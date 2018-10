Resultado y goles del Puebla 2-1 Cruz Azul de la Liga MX 2017

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de leer la crónica y reacciones de este partido en unos minutos más. ¡Buenas noches!

VIDEO l 2-1: Cuando todos se disponían a salir del Estadio, apareció Cristian Esparza, que en contragolpe daba el cerrojo definitivo al marcador y una nueva derrota para el Cruz Azul.

VIDEO l 1-1: Un centro de Jerónimo Amione generaba que Julio César 'Cata' Domínguez anotara en propia puerta.

VIDEO l 0-1: Rafael Baca a los 4 del primer tiempo abría el marcador gracias a un gran servicio de Mena.

90'+ 3 Finaliza el partido.

90'+ 3 ¡Goooooooooool de Puebla anotado por Cristian Esparza!

90'+ 1 Amonestación para Baca.

90'+ 1 Centro del Cruz Azul piden mano!

90' Cambio de Puebla entra Claudio Pérez y sale Toledo.

89' Tiro libre, cobra Chaco, casi gol, disparo fulminante, pero Villaseñor la Salva.

88' Centro peligroso por parte del Chaco!

88' Sale Richard Ruíz y entra Cota

87' Sale Canelo y entra Esparza.

86' Centro a Benítez le gana Rojas, buen centro pero mala fortuna en la definición.

83' Centro del Cata sin posibilidad.

81' Falta al medio campo de Silva sobre Canelo

80' Tiro de larga distancia del Giménez, pasa muy arriba del marco de Villaseñor.

78' Se juega el partido en la mitad del campo.

75' Tiro descompuesto de Mena desde fuera del área de Puebla.

74' Corner a favor de Puebla, lo cobra Gutiérrez, falta en el área, no trasciende la jugada.

73' Tiro de esquina cobra Puebla, sin peligro.

72' Centro de Richard Ruíz, pero el área esta sola.

70' Falta de Canelo a Silva.

69' Cambio entra Aldrete y sale Mendoza.

68' Tiro de esquina, no pasa nada, rebanón de los azules.

67' Disparo de Canelo que pone a temblar a Corona!, muy buena acción, Torres distractor en la jugada.

66' Centro de Rojas, apenas despeja la defensa azul, se complica el partido.

65' Benítez intenta meterse al área de Puebla no lo logra.

63' Tiro libre del Cruz Azul a falta sobre Benítez. Disparo de Chaco directo a la puerta, Villaseñor se queda con el esférico.

62' Cambio del Cruz Azul, sale Peñalba y entra el Chaco Giménez.

61' Amonestación para Amione, por fingir falta en los linderos de área del Cruz Azul.

56' ¡Gooooooooooool!, centro de Amione y Domínguez comete autogol.

55' Remate de cabeza de Canelo, sin peligro.

52' Amarilla para Velázquez y Miguez.

51' Cambio entra Torres.

50' Mendoza centra a Benítez, Villaseñor la despeja de manos.

49' Desperdicia Benítez una oportunidad por la banda derecha, la deja escapar.

48' Amonestación a Rocco.

47' Mena la tiene para disparar! se le achica el espacio no pasa nada.

46' Inicia la segunda mitad!

Finaliza el primer tiempo del partido.

45'+1 Centro de Mena! no pasa nada.

Se agregan dos minutos más de compensación.

44' En contragolpe no logra controlar Benítez el despeje de la defensa Azul.

43' Falta a Canelo por la banda derecha con relación a su ataque. Rocco corta el centro.

41' Tiro de esquina a favor del Cruz Azul. No trasciende marcan fuera de lugar a Mena.

39' Peñalba lo baja Canelo, se recupera rápidamente.

38' Tiro de Rojas buscando a González y Rocco salva cortando de cabeza.

37' Tiro desde fuera del área, por parte de Mena a la derecha de Villaseñor sin peligro.

33' Tiro de esquina para Puebla, rechaza Peñalba.

32' Juego trabado en la media cancha, dominio alterno.

30' Amarrilla para Robert Herrera por falta a Benítez.

29' Tiro de González a boca jarro, la falla.

28' Jugada de peligro fabricada entre Benítez y Mena.

27' Tiro libre que cobra Mena, la rebota en la barrera, desperdicia oportunidad.

26' Centro de Canelo que Baca logra cortar.

