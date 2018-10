Ricardo Ferretti: "Perdimos el partido más importante"

Autocrítico, así habló y se expresó en conferencia de prensa el timonel auriazul, Ricardo Ferretti, luego de la dolorosa derrota por la mínima diferencia ante Rayados, en el Clásico Regio de la fecha 15 del Clausura 2017.

“Uno se siente triste por haber perdido, naturalmente. Creo que en lo que fue mejor Monterrey que nosotros fue la táctica fija, lo demás creo que fue parejo y siento que mi equipo estuvo muy bien. El resultado no nos deja nada satisfecho. Quedan seis puntos por disputarse, somos dependientes de otros equipos pero nosotros vamos a hacer nuestra lucha por buscar calificar”.

A los felinos les viene todavía un compromiso de alta importancia, que es la Final de Vuelta de la Concachampions el miércoles. El ‘Tuca’ sabe que hay que recuperarse y pensar en ello a la brevedad: “Hemos logrado cambiar el ‘chip’ de un torneo a otro, no va a ser sencillo, perdimos el partido más importante pero yo confío en mis jugadores y en la mentalidad que tienen para que podamos dejar atrás esta derrota dolorosa y pensar en la posibilidad de ser campeones en la Concachampions”.

“El futbol no es de merecer, es de lograr, esto se gana con goles. Hay goles de muchas formas, futbolísticamente creo que no estuvimos tan mal y en otras cosas no estuvimos tan enchufados”.

Finalmente sobre el caso de Guido Pizarro que no pudo estar ante Monterrey y queda en tela de juicio su participación ante Pachuca la próxima semana, el ‘Tuca’ dijo: “Nos consideramos un equipo y no dependemos de nadie”.

Tigres se va a quedar en la orilla de una eliminación en el certamen de Liga y tiene que buscar en tierras hidalguenses el boleto al Mundial de Clubes para no quedarse con las manos vacías en este primer semestre del 2017.