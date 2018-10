Resultado y goles del partido Xolos 2-0 Toluca de la Liga MX Clausura 2017

A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González (A. Galindo, min. 75), R. Salinas; A. Ríos (R. Gómez, min. 84), J. Méndez; P. Barrientos, E. Trejo (C. Esquivel, min. 79), G. Hauche; y F. Uribe. DT: Hernán Cristante.

Deportivo Toluca : A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González (A. Galindo, min. 75), R. Salinas; A. Ríos (R. Gómez, min. 84), J. Méndez; P. Barrientos, E. Trejo (C. Esquivel, min. 79), G. Hauche; y F. Uribe. DT: Hernán Cristante.

Xolos de Tijuana : G. Lajud; H. Muñoz, J. Valenzuela (C), J. Núñez, C. Vargas; P. Arriola (M. Pisano, min. 65), G. Rodríguez, J. Corona (L. Chávez, min. 86), V. Malcorra; A. Hurtado y M. Caraglio (J. Lucero, min. 73). DT: Miguel Herrera.

Gracias por acompañarnos durante la retransmisión de este partido. En breve podrás encontrar la crónica correspondiente en nuestro ya distinguido portal, además de la más reciente información del deporte nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!

VIDEO | Así fue el segundo gol de los comandados por Miguel Herrera, por conducto de Víctor Malcorra.

VIDEO | De esta manera, Joe Corona anotó la primera anotación de Xolos de Tijuana.

MF | En la próxima jornada, penúltima de la Fase Regular, Xolos visitará a Tigres, mientras que Toluca recibirá a Querétaro.

MF | En un duelo sin muchas emociones, Xolos derrota 2-0 a Toluca con goles Joe Corona y Víctor Malcorra. Con este triunfo, Tijuana llega a 28 puntos y le quita el liderato de la Liga MX a los 'Diablos', quienes se quedan con 26 unidades.

¡Finaliza el partido! Xolos 2-0 Toluca

90'. Se añaden dos minutos.

86'. Tercer cambio de Tijuana: ingresa Luis Chávez por Joe Corona.

84'. Último movimiento de Toluca: entra Rodrigo Gómez por Antonio Ríos.

83'. Contragolpe local que termina en su segundo gol de la noche; Hurtado asistió a Malcorra, quien dentro del área sacó un potente disparo para vencer a Talavera.

¡GOOOL DE XOLOS!

79'. Segundo movimiento de Toluca: entra Carlos Esquivel por Erbin Trejo.

78'. Se la perdió. Gran centro de Hurtado a Corona, quien no remata de buena forma y estrella el balón en Talavera.

75'. Primer movimiento de Toluca: entra Aarón Galindo por Osvaldo González, quien sale por lesión muscular.

74'. ¡CASI! Remate de Hurtado que es detenido por Salinas en la línea. Era el segundo gol de Xolos.

73'. Segundo cambio de Xolos: entra Juan Lucero por Milton Caraglio.

71'. De cabeza, a servicio de Malcorra, Corona anota de cabeza y adelanta a Tijuana en el marcador.

¡GOOOL DE XOLOS!

68'. Tiro de Pisano que va directo a las manos de Talavera.

65'. Primer cambio de Xolos: entra Matías Pisano por Paul Arriola.

57'. Hiram Muñoz se une a los amonestados, por una carga ilegal sobre Hauche.

50'. Jugada individual de Hurtado, quien termina sacando un disparo que es detenido por Talavera.

49'. ¡CERCA! El tiro libre de Barrientos pasó muy cerca del poste derecho de Xolos.

47'. Juan Núñez es amonestado por derribar a Uribe, quien ya perfilaba hacia la meta de Lajud.

¡Comienza la parte complementaria!

MT | Xolos y Toluca han ofrecido un partido muy poco interesante, debido a la gran imprecisión que han mostrado.

¡Culmina el primer tiempo! Xolos 0-0 Toluca

45'. Se añade un minuto.

38'. Hurtado controló fuera del área e inmediatamente sacó un tiro raso que vuelve a ser atajado por 'Tala'.

