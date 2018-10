Goles y resultado del Monterrey 1-2 Monarcas Morelia en Liga MX

Jorge Isaac Rojas. 37' Loeschbor 70' C. Rodríguez 76' Funes Mori

Morelia : Sosa, Pérez, C. Rodríguez, Loeschbor, Achilier, Millar, Rocha, Cuero, Ruidíaz, Lezcano (Valdés 56') y Polo (Vilchis 26')

SE ACABÓ!!!! RUIDIAZ SALVA A MONARCAS EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN, SE METE A LA LIGUILLA ESTÁ A NADA DE SER CAMPEÓN DE GOLEO

90+1' - GOOOOOOOL DE RUIDIAZ

90' - Se suman cuatro más de vida para Monarcas

84' - Loeschbor le dio el penal a Dorlan con el que Morelia está en este momento en el Ascenso MX

Penal para Monterrey

83' - Últimos minutos y oportunidad para Cardona desde el tiro libre que descuelga Sosa y de nuevo va al suelo para hacer tiempo

79' - Globito de Cardona pero la ataja Sosa, que cae al suelo, se le acerca el silbante y le dice que haga el tiempo que quiera, lo va a agregar al final del juego

Pachuca anota de nuevo y otra vez Monarcas va a ver la tabla

76'- Ataque de Monterrey y Funes Mori se tira pero el silbante lo amonesta por intentar engañarlo

75' - Tiro libre de Monterrey que recentran y luego rematan pero bien lo ataja Sosa

72' - Se acaban los cambio de Monterrey, sale Sánchez para dejarle su lugar a González

70' - El silbante ya les hace el señalamientos a los jugadores de Monarcas, no hagan más tiempo y amonesta a Carlos Rodríguez

En el Azteca América empata en un par de minutos y está dejando fuera a Monarcas de Liguilla

65'- SE SALVÓ MONARCAS, serie de rebotes en el área de Monarcas que termina con Funes Mori en el suelo pero el silbante dice, nada

61' - Se va Cristaldo y ya entra Chará al campo para intentar anotar el gol

60' - Centro de gol de Pabón, pero Cristaldo la cabecea y lo manda apenas por un costado de la meta de Sosa

60' - Mohamed llama ya a Chará para que entre a reforzar el ataque de los regios

59' - Ahora se viene al campo Diego Valdés que entra por el autor del gol Lezcano

58' - Se mete Juárez en el área donde centra, pero descuelga muy bien Sosa

54' - Ya en la línea de cambio Funes Mori que entra en lugar de Fuentes

53' - Nuevo tiro de esquina para Monterrey que peinan y le queda a Sánchez que la prende de bolea pero se va arriba del marco de Sosa

52' - Tiro de esquina regio que no llega a buen puerto pero de inmediato la recuperan

50' - Disparo de Cardona, pero el esférico se va por un costado de la cabaña de Monarcas, le están dejando mucho la iniciativa a Monterrey

49' - Ya Monarcas da muestra de lo que harán, van a jugar en su propio campo hasta que Monterrey lo ataque, para intentar saltar líneas con balonazos, pero Cardona y Pabón están recuperando el balón bien en estos minutos

45' - Jugadón de Monterrey y le mete el pecho Sosa, pero deja rebote que dispara Sánchez viendo a Sosa adelantado pero la estrella en el poste SE SALVÓ MONARCAS

Arranca también el juego en el Estadio Jalisco

45' - Arranca los segundos 45', última oportunidad de Monterrey de darle la vuelta, última prueba de Monarcas que tiene que ganar sí o sí con Jaguares ganando en el Jalisco

Monterrey de momento seguiría en la segunda posición y sigue enfrentando a Santos, pero le da la oportunidad a Toluca y Chivas de subir más en la tabla, el 'Rebaño' empata con Necaxa, el 'Diablo' juega mañana con Santos

Pero si Monarcas logra sacar el triunfo y América no logra darle la vuelta o empatar ante Pachuca, que gana 0-2, Morelia se salva y se mete a liguilla

En la cancha del Jalisco, Atlas se va al descanso perdiendo en el marcador, de continuar así y que Monterrey empate o de la vuelta, Jaguares desciende a Monarcas

