Resultado y goles del partido Puebla 0-1 Necaxa de la Liga MX Clausura 2017

M. Barovero; B. Beckeles, M. de Luna, M. González (C), J. González, M. Iturra, X. Báez, M. García (J. Sánchez, min. 81), J. Isijara (E. Eachen, min. 86), E. Puch y M. Barreiro (A. Díaz, min. 71). DT: Alfonso Sosa.

M. Barovero; B. Beckeles, M. de Luna, M. González (C), J. González, M. Iturra, X. Báez, M. García (J. Sánchez, min. 81), J. Isijara (E. Eachen, min. 86), E. Puch y M. Barreiro (A. Díaz, min. 71). DT: Alfonso Sosa.

Necaxa : M. Barovero; B. Beckeles, M. de Luna, M. González (C), J. González, M. Iturra, X. Báez, M. García (J. Sánchez, min. 81), J. Isijara (E. Eachen, min. 86), E. Puch y M. Barreiro (A. Díaz, min. 71). DT: Alfonso Sosa.

F. Villaseñor; Ó. Rojas, E. Dueñas (C), P. Cáceres, E. Orrantia (F. Acuña, min. 80), J. Toledo, P. Míguez (J. Amione, min. 84), P. Araujo, F. Torres, Á. Navarro y C. Esparza (E. Pérez, min. 88). DT: José Cardozo.

F. Villaseñor; Ó. Rojas, E. Dueñas (C), P. Cáceres, E. Orrantia (F. Acuña, min. 80), J. Toledo, P. Míguez (J. Amione, min. 84), P. Araujo, F. Torres, Á. Navarro y C. Esparza (E. Pérez, min. 88). DT: José Cardozo.

Puebla : F. Villaseñor; Ó. Rojas, E. Dueñas (C), P. Cáceres, E. Orrantia (F. Acuña, min. 80), J. Toledo, P. Míguez (J. Amione, min. 84), P. Araujo, F. Torres, Á. Navarro y C. Esparza (E. Pérez, min. 88). DT: José Cardozo.

Gracias por acompañarnos durante la retransmisión de este partido: Puebla 0-1 Necaxa. En breve podrás encontrar la crónica correspondiente en nuestro portal, además de la más reciente información del deporte nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!

MF | En la última fecha de la Fase Regular del torneo Clausura 2017, Puebla visitará a Pumas, mientras que Necaxa recibirá a Chivas.

VIDEO | Con este gol en propia puerta, los Rayos obtuvieron su quintro triunfo de la campaña.

MF | Sin mucho merecimiento, Necaxa derrota como visitante a Puebla, con el autogol de Pablo Míguez. Con este resultado, los Rayos mantienen sus esperanzas de clasificar a la 'Fiesta Grande'.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+1'. ¡OTRA VEZ! Barovero detuvo el potente disparo de Araujo.

90'. Se añaden tres minutos.

88'. Tercer cambio de Puebla: entra Eduardo Pérez por Cristian Esparza.

86'. Último movimiento de Rayos: sale Jesús Isijara e ingresa Emilio Eachen.

83'. Segundo cambio de Puebla: entra Jerónimo Amione por Pablo Míguez.

82'. ¡ATAJADÓN! Marcelo Barovero se lanzó y, a una mano, detuvo el remate de Navarro.

81'. Segundo movimiento de Necaxa: sale Michel García e ingresa Jorge Sánchez.

80'. Primer cambio de Puebla: entra Franscico Acuña por Carlos Orrantía.

76'. Nuevo remate de cabeza de Navarro que va directamente a las manos de Barovero.

74'. Ligero testarazo de Díaz que Rojas rechaza a un metro de la línea.

71'. Primer cambio de Rayos: entra Alejandro Díaz por Maximiliano Barreiro.

70'. Nuevo cabezazo de Navarro que también sale desviado. El argentino sigue insistiendo.

65'. Puebla no baja los brazos y continúa teniendo el balón.

64'. El partido se detiene porque Michel García se encuentra tendido en el campo.

60'. Sin mucho merecimiento, los Rayos están ganando. De mantenerse este resultado, Necaxa mantendría sus aspiraciones de clasificar.

54'. Puch sacó un disparo, Míguez lo intentó rechazar, pero terminó metiendo el balón en su propia puerta.

¡GOOOL DE NECAXA!

53'. Por conducto de la banda derecha, Puebla ha insistido en reiteradas ocasiones.

50'. Xavier Báez se convierte en el tercer amonestado del partido.

