Antonio Mohamed prefiere que Tigres no avance a la Liguilla

Recta final del Clausura 2017, este viernes a Rayados le corresponde poner en marcha la penúltima jornada del certamen, visitando al cuadro de Veracruz en punto de las 20:30hrs en el Estadio Luis Pirata Fuente.

Antonio Mohamed compartió sus puntos de vista de cara a lo que será el cerrojo del certamen y posteriormente el retorno regiomontano a la Liguilla del futbol mexicano.

“El equipo está bien, era un partido que teníamos que ganar (el Clásico) ya pasó, los festejamos el día que teníamos que festejar y ya estamos enfocados en Veracruz. Llegamos bien, tenemos algunas bajas pero el objetivo es ganar para terminar lo más alto posible, vamos a buscar el liderato”.

El ‘Turco’ confirmó la baja de Dorlan Pabón por problemas estomacales, además dio a conocer que Alfonso González recibirá la oportunidad ante los escualos, dado que le parece que ha hecho buen trabajo en las últimas semanas.

Sobre Edwin Cardona quien fue suplente en el último partido de la Liga, ‘Tony’ dijo: “Lo que yo busco es que llegue mejor a la etapa decisiva porque lo necesitamos, tratar de buscar al mejor Cardona. Estamos clasificados y necesito que él saque el orgullo y ese amor propio que nos pueda ayudar a buscar el campeonato”.

Trasciende en la Sultana del Norte que Mohamed ya está más que confirmado en cuanto a su renovación de contrato con el club albiazul, a lo que el timonel argentino refirió: “Estamos en charlas, por el buen camino, estamos muy cerca. Me siento muy feliz, muy contento por poder tener la posibilidad de seguir en este club, habrá que seguir insistiendo en buscar la gloria”.

Finalmente sobre la posibilidad que dictan los números de otro Clásico Regio en Liguilla, el ‘Turco’ fue contundente en sus palabras: “Prefiero que Xolos pierda la última jornada, no esta, porque Tigres es un rival de mucho cuidado. En cuanto menos rivales de jerarquía estén, mejor. Prefiero que no clasifique, no por desearle el mal, sino que no quiero enfrentármelos porque son un rival de mucha jerarquía, veremos lo que depara el destino”.