MT'- Monarcas logró hacer la tarea del primer tiempo, pero todavía falta la mitad del tiempo con un Monterrey muy que busca y busca

45' - Centro venenoso de Monterrey que no conecta Cristaldo y cae al suelo pero el silbante dice, nada

44'- Error de Dorlan que se la deja a Lezcano pero el argentino pierde el balón cerca del área de Monterrey de forma muy infantil

42' - En ofensiva la banda derecha es la que mejor se le da a Monarcas, con Vilchis comandando el ataque, mientras que en defensa, les duele mucho la misma banda con Pérez sufriendo mucho ante Cardona

39' - Saca Vilchis el balón entre cuatro jugadores pero Pérez la recibe y de inmediato la pierde

37' - Novena tarjea amarilla para Loeschbor que lo pintan de amarillo de nueva cuenta

35' - Cambio completamente de ánimo, Monarcas ahora está dominando el juego, no por mucho tiempo, pero ya encontró el camino para entrar al área de Monterrey

30' - Corre como demonio Vilchis desde su área, Cristaldo intenta quitarle el balón pero el 'Pipila' mete el centro para que Lezcano deje a Gargano haga el tanto y cuela el primero de Monarcas y el tanto que le da oxígeno.

GOOOOOOOOOL DE MONARCAS

29' - Más cerca del gol Monterrey, Monarcas le está dejando toda la iniciativa a los regios, parece que no les han avisado que va perdiendo Atlas

27' - OTRA VEZ GOL ANULADO DE MONTERREY le marcan fuera de lugar de Sánchez por casi nada pero se lo anulan

26' - Sale del terreno de juego Andy Polo, en cuanto se detenga el juego entrará Vilchis

En Jalisco ya hay polémica, falta de Aquivaldo en el área pero no le marcan penal a Atlas

23' - Los rayados tienen completamente controlados a los michoacanos que no han tenido una sola de peligro, mientras Andy Polo se tira al césped, parece que pronto saldrá del campo por Vilchis

21' - Gol de Monterrey, pero al momento del centro el atacante regio estaba completamente fuera de lugar y le anulan el tanto

21' - Bien Monterrey, disparo de Cardona pero mejor Sosa que ataja en dos tiempos y les trasmite seguridad a asus compañeros

20' - Avance de Millar y Polo, pero la defensa de Monterrey se hace fuerte y corta el avance de Monarcas

18' - Jugada peligrosa en el área michoacana, muy cerca de colar el tanto Monterrey, pero Cardona mete la mano y se rompe la jugada

16' - Juego peligroso sobre el jugador de Monarcas en medio campo, pero el silbante no amonesta por no verle intención de lastimar

14' - Tiro libre de Monarcas que cobra Carlos Rodriguez y la manda sobre la cabaña de Hugo González

12' - En Monterrey los locales comienzan a matarle el ritmo a Monarcas y están tomando el control del juego

CAE EL PRIMER GOL DE CHIAPAS

9' - DE PELIGRO para los regios, Cardona limpia la zona de buena forma y mete centro, pero ni Pabón ni Cristaldo se hablan y se estorban dejando ir una de lujo

8' - Monarcas roba esférico en los tres cuartos regios y se la pasan a Rudíaz pero se la cortan de buena forma.

6' - Monterrey intenta llegar con balonazos al área de Monarcas pero los delanteros no terminan de entender la idea y dejan ir las oportunidades de gol.

5' - Explotan la velocidad de Cuero que descuelga pero no le alcanza para conectar con potencia y Hugo la atrapa sin problema alguno

5' - Pase filtrado de Sánchez que intenta conectar con sus delanteros, pero nadie se cuela al área de Monarcas y sin problema Sosa se hace del esférico

3' - Monterrey está apostando por pasear el balón por el campo, mientras que Morelia intenta presionar con Lazcano, Ruidíaz y Cuero desde la salida, mientras que los demás se quedan a defender

0' - ¡Venga!, con el corazón en la cancha Monterrey y Monarcas hacen rodar el esférico y comienzan el juego en el campo del BBVA

Ya los jugadores se encuentran en el centro del campo, esperando a que el árbitro silbe el inicio del juego.