24' Tiro de Amione desviado a la portería de Corona!

23' Canelo intenta llevarse el balón pero se la quitan.

20' Disparo muy descompuesto de parte de González, desde fuera del área grande, deja pasar oportunidad.

19' Llamada de atención a Jémez por reclamo al cuarto arbitro.

17' Falta sobre Mena por parte de Guriérrez a Mena.

16' Amonestación a Mendoza por mano cometida en jugada.

15' Falta de Ruíz a Rojas.

14' Jugada peligrosa de Canelo, tiene a Amione para decidir pasar no lo hace, lastimado Mendoza.

13' Primer tiro de esquina del partido a favor del Cruz Azul, rechaza González.

12' Fuera de lugar de Puebla marcado a Canelo.

11' Puebla comienza a presionar un poco más la salida de Cruz Azul.

10' Canelo presiona a Corona, pero esta en fuera de lugar.

8' Corona corta jugada de peligro del Puebla.

4' Goooooooooooool de Baca, define solo a jugada de Mena. Baca primer gol del torneo.

3' Falta de Rocco a Canelo. No tiene consecuencias.

1' ¡Arranca el partido!

Se realiza la ceremonia de la Liga MX, juega limpio siente tu lioga.

XI Cruz Azul: Corona, Mendoza, Domínguez, Velázquez, Roco, Baca, Peñalba, Mena, Silva, Ruíz y Benítez.

XI Puebla: Villaseñor, Rojas, Herrera, Dueñas, Gutiérrez, Miguez, Toledo, Amione, Orrantía, González y Canelo.

El portero argentino Cristian Daniel Campestrini, debido a sus actuaciones en los últimos partidos no sale ni a la banca, por decisión de su estratega Pepe Cardozo.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Cruz Azul en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En el "Estadio Cuauhtémoc" de Puebla, se llevará a cabo el duelo por la supervivencia del Puebla y el acceso a la liguilla del Cruz Azul, en donde saldrán con todo ambas escuadras a ganar el partido. El "Cuauhtémoc", estadio de lujo, el cual fue aumentado en su capacidad del 30% llegando con una capacidad actual de 46,928 personas cómodamente sentadas. Iluminación de tecnología alemana.

El último enfrentamiento entre Puebla vs Cruz Azul en vivo, se llevó a cabo el sábado 22 de octubre de 2016, a las 17:00 horas, en el Estadio Azul de la Ciudad de México, en encuentro de la Jornada 14 del A16, con un marcador a favor de Puebla, por 2 goles contra uno. Por lo que es momento de saldar cuentas, para los "Camoteros" sumar para no verse en el descenso y la "Máquina" buscar entrar en la liguilla, para evitar alargar su acceso a la misa, la séptima vez que no lo lograría.

Atentos a: La revelación para este torneo del delantero argentino Pedro Alexis Canelo, deberá tratar de anotar los goles para la causa "camotera", con la finalidad de seguir sumando puntos para evitar el descenso del equipo poblano, su certeza ante el marco será determinante en la victoria.

Atentos a: El ecuatoriano Ángel Israel Mena Delgado, convertido como la nueva figura de los azules, con 4 goles anotados, será uno de los elementos a seguir en este encuentro, en el que el Cruz Azul debe sacar su máximo esfuerzo para lograr acceder a la liguilla de este volátil torneo Clausura 2017.





Minuto a minuto del partido Puebla vs Cruz Azul en vivo.

Por su parte el equipo de la Cruz Azul, logró impactar a la escuadra de los "Diablos Rojos" del Toluca, venciéndolo por un marcador de 2 goles contra cero; reviviendo las esperanzas de poder acceder a la liguilla en este Clausura 2017. El gol fue por conducto del mejor jugador de la "Máquina" al momento, delantero ecuatoriano Ángel Mena.

Por su parte, Cruz Azul se encuentra en el lugar 15 de la tabla general con 14 puntos, producto de tres victorias y cinco empates.

Puebla viene de perder 3 - 2 contra los "Tiburones Rojos" del Veracruz, en partido correspondiente a la jornada 10, jugado a media semana; en un partido vibrante en donde el delantero argentino se hizo presente en el marcador. Puebla se encuentra en peligro de descenso.

Puebla llega a este partido en la posición número 18 con 10 unidades, producto de dos ganados, 4 empatados y siete perdidos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a la 14ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 18:00 horas.