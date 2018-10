Resultado y goles del Necaxa 2-1 Monarcas de la Liga MX 2017

Cuando el partido agonizaba, llegó el chileno Maturana para dibujarle una sonrisa en el rostro a la afición necaxista con este verdadero golazo

Rodolfo Vilchis cobró de gran manera el penal y empataba el marcador 1-1

Con éste disparo, Edson Puch dejaba sin oportunidad a Carlos Felipe Rodríguez y abría el marcador en el Estadio Victoria

90+3'. Termina el encuentro en Aguascalientes, Necaxa vence a Morelia y los Monarcas complican su permanencia en la Primera División. Necaxa 2 - 1 Morelia

90+2'. Golazo de Nicolás Maturana, desde la esquina del área y con un disparo de media distancia puso la pelota pegada al poste

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

90'. Se agregan 3 minutos al encuentro

87'. Falta sobre Fabián Espíndola y Jairo González ya se prepara para cobrar el tiro libre

85'. Cambio de Monarcas, sale Jefferson Cuero y entra Andy Polo

83'. El disparo de Edson Puch se va por encima de la portería

81'. Falta sobre Edson Puch y hay tiro libre para Necaxa en el vértice del área

79'. El capitán necaxista salva a su equipo con una barrida en el área cuando los purépechas ya preparaban el disparo

77'. Tarjeta amarilla para Carlos Gerardo Rodríguez por un manotazo a la cara de Fabián Espíndola

76'. Cambio de Mobarcas, sale Gastón Lezcano y entra Jorge Zárate

70'. Cambio de Necaxa, sale Jesús Isijara y entra Fabián Espíndola

69'. Tiro de esquina para Monarcas Moreloa

67'. Cambio de Morelia, sale Diego Valdés y entra Miguel Sansores

65'. Buen tiro lejano de Manuel Iturra que se marcha por encima de la orquilla

61'. Disparo desviado de Gastón Lezcano luego de que Michel García cortara un centro y lo dejara dentro del área

59'. Necaxa robó la pelota en la salida de Monarcas, Marturana abrió la pelota para Beckeles en el área pero Cuero barrió y apagó el peligro

58'. Cambio de Necaxa, sale Xavi Báez y entra Nicolás Maturana

57'. Jesús Isijara se metió al área de Monarcas pero su disparo se fue muy desviado del área

54'. El centro al área provocó un par de rebotes que culminaron con una falta de Carlos Gerardo Rodríguez sobre Iturra

53'. Tarjeta amarilla para Rodolfo Vilchis, el mexicano quiso sorprender y cobrar antes de que el árbitro pitara

52'. Tarjeta amarilla para Michel García luego de una barrida para cortar el contragolpe de los visitantes, tiro libre para Morelia desde el costado derecho

50'. Peligroso centro de Xavi Báez al área, la pelota bota dentro del área y el intento de chilena de Barreiro se escapa por encima

49'. Necaxa ya se estaba juntando en las afueras del área pero la zaga rival corta el juego, tiro de esquina para los Rayos

22:05'. Al medio tiempo Claudio Riaño abandonó el juego y Maximiliano Barreiro ya los sustituye

22:05'. Inicia el segundo tiempo en Aguascalientes, Necaxa 1 - 1 Morelia

M.T. Necaxa empezó muy bien el juego, ganando los rebotes y aprovechando las carencias de la defensa purépecha, pero poco a poco dejó crecer al rival y no ha sabido contenerlo por el lado derecho donde Cuero supera a Beckeles con mucha facilidad

M.T. Al momento Edson Puch es la figura del encuentro pero ha sido héroe y villano, anotó un gran gol pero también cometió un enorme error en la jugada del penal

45+1'. El cobro de Jairo González es desviado por la barrera y se marcha a tiro de esquina, el árbitro no da más tiempo y termina el primer tiempo

45'. Tarjeta amarilla para Aldo Rocha luego de que levantara la pierna y golpeara a Manuel Iturra, tiro libre para Necaxa en el vértice del área

43'. Nuevo encare de Cuero que llega a los linderos del área y saca un disparo apenas por encima del arco albirrojo, Beckeles está teniendo muchos problemas para contener al colombiano

40'. Centro de Edson Puch pero la espectacular jugada que estaban organizando se anula por fuera de lugar

39'. Tarjeta amarilla para Gabriel Achillier por una barrida sobre Claudio Riaño en la frontal del área, tiro libre para los Rayos

38'. Después del dominio necaxista en los primeros minutos, Monarcas ya invirtió la situación en los últimos minutos

33'. Rodolfo Vilchis cambia el penal por gol al poner la pelota fuerte y colocada a la base del poste izquierdo

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

31'. ¡Penal para Morelia! Edson Puch arroya a Lezcano en el área

30'. El centro de Rodolfo Vilchis es cortado por el capitán rojiblanco, Marcos González

29'. Falta de Mario de Luna en las afueras del área que le ofrece una opción interesante a los Monarcas

27'. Jefferson Cuero se llevó fácil a Beckeles, pero el hondureño se recuperó y mandó la pelota a tiro de esquina

25'. Centro preciso de Edson Puch a Claudio Riaño que se vuelve a perder una oportunidad, estaba solo y su cabezaso fue directo a las manos de Felipe Rodríguez

23'. Larguísimo pase de Mario de Luna a Claudio Riaño quien tenía la pelota botando en los límites del área pero su disparo se va arriba del traveseaño, el argentino se perdió la más clara del encuentro hasta el momento

18'. Tarjeta amarilla para Manuel Iturra después de un golpe con el antebrazo en la cara de su oponente

17'. Buena pared dentro del área entre Riaño y Báez, Necaxa está presionando a Morelia y consigue tiro de esquina

