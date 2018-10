Resultado y goles del Tigres 1-1 Pachuca de la Concachampions 2017

VAVEL México agradece su preferencia. No se olvide de leer la crónica y declaraciones en unos momentos más. ¡Buenas noches!

Termina el partido. Tigres 1-1 Pachuca ¡Todo se decidirá en al Estadio Hidalgo la próxima semana!

90' El árbitro agrega 3 minutos.

90' Cambio de Pachuca: Sale Erick Gutiérrez; ingresa Stefan Medina.

88' Pase filtrado de Erick Gutiérrez para Hirving Lozano, pero éste es pillado en fuera de lugar.

86' Excelente cobertura de González para alejar el peligro.

84' Último cambio de Tigres: Sale Eduardo Vargas; ingresa Lucas Zelarayán.

83' Cambio de Pachuca: Sale Franco Jara; ingresa Erick Aguirre.

82' ¡Nahuél! Gran pase filtrado de Franco Jara para Urretaviscaya quien mano a mano la estrella ante el buen achique del arquero argentino de Tigres.

78' Tigres juega la pelota por el sector izquierdo de la cancha.

73' Cambio de Tigres: Sale Pizarro; ingresa Avíncula.

72' Tarjeta amarilla para Juninho.

?69' Tarjeta amarilla para Jonathan Urretaviscaya.

67' Cambio de Tigres: Sale Luis 'Chaka' Rodríguez; ingresa Jurgen Damm.

66' ¡LO ATAJA ALFONSO BLANCO!

65' ¡PENAL PARA TIGRES!

63' Tarjeta amarilla para Jesús Dueñas.

62' Falta de 'Manny' García sobre Hugo Ayala.

56' Gran cobertura de Hugo Ayala ante la llegada peligrosa de Hirving Lozano.

52' Disparo de Eduardo Vargas que mueve las redes, pero por fuera.

50' ¡La que se acaba de perder Gicnac! Error del 'Burrito' Hernández que termina en una gran jugada colectiva de Tigres y que André-Pierre no logra disparar bien.

49' Disparo de Jonathan Urretaviscaya que se queda con el balón, sin problemas, Nahuel Guzmán.

47' 'Manny' García intenta controlar largo un esférico, pero el balón termina saliendo. Saque de meta para Tigres.

46' Arranca la segunda mitad.

Termina la primera mitad. Pachuca 1-1 Tigres.

45' Centro de Javier Aquino que André-Pierre Gicnac recibe en el área y conecta de media vuelta pero su tiro sale desviado.

42' Centro peligroso de Torres Nilo que no encuentra rematador.

40' Javier Aquino saca disparo de media vuelta que no conecta bien y sale muy por arriba de la portería.

37' ¡Cerca Tigres! Disparo de Eduardo Vargas que se va muy cerquita del arco de Alfonso Blanco.

31' Servicio filtrado del 'Chaka' Rodríguez para Jesús Dueñas, éste manda servicio, Alfonso Blanco recuesta tratando de quedarse con el balón, pero la suelta e Ismael Sosa aprovecha.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TIGRES!

26' ¡Blanco en dos ocasiones! Grave error del 'Dedos' López que aprovecha Vargas para disparar, pero Alfonso Blanco recuesta y manda a córner. En segunda jugada un remate de Hugo Ayala se genera, pero el esférico pega en el poste.

26' Tarjeta amarilla para Javier Aquino.

Tigres trata de buscar el ataque por la banda izquierda, comenzando por Javier Aquino y un posible cierre de Andre Pierre.

24' Fuera de lugar de Andre Pierre Gicnac.

23' Tarjeta amarilla para Guido Pizarro.

23' Buena labor de sacrificio de Raúl López que evita el peligro y manda a córner.

16' Error de Hugo Ayala que aprovecha Víctor Guzmán para mandar servicio al 'Chucky' Lozano, pero éste no logra conectar bien.

12' Bien parada la línea de 4 que Diego Alonso manda.

10' 'Chaka' Rodríguez intenta tiro cruzado que sale por encima del arco.

7' Centro de Aquino con peligro que rematan de cabeza, pero el portero la desvía.

