 minutos, se sigue notando un poco lento sobre todo en las coberturas.

Julio César Domínguez

7) El 'Cata' no desconoce jugar como lateral y lo ha hecho bien,pese a que la velocidad no es una de sus virtudes. Supo frenar el arribo de Hauche y de Salinas, quienes no tuvieron una noche fácil.

Francisco Silva

7.5) El andino jugó de inicio de buena manera en dónde supo jugar acompañado a Penalba en la contención, donde al parecer el canario ya encontró donde estaba la parte débil del grupo.

Gabriel Peñalba

7.5) Al poner a Rafael Bacca de volante por derecha, el argentino jugó al lado de Silva , quienes se complementaron para poder frenar los embates del cuadro toluqueño.

Rafael Bacca

7.5) El volante jugó por derecha en donde se vio bien, buscando la llegada de los delanteros Mena y Benítez quienes jugaron adelante en punta.

Richard Ruíz

8) El ex jugador de Xolos supo manejar los hilos por la banda izquierda intentando desequilibrar esa zona liderada por Esquivel y Salinas quienes tuvieron la necesidad de hacer labores de sacrificio por la gran labor de Ruiz

Ángel Mena

8.5) El jugador del partido, el ecuatoriano dio sy mejor encuentro ya que jugó libre siendo tanto delantero, enlace o volante. Su gol, si bien vino de un rebote, supo meterle fuerza para que entrará a las redes.

Jorge Benítez

6.5) El paraguayo sigue siendo garra y corazón, ya que todavía no se asienta en el equipo y quiere meter el balón el solo, llevándose a todos los rivales. Debe jugar fácil.

Cambios

Rosario Cota

S.C) Con un poco más de 13 minutos de juego, resulta imposible darle una calificación.

Christian Giménez

S.C) El emblemático jugador argentino entró faltando cinco minutos.