14'. Falta sobre Edson Puch y es tiro libre para los Rayos desde el costado izquierdo

12'. Excelente disparo cruzado de Edson Puch que se clava en la base derecha de la portería purépecha, Necaxa 1 - 0 Monarcas

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

8'. Disparo desviado de Diego Valdés que se marcha a uun costado de la portería de Barovero

6'. Interesante contra golpe de Necaxa que termina en un fuera de lugar marcado a Jesús Isijara

4'. Disparo de fuera del área que Mario de Luna desvía y tenemos tiro de esquina para Monarcas

2'. Edson Puch se libra de dos jugadores y asiste a Isijara quien no alcanza la pelota, el chileno hace gala de sus amagues

21:03. Silbatazo inicial, Morelia mueve la pelota e inica el encuentro

21:00. Cada equipo se toma la foto oficial del partido y el árbitro Jorge Antonio Pérez se dirige al centro del campo

20:55. Quedan escasos minutos para que la pelota ruede en Aguascalientes, ¡todos listos para empezar a vivir el Necaxa vs Morelia!

20:47. Michel García y Rodrigo Millar se verán las caras en la cancha del Estadio Victoria, cortesía de Club Necaxa

20:37. Por parte de Monarcas tenemos a: Felipe, Pérez, C. Rodríguez, Vegas, Achilier, Valdés, Millar, Cuero, Rocha, Vilchis y Lezcano

En la banca: Urbina, Erpen, 'Chato', Zárate, Ruidiaz, Sansores y Polo.

20:35. Esta es la oncena con la que Necaxa buscará sumar de a tres en su casa, Alfonso Sosa repite la alineación que le dio la victoria hace ocho días frente a Veracruz

20:30. Aldo Rocha vs Xavier Báez, uno de los frente a frente que podríamos vivir en el juego de ésta noche, cortesía del Club Monarcas Morelia

20:27. Así es como llegan tanto Rayos como Monarcas al encuentro de la fecha 15, cortesía de Club Necaxa

20:21. Quedan poco menos de 40 minutos para el inicio del encuentro en el Estadio Victoria

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs Monarcas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El ultimo encuentro registrado entre ambos equipos corresponde a la jornada 15 del Apertura 2016 donde los michoacanos se llevaron el triunfo con un marcador de 2-1 en el Estadio Morelos. Un partido que era de suma importancia para la monarquía pues necesitaban sumar puntos para salvarse del descenso. En ese entonces, el actual director técnico, Roberto Hernández tomaba las riendas del equipo tras la salida de Enrique Meza.

Sebastián Sosa, central chileno de la monarquía, dijo estar consciente de la complejidad que representa el partido ante 'Los Rayos' del Necaxa pero expresó que eso no será impedimento para buscar llevarse los tres puntos:

“Nosotros sabemos que Necaxa es un equipo que en su cancha es fuerte, ordenado y que tienen jugadores de mucha importancia, pero nosotros tenemos que buscar hacer lo nuestro, imponer nuestro juego y buscar el triunfo”.

(Foto: Monarcas Morelia)

“Nosotros somos los principales de la situación, del bajo rendimiento en este Clausura 2017, trataremos de mejorarlo, los últimos tres partidos los jugaremos de manera intensa y buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

(Foto: Diego Topete)

El Estadio Victoria donde se llevará a cabo el encuentro del día de hoy cuenta con una capacidad de 23, 898 espectadores. El estadio se inauguró con un partido contra Pachuca el cual sería el primer juego de 1ª división en la historia de Aguascalientes, un 9 de Marzo del 2002.

(Foto: Club Necaxa)

Por su parte, el defensa ecuatoriano Gabriel Achilier, es uno de los jugadores a seguir en el conjunto ‘rojiamarillo’ pues se ha convertido en un jugador muy importante para la defensiva de Morelia al contar con un gran liderazgo.

(Foto: Monarcas Morelia)

El jugador Edson Puch, será pieza clave para el conjunto de Necaxa, al ser el goleador del plantel con cuatro goles. El delantero chileno anotó el gol que le dio la victoria a su equipo en el ultimo partido correspondiente a la jornada 14 ante Veracruz, uno de los clubes con serios problemas de descenso.

(Foto: IMAGO7)

"Necesitamos hacer un buen partido y redoblar el esfuerzo y así tenemos que ir a jugar a Aguascalientes. Nos quedan tres paridos valiosísimos e importantísimos donde trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles, empezando por Necaxa”.

(Foto: Monarcas Morelia)

Alfonso Sosa, entrenador de Necaxa, esta conciente de la importancia de sumar puntos sobre todo en los partido restantes del Clausura 2017.

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

"En cada partido salimos a ganar, tenemos defectos y virtudes, pero siempre salimos a sumar de a tres. Siempre lo he dicho, nuestro objetivo es mantener la categoría, para conseguirlo hay que ir sumando puntos. No nos angustiamos, la presión no es la misma a la que tiene Veracruz o Morelia".

El ultimo partido de los michoacanos como visitante fue en la jornada 10 la cual quedó pendiente debido a la huelga de árbitros que impidió se llevara a cabo en la fecha correspondida. El partido se llevó a cabo el 12 de Abril ante Pachuca con empate a cero.

El conjunto de Monarcas Morelia suma un total de 18 puntos en la tabla general posicionándolo en lugar numero 10. Con dicho números, la monarquía podría colarse a liguilla en caso de sumar en los últimos tres partidos restantes los cuales serán jugadas como finales debido a los problemas de descenso por los que atraviesa el equipo.

Actualmente, el conjunto de Necaxa se encuentra en la decimo sexta posición en la tabla general con un total de 14 puntos, situación que los pone en serios problemas en cuanto al tema del descenso para el siguiente torneo.