Suena el himno de la Liga, Monterrey y Monarcas ya salen al terreno de juego listos para comenzar el duelo.

Los jugadores ya están alineados en el túnel, esperando a que arranque el protocolo de la Liga MX

Les comentamos que por motivo de la pelea por la permanencia, estaremos colocando aquí también los detalles más relevantes de los juego de Atlas vs Jaguares y Xolos vs Veracruz.

Los directivos y familiares de Monarcas están ingresando a los palcos del estadio, con una playera amarilla con la frase #YoCreoEnTi, apoyando a sus jugadores para lograr la salvación y la permanencia.

Ya ambos equipos se encontraban calentando en el terreno de juego, ahora están en el vestidor dando los últimos toques para salir del vestidor y arrancar el encuentro.

El referente michoacano, Carlos Morales, no sale hoy tampoco ni a la banca, puede ser que simplemente fuera llevado para apoyo moral del equipo, también puede suceder que esté lesionado y se haya sentido antes de salir o ya le están preparando su lugar entre los auxiliares de Roberto Hernández.

No hay novedades en la alineación de Monarcas, pero en Monterrey, Funes Mori y Basanta no saldrán de titulares, el 'Mellizo' se encuentra en la banca pero Basanta no sale.

El silbante acumula 27 cartones amarillos, una tarjeta roja sacada de forma directa y una más por doble amarilla, promediando cuatro cartones por juego, además de una expulsión cada tres juegos.

El árbitro de esta noche será Jorge Isaac Rojas, quien ya le pitó uno a Monterrey y dos a Monarcas, los juegos fueron el Monarcas vs Toluca, El Monterrey vs Atlas y el Morelia vs Chivas, como resultados dan, un triunfo regio, empate y derrota de los rojiamarillos.

En caso de que América empatara y Santos sacara los tres puntos, podría haber posibilidades de que tuviéramos 'Clásico regio' para arrancar la Liguilla del torneo.

En este momento, Monarcas se encuentra eliminado de posibilidad de acceder a la fiesta grande pero salvado del descenso. Mientras que Monterrey se encontraría enfrentando a Santos en los cuartos de final de la Liga MX.

En sus últimos cuatro juegos en el territorio de Monterrey los purépechas han sacado un empate, dos triunfos y una derrota, desde el Invierno 96 hasta Apertura 2002, los regios no pudieron ganarle a Monarcas, sin embargo depués lograron sacar el triunfo en una final.

Ya la afición y los colegas comienzan a reportarse en las inmediaciones de la 'Pastora', listos para cubrir el evento y disfrutar el juego entre Monterrey y Monarcas Morelia.

Otro que podría regresar a vestir la casa michoacana esta noche, es Carlos Adrián Morales, quien desde la llegada de Roberto Hernández sólo había visto actividad en las Copa MX, incluso el partido contra Pumas lo vio desde la tribuna, pero este viernes viajo junto con todo el equipo por lo que el referente purépecha podría ver actividad hoy.

Hoy Rudíaz tiene que anotar sí o sí, independientemente de su campeonato de goleo, esto debido a que Monarcas necesita el triunfo si es que quiere permanecer en el máximo circuito del futbol nacional, pero si bien ya se llevó el campeonato de goleo ante los regios, también hizo un oso monumental al fallar un penal.

En otro de los partidos que afecta directamente la permanencia, aficionados de Atlas ya comienzan a llegar al Jalisco, donde hoy todos los boletos se vencieron a 51 pesos, pero esa no es la novedad, resulta que la afición ha mostrado su inconformidad luego que el alcalde de la ciudad, Enrique Alfaro, lanzara un spot que hacía ver a la afición del 'zorro' como inadaptados.

Cabe destacar que otra de las aspiraciones en juego que hay entre estos dos es el campeonato de goleo, del cual está más cerca Monarcas, ya que con Ruidíaz acumulan ocho tantos, dos más que el máximo romperredes regio, Cardona que tiene seis tantos, el torneo pasado Raúl se coronó como campeón, precisamente frente al cuadro regio.

Por su parte, Monarcas tiene toda la intención de concentrarse sobre todo en la salvación y conseguir