37'. Débil disparo de Rodríguez que, sin problema, es detenido por el guardameta de los 'Diablos'.

34'. Servicio de Arriola que sale por arriba de la portería de Talavera. Continúan las imprecisiones.

31'. Tiro de Salinas que se va apenas a un lado de la cabaña de Lajud.

30'. Uribe ingresó al área y sacó un potente disparo que salió muy desviado.

29'. Se reanudan las acciones.

27'. El partido se detiene, debido a que Hurtado se encuentra lesionado; el colombiano sale del terreno de juego con molestias.

20'. Durante estos minutos, ambas escuadras se han mostrado bastante imprecisos.

18'. Remate de Da Silva que se estrella en la defensa local. Estuvo cerca el equipo visitante.

12'. Por dura falta sobre Rodríguez, Salinas es amonestado.

5'. Fuera de juego. Uribe ya se perfilaba para anotar, pero Lajud hizo un buen achique para evitar la anotación.

4'. Servicio de Malcorra que es cortado por Talavera. El encuentro ha comenzado con buena intensidad.

1'. Centro de Hauche que es detenido por Lajud, quien evita que Uribe logre rematar.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:40. Banca de Toluca: L. García; A. Galindo, J. Delgadillo, J. Sartiaguín, R. Gómez, C. Esquivel y A. Pedroza.

20:38. Banca de Xolos: L. Michel; J. Requejo, L. Chávez, J. Ortíz, H. Martín, M. Pisano y J. Lucero.

20:35. Once de Toluca: A. Talavera; E. Velarde, P. Da Silva (C), O. González, R. Salinas; A. Ríos, J. Méndez; P. Barrientos, E. Trejo, G. Hauche; y F. Uribe.

20:30. Once de Xolos: G. Lajud; H. Muñoz, J. Valenzuela (C), J. Núñez, C. Vargas; P. Arriola, G. Rodríguez, J. Corona, V. Malcorra; A. Hurtado y M. Caraglio.

20:20. Mientras tanto, en la Sub-20, los 'Choriceros' vencieron 0-1 a los 'Caninos', con anotación de Jordan Silva.

20:10. En la categoría Sub-15, los fronterizos derrotaron 2-1 a los mexiquenses; César Castillo y Samuel López anotaron por locales, mientras que Christopher Engelhart descontó.

20:00. Queda una hora para que comience el encuentro ente Xolos y Toluca; el equipo de Tijuana buscará arrebatarle el liderato a los 'Diablos'. Además, esta noche, ambos clubes podrían sellar su pase a la Liguilla.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Xolos de Tijuana vs Deportivo Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Caliente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Atentos a Jesús Méndez del Deportivo Toluca | Ante la ausencia de Antonio Ríos, el contención argentino ha sido fundamental para el funcionamiento de los 'Diablos'. Además de frenar ataques del equipo rival, sabe generar futbol; ha colaborado con goles y asistencias.

Atentos a Avilés Hurtado de Xolos de Tijuana | Sin duda alguna, al atacante colombiano ha sido uno de los jugados más regulares no sólo de los fronterizos, sino de la competencia. De momento, junto a Nicolás Castillo, es líder del Goleo Individual con ocho dianas.

La semana pasada, los dirigidos por Hernán Cristante no aprovecharon del todo su condición de local, ya que terminaron igualando frente a Rayados de Monterrey; el gol escarlata fue hecho por Gabriel Hauche.

Por su parte, la escuadra de Toluca se encuentra en la cima de la Tabla General con 26 puntos, ya que acumula ocho triunfos, dos igualadas y cuatro descalabros.

En la fecha anterior, los comandados por Miguel 'Piojo' Herrera derrotaron como visitante a Jaguares de Chiapas, con anotaciones de Avilés Hurtado y Juan Lucero.

Después de disputar 14 partidos, el conjunto de Xolos se ubica en la segunda posición de la Clasificación con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Xolos de Tijuana vs Deportivo Toluca en vivo, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Caliente a partir de las 21:00 horas.