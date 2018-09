Las diez del zorro: Semana 14 CL 2017

1° Siesta de 45 minutos

No hay ninguna duda que este primer tiempo fue el peor que tuvo Atlas desde aquel trágico Clásico Tapatío donde fueron superados por el Guadalajara. Debe de estar muy agradecido el conjunto de los zorros que los Guerreros no fueron atinados en su definición de cara a la portería de Miguel Fraga y solo se fueron ganando por la mínima. Pero dos acciones generadas por el mediocampista Osvaldo Martínez pudieron haber sentenciado a los locales, con otro rival estos errores se pagan con derrotas y exhibiciones de goleadas.

Foto: Atlas FC

2° Errores cruciales

Cuando tuvo la lesión Óscar Ustari en la jornada 7 ante Cruz Azul se temía lo peor por dejar a Miguel Fraga como arquero titular, debido a su falta de actividad. Calló la boca a propios y extraños, que con grandes atajadas dio varios puntos al equipo; este sábado no podemos tapar el sol con un dedo y debemos adjudicar como un error suyo el gol que consiguió el equipo visitante. Además de esta falla del arquero, hubo tres veces que la zaga rojinegra dejó solos a los delanteros verdiblancos y antes de finalizar el partido Fidel Martínez desperdició un balón en el área chica ante Orozco.

3° Inoperancia ofensiva

Son muy pocas solo cuatro acciones claras frente a Jonathan Orozco en 90 minutos, pues esto fue lo único que pudieron generar Matías Alustiza y compañía en el ataque. Tanto fue el problema de los delantero que ni Martín Barragán ni Jahir Barraza registraron tiros con dirección a portería. Fue más un chispazo de calidad entre Luis Reyes y Fidel Martínez que cayó el gol al minuto 80' que mérito de opciones creadas, la generación de jugadas debe ser mayor en los próximos juegos.

Foto: Récord

4° ¿Línea de 5 o 4?

Fueron varios encuentros donde el planteamiento de la defensa variaba mucho, cuando atacaba Atlas se convertía en línea de cuatro y cuando defendía línea de cinco, siendo Luis Robles el hombre que se movía de posición. Ante Santos también se intentó esta variante en el terreno de juego pero no funcionó nada y terminó por adaptar al medio tiempo a línea de cuatro con la salida de Gaddi Aguirre. No se vio una mejora notable, pero si sirvió este cambio para que el equipo tuviera más punch ofensivo aunque siguió siendo una defensa muy débil a pesar de esta modificación.

5° Meta de 20 puntos

Tuvieron que pasar tres torneos, 65 jornadas y cinco entrenadores para que Atlas superará o igualará sumar veinte puntos en una fase regular. Quién lo consiguió fue José Guadalupe Cruz aunque podrá superar esta barrera, ya que aún están por disputarse nueve unidades en este Clausura 2017. La misión de rebasar dicha cantidad, no solo sirve para aspirar a una posible liguilla, sino a pensar en la salvación del siguiente año futbolístico. Puede quedar de lado el funcionamiento, pero si el equipo estará superando torneo tras torneo los 20 puntos podrá olvidar la pelea por el no descenso que comenzará otra vez a vivirla en el Apertura 2017 con Cruz Azul, el equipo recién ascendido y otros que se sumarán de los que luchan en estos momentos por quedarse en primera división.

Foto: Futbol Total

6° Empatitis

Cuando se miraba el calendario a mitad del torneo, justo después de la pausa por el parón arbitral de la fecha 10 había una coincidencia poco recurrente en el futbol, Atlas jugaría cuatro de sus últimos cinco partidos del torneo en casa. Situación que debía aprovechar para sumar todos los puntos y asegurar liguilla, cosas que hasta el momento aún no se logran. En los más recientes tres juegos en el Estadio Jalisco ante Tijuana, Pumas y Santos solo se han podido sumar tres de posibles nueve unidades en disputa. Lo rezagado que estaban los otros equipos que pelean los puestos de liguilla los ayudó para no salir de esta zona, pero debe llegar la victoria este sábado ante Pachuca o el panorama quedará ya muy complicado para lograr el objetivo.