49'. Era penal. El remate de Navarro se estrelló en los brazos de Beckeles; Paul Delgadillo no señaló la pena máxima.

48'. ¡CERCA! Media chilena de Navarro que Barovero ataja. Se salva Necaxa.

¡COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT | Puebla ha controlado el partido, sin embargo, no han generado verdadero peligro.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

44'. El equipo comandado por Cardozo continúa teniendo la posesión del esférico, sin embargo, han carecido de precisión en la última zona.

39'. Testarazo de Míguez que también sale desviado.

38'. Potente disparo de Toledo que Barovero escupe y González rechaza.

34'. Servicio de Esparza que Navarro no logra conectar de manera correcta.

30'. Ya se disputó una tercera parte del partido y ambos equipos continúan sin generar verdadero peligro.

22'. Cabezazo de Navarro que sale por un lado. Puebla sigue insistiendo.

20'. Jairo González se convierte en el segundo amonestado del partido.

18'. Mala salida de Necaxa que termina en un tiro apenas desviado de Esparza.

14'. De momento, Puebla es el equipo que toma la iniciativa; los Rayos no han tenido la posesión del balón.

12'. Tiro libre de Cáceres que se va muy desviado del arco defendido por Barovero.

10'. Buen servicio de Esparza que es rechazado por Jairo González.

4'. Manuel Iturra es amonestado por una falta sobre Cristian Esparza.

3'. Con los puños, Villaseñor rechaza el tiro libre de González. Estuvo cerca la primera anotación de Necaxa.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

17:50. Banca de Necaxa | Y. Gutiérrez; E. Eachen, S. Meza, J. Sánchez, J. Soto, A. Díaz y J. Quezada.

17:48. Banca de Puebla | J. Ibarra; C. Pérez, J. Amione, J. Fassi, G. Ramos, F. Acuña y G. Ramos.

17:46. Once de Necaxa | M. Barovero; B. Beckeles, M. de Luna, M. González (C), J. González, M. Iturra, X. Báez, M. García, J. Isijara, E. Puch y M. Barreiro.

17:43. Once de Puebla | F. Villaseñor; Ó. Rojas, E. Dueñas (C), P. Cáceres, E. Orrantia, J. Toledo, P. Míguez P. Araujo, F. Torres, Á. Navarro y C. Esparza.

17:40. Definidas las alineaciones del partido Puebla - Necaxa, en un momento las compartimos.

17:30. Mientras tanto, en la Sub-20, Camoteros y Rayos igualaron a un tanto; José Velasco adelantó a la visita, pero los locales emparejaron el marcador con el autogol de Ramsés Carrillo.

17:00. En la categoría Sub-15, Puebla y Necaxa igualaron a dos dianas; Luis Díaz y Jorge Cortés convirtieron los tantos blanquiazules, y Néstor Corona y José Prado anotaron por los rojiblancos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del partido Puebla vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Hombre a seguir de Necaxa: Edson Puch | El atacante chileno continúa siendo, por mucho, el referente de la ofensiva rojiblanca, por lo tanto, el 'Mago' tiene la responsabilidad de guiar, con su rapidez y desequilibrio, a los Rayos por su quinto triunfo.

Hombre a seguir de Puebla: Pedro Canelo | El delantero argentino ha sido de los pocos elementos rescatables de la 'Franja' en este semestre, y así lo ha reflejado con sus cuatro tantos y cuatro asistencias.

Antecedentes | En los últimos cinco partidos entre sí, se registra un empate y dos victorias por equipo. Puebla no pierde en casa frente a Necaxa desde el torneo Clausura 2005.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa venció, en el Estadio Victoria y de último minuto, 2-1 a Monarcas Morelia, con goles de Edson Puch y Nicolás Maturana.

Por su parte, la escuadra de Necaxa, con 17 unidades, se ubica en la posición 15 de la tabla general, tras cosechar cuatro triunfos, cinco igualadas y seis descalabros. De igual forma, ya aseguró su permanencia en el máximo circuito, y, si gana hoy, mantendría una muy ligera esperanza de acceder a la 'Fiesta Grande'.

La semana pasada, el cuadro comandado por José Saturnino Cardozo fue derrotado por 'La Fiera' de León en el Estadio Nou Camp; Mauro Boselli fue el encargado de la única anotación del encuentro.

Después de 15 partidos disputados, el conjunto de Puebla se encuentra en el última sitio (18) de la clasificación con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Ya está salvado del descenso, pero ya no tiene oportunidades de pasar a la Liguilla.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 16ª Jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 20:00 horas.