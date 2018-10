Juan Martín Lucero: "No he tenido la titularidad como me hubiese gustado"

El delantero súper cambio de los Xolos de Tijuana, Juan Martín Lucero, dio una conferencia de prensa ante los medios de Tijuana previo al duelo del viernes frente al Toluca.

El artillero inició comentando sobre la exitosa doble jornada en la cual el equipo consiguió sacar los seis puntos en disputa:

“Muy contento creo que fue una semana muy positiva para nosotros. Sabíamos que teníamos que sumar y no lo veníamos haciendo de a tres puntos”.

Nuevamente saliendo desde el banquillo y logrando poner su nombre el marcador, el atacante argentino platicó sobre el gol y su rol dentro del equipo en el cual busca la titularidad:

“Uno siempre quiere estar ahí y convertir, gracias a Dios pude ingresar, se pudo dar y fue para la victoria. Estoy contento y trabajando para esta recta final que se viene; lamentablemente no he tenido la titularidad todos los partidos que me hubiesen gustado pero siempre apoyando el equipo donde me toque. Somos un gran grupo y somos muy unidos y eso lo que resalta cada jugador que es importante".

También, el atacante del conjunto fronterizo afirmó: "Siempre quiero jugar de titular, hay veces que se me da y veces que no pero por eso siempre tengo que apoyar donde me toque”.

En cuanto al duelo frente a Toluca, Lucero consideró que tendrán un duelo complicado y enfatizando sobre las claves para lograr imponerse:

“Este campeonato ha sido muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los partidos hay que jugarlos y después ver nosotros tratamos de estar concentrados, solidos atrás y eficaz por arriba como la semana lo hicimos muy bien. Si estamos concentrados y hacemos lo que tenemos que hacer creo que vamos a ganar. Lo necesitamos acá en casa con nuestra gente tenemos que conseguir los tres puntos".

Finalmente, el argentino admitió que el cuadro canino ha quedado a deber como local y esperan poder retomar la solidez en casa del torneo pasado:

“El torneo pasado el equipo era muy fuerte de local, cualquier equipo que viene acá viene con la mente de que la cancha es difícil; tenemos que aprovechar eso”.