7° Revulsivos de la banca

Un pésimo primer tiempo dio pie al 'Profe' Cruz para modificar desde la reanudación del juego con la entrada del ecuatoriano Fidel Martínez por Aguirre. El cambio no resultó en nada de revulsivo sino hasta la recta final donde metió el gol y tuvo una más rozando el minuto 90. De ahí en fuera estuvo deambulando por la cancha sin aportar poco y mucho en el terreno de juego, además del camiseta "9" entraron Édgar Zaldívar y Jahir Barraza en el mediocampo que al igual que Martínez no dieron grandes cosas. Por obvias razones el equipo no tiene un plantel tan amplio, pero tarde o temprano deben regresar a la banca Stiven Barreiro, Cándido Ramírez y Daniel 'Fideo' Álvarez para tener más opciones de un verdadero hombre que te pueda cambiar el juego.

Foto: Atlas FC

8° Falta de creatividad

Como lo hemos venido repitiendo, se notó en el juego que fue uno de los encuentros del presente torneo donde de verdad faltaron producir opciones. Si somos muy estrictos fueron solo tres opciones dentro del área que pudieron terminar dentro de la portería de Orozco, pero a comparación de otros juegos en el Jalisco (quitando el Clásico Tapatío) fueron pocas. Los intentos generados fueron más por individualidades en el primer lapso por Matías Alustiza y después en la parte complementaria dos buenos trazos de los hombres por la banda para Fidel Martínez.

9° Santos Laguna

El equipo de José Manuel de la Torre sabe muy bien a lo que juega y le dio grandes lecciones al 'Profe' Cruz en el ámbito de las tácticas que lo superó todo el partido. Aprovecharon los laguneros el gol tempranero para plantear un gran esquema de atrás para adelante y con la velocidad de Djaniny Tavares y Walter Gael Sandoval (autor del gol) generar contragolpes. Pero otra vez la suerte le sonrió mal a Santos, volviendo a pecar de sus propios errores de no saber cerrar los juegos y Atlas le empató al minuto 80, tuvo una jugada más para ganar pero la defensa rojinegra no dejó caer su marco.

10° En frío

Quedó a deber muchos los catorce hombres que pisaron la cancha vistiendo la playera roja y negra aunque no hubo las consecuencias que merecían por el desempeño. Miguel Fraga tuvo su primer error desde que tomó la titularidad y regaló el gol a Gael Sandoval apenas al minuto 7', pero después salvó un contragolpe de Djaniny Tavares y un tiro a boca de jarro de Jonathan Rodríguez para que pudieran luego empatar el juego.

La defensa que estuvo sólida en los dos últimos juegos donde solo había permitido dos goles y sobre todo verse competitiva quedó a deber. Dejaron hacer lo que quisiera por velocidad a los futbolistas de Santos, dejando en varias ocasiones manos a manos. Luis Reyes y José Madueña no fueron la vía de ataque predilecta por las bandas, aunque el 'Hueso' recompuso la cara y dio la asistencia en el gol de Fidel.

Foto: MedioTiempo

Javier Salas y Luis Robles no pudieron con la media de contención en todo el primer tiempo, dejando un pasillo a Osvaldito Martínez de crear espacios para el ataque. Para el medio tiempo pasó a ser responsabilidad de Aboagye y Salas, que posteriormente saldría el camiseta "13" por Édgar Zaldívar. El 'Mago Silencioso' sigue siendo inalcanzable, robando balones y repartiendo para producir opciones de gol. Finalizando en esta parte del campo, Bryan Garnica sigue sin saber mandar un centro y le cuesta mucho ganar cuerpo a cuerpo un balón en disputa.

El ataque fue lo más débil de toda la noche que apenas produjo cuatro acciones de verdadero peligro en todo el juego. Matías Alustiza realizó dos de estas y el par restante fueron del ingresado al medio tiempo Fidel Martínez. El otro hombre que estuvo de titular fue Martín Barragán que salió abucheado por la afición y no pudo disparar a portería, también ingresó Jahir Barraza, pero al jugar por la banda poco pudo hacer.