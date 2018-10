Resultado y goles del Veracruz 0-1 Necaxa de la Liga MX 2017

Este fue el tanto de Edson Puch con el que Necaxa saca los tres puntos y la victoria del Puerto: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLigaBancomerMX%2Fvideos%2F1301278009986310%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

94' ¡Silbatazo final! Necaxa le pega a Veracruz que no aprovecha la tempranera derrota de Jaguares y se hunde en el infierno denominado descenso

93' Rebote tras rebote, Bravo gana un tiro de esquina más, Gallese se suma

91' Severo Meza tira de larga distancia por debajo, Gallese retiene nuevamente

90' Se agregan 4 minutos más

87' Se indica saque de esquina por desvío de la barrera

86' Sale Báez ingresa Washington

85' González es amonestado y Luna obtiene una muy buena oportunidad de tiro libre para los 'Tiburones'

82' Magnífico intento del andino Edson Puch que se estrella en el ángulo superior izquierdo del marco escualo

80' Martín Bravo llega a línea final y saca centro pero la toma Marcelo Barovero

74' Remató con la cabeza Edgar Andrade pero fue ligero su intento

72' A la cancha Edgar Andrade, fuera Velázquez

70' Sale Ángel Reyna, entra el sudamericano Vuletich

64' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Edson Puch marca el primero del cotejo vía penal, Veracruz siente la presión del descenso

62' Briseño comete falta dentro del área y hay penal para Necaxa

58' Entre mar de piernas, la 'Rata' Bravo logra saque de esquina

56' Contacta el esférico Bravo pero va demasiado alejado del marco

54' Pinturita de remate por parte de Edson Puch pero no lleva dirección al arco

53' Ingresa Fabián Espíndola, abandona Claudio Riaño, hombre por hombre

51' ¡Barovero! A una mano el arquero argentino contuvo el colocado tiro de Arévalo

46' Velázquez empieza con un disparo que se marcha por un lado del marco rival

45' Arranca la segunda mitad

45' Finaliza la primera parte, nada para nadie en un partido parejo aunque Veracruz intentó todavía un poco más

40' Xabi Báez le pega sabroso al balón pero el guardameta peruano rojiazul atrapa la bola

39' Leandro Velázquez le pega al balón raso pero Barovero la detiene de rodillas

38' Conecta González pero llega el esférico a las manos de Gallese

37' Balón parado para Necaxa

34' ¡Briseño! El 'Pollo' remata con la cabeza y pone a rezar a Barovero que repele hacia tiro de esquina

34' Veracruz consigue falta en los alrededores del área rojiblanca

24' Edson Puch impacta pero Pedro Gallese ataja de buena forma

23' Gran jugada de Villalva que intercepta Reyna e intenta pero Beckeles tapa con su humanidad el disparo

23' Ángel Reyna impacta pero muy tenúe su impacto que llega sin problemas a Barovero

22' Gran servicio de Murillo pero Mario de Luna rechaza de manera correcta

16' Velázquez se queda corto en el remate y Barovero la toma sin problemas

15' ¡Mario de Luna! Se queda a nada el experimentado mexicano de marcar el primero vía aérea

14' Necaxa gana tiro de esquina

13' Puch por poco logra conectar con la testa pero Centurión lo evita

4' ¡Gran disparo de Velázquez que desvía Barovero!

2' Partido bastante disputado al inicio, no han llegado los equipos a tener situaciones importantes

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Veracruz vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Luis Pirata Fuente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En su último encuentro Necaxa y Veracruz terminaron con marcador de 3-2 a favor de los hidrocálidos disputándose dicho partido en el Victoria. Edson Puch adelantó prematuramente a los locales, Fabián Espíndola incrementó antes del medio tiempo. Parecía que se venía una desgracia ante su gente cuando Leo López y Daniel Villalva emparejaron acciones; desde la banca vino el héroe argentino Claudio Riaño para al 85' otorgar el triunfo.

El partido se llevará a cabo en Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente, un establecimiento longevo con capacidad de 28, 703 aficionados ubicado en el municipio de Boca del Río que forma parte de la zona metropolitana, este inmueble lleva dicho nombre en honor a quien es considerado el mejor futbolista jarocho en la historia.