6' Gran cobertura de Torres Nilo ante peligrosa llegada de Urretaviscaya.

3' ¡Golazo del 'Dedos' López en tiro libre directo ante un aparente desvío de Guido Pizarro. ¡Pachuca ya gana!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

0' Arranca el partido.

Pachuca: Blanco; López, Murillo, González, García; Guzmán, Hernández, Gutiérrez, Urretaviscaya; Lozano y Jara.

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Ayala, Juninho, T. Nilo; Pizarro, Dueñas, Aquino, Vargas, Sosa y Gignac.

20:20. VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

19:00. El único contra que tiene Pachuca ha sido en las idas de este certamen, donde ha logrado solamente dos empates (Chivas 2007, Saprissa 2008) y una derrota (Cruz Azul 2009-2010).

18:58. No será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten en una final. En Liga ya lo han hecho en dos ocasiones y Pachuca ha sido el ganador de ambas; ahora el panorama luce un poco más complicado al ser la primera vez que se vean en Concachampions, pero cabe destacar que Pachuca ha sabido hacer de Monterrey su 'tierra triunfadora'.

18:55. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la jornada 6 del presente Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El marcador favoreció por la mínima diferencia a los de la Bella Airosa.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres vs Pachuca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La sede del partido será el Estadio Universitario donde como siempre se espera un lleno espectacular.

Atentos a Hirving Lozano | El joven extremo es uno de los baluartes en el esquema de Diego Alonso, con una gran capacidad de desborde, el "Chuky" buscará hacer estragos en la línea defensiva de los felinos con sus regates e intentará conectar con Jara y Jonathan Urretaviscaya para buscar una ofensiva más peligrosa.

Atentos a André-Pierre Gignac | La reaparición del poderío ofensivo del conjunto felino le vino de maravilla al francés, lleva 3 goles en sus últimos dos encuentros. Considerado como una de las piezas fundamentales de Tuca, con su ya conocido olfato goleador quiere añadir a Pachuca en su lista de víctimas.

"Será un partido difícil, sobre todo porque enfrentaremos al, quizás, el mejor equipo de México. Ellos lo tienen todo, han jugado finales de liga y Libertadores, además de que tienen al mejor entrenador de la liga. Nosotros estamos en el lugar que queremos estar. Trataremos de hacer lo nuestro y que nos vaya un poco mejor, ojalá podamos tener la misma calidad de fútbol que tuvimos ese día e imponernos a ellos", mencionó Diego Alonso, técnico de los Tuzos.?

?? ?

A pesar de que los ‘Tuzos’ han tenido una baja en cuando a cantidad de goles se refiere, el ‘Tuca’ consideró que no se confían de nadie y calificó a Diego Alonso como un gran entrenador de un equipo con una gran plantilla: “En este momento solo pensamos en Pachuca, no me sirve pensar en el sábado si no sé si voy a vivir hasta el sábado, esa es mi filosofía. Lo que me interesa es Pachuca, tenemos que hacer un buen partido, es el primero de 90 minutos. De acuerdo a que nosotros hagamos, se cambia el ‘chip’ para enfocarnos en la Liga”, dijo Ricardo Ferretti dado que el tema del Clásico ya está en boca de todos en la Sultana del Norte.

Si algo ha caracterizado a los Tuzos es su gran juego colectivo, sin embargo no han anotado gol en los últimos cuatro partidos, el último de ellos ante Chivas.

Por su parte, Pachuca llegan de remontar la semifinal ante FC Dallas después de perder la ida por 2-1, los dirigidos por Diego Alonso ganaron la vuelta 3-1 para vencer en el global por 4-2.

El último partido de Tigres como local en esta Concachampions fue el pasado 14 de marzo cuando derrotaron por marcador de 2-0 precisamente al Vancouver.

Tigres llega a este partido gracias a haber derrotado a Vancouver Whitecaps en la semifinal por marcador global de 4-1.

Tigres y Pachuca se vuelven a enfrentar en una final, la primera vez en un torneo internacional, en las anteriores dos finales en la liga local los hidalguenses se llevaron el título. Ambas culminadas en el Estadio Universitario.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Pachuca en vivo, correspondiente a la ida de la final de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF 2016-2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 21:00 horas.