Desde el torneo del Invierno '96 el historial favorece a Necaxa con 8 triunfos para los 'Rayos' contando Copa MX y desde luego liga en el máximo circuito, 6 victorias para los jarochos por último 5 empates que nos da un total de 19 encuentros entre ambos, aunque ahora las estadísticas aunados al momento que cada uno vive tengan catalogado a los 'Tiburones' como favoritos.

En su último enfrentamiento como visitantes visitaron el pletórico estadio Azteca a grosso modo con la intención de saquear puntos pero la misión no pudo ser cumplida tras una espléndida jugada de Michael Arroyo que dejó regados a 4 jugadores necaxistas, disparó, Barovero tapó pero que Oribe Peralta culminó con un cabezazo al fondo de las redes, la desesperación agobió a los de Aguascalientes que perdieron por la mínima, los rojiblancos esperan que esto no suceda en la jornada 14.

Necaxa está a nada de meterse en graves problemas de descenso y aunque es poco probable que este semestre sean quiénes desciendan, en el futuro sufrirán un tanto, es necesario un cambio de técnico puesto que Alfonso Sosa se encuentra igual de nublado en ideas como cuando formaba parte de Leones Negros, además no ha echado mano de los refuerzos situación que nos hace pensar que él no los pidió pues ya ni Maximiliano Barreiro que fue clave en los primeros partidos es parte del once titular. Edson Puch es un total desconocido de ser el mejor extranjero la temporada pasada hoy pasa desapercibido en cada partido, no tiene motivación, velocidad ni el mismo sacrificio; probablemente Marcelo Barovero es el mejor hombre en lo que va del torneo.

Colocados en la décimo séptima posición con 11 unidades, una más que Puebla, tienen como único objetivo sumar para tener colchón en los torneos siguientes en cuanto al tema porcentual, de la liguilla es un hecho aritmético que están fuera, es obligación cambiar el modus operandi en la institución para seguir teniendo éxito.

En su último partido, los pupilos de Luna salieron con la victoria del Luis Pirata Fuente por marcador de 3-2 ante Puebla a media semana correspondiente a la fecha 10 que había sido aplazada; cotejo digno de equipos de primera división, dejaron atrás el tema del descenso, atacaron, fueron verticales aunque claro está que los errores defensivos dieron mayor atractividad al juego. Ángel Reyna abrió al 41', poco después, al 44' Villalva puso el 2-0. Regresando del descanso Pedro Canelo entre las piernas de Gallese dio el descuento y al 65' Carlos Gutiérrez igualó 2-2, silenció a la afición jarocha pero un minuto bastó para que Daniel Villalva con su doblete devolviera el aliento y la victoria que sería definitiva.

Veracruz ha tenido una montaña rusa de resultados, inició desplegando un fútbol bastante aceptable, con un cuadro regular a pesar de que tener bastantes variables que consiguieron en el mercado de fichajes, 18 extranjeros en la plantilla para ser exactos. Carlos Reinoso le dio más importancia a los mexicanos, pero tras la fecha 10 que no se jugó por el parón arbitral además del fallecimiento de Aníbal Ruíz en el 'Puerto', auxiliar de Puebla, el 'Maetro' decidió hacerse a un lado y es hoy el 'Cabezón' Luna quien comanda a los 'Tiburones', hasta el momento cumple con las expectativas y lo tiene arriba del último lugar en la tabla porcentual.

La importancia que ha tenido Ángel Reyna en su regreso al máximo circuito se debe al compromiso que ha hecho consigo mismo, estable en la vida personal y dentro del campo, Egidio Arévalo, Leobardo López además de Christian Pellerano son los más regulares en todo el torneo con justa razón, el uruguayo con el argentino han hecho una dupla maravillosa en la contención del medio campo con todo y su edad que para esta posición desgasta mucho; 'Cacha' Reparte y 'Pelle' como volante mixto tiene más presencia en el área rival.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Veracruz vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 14ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 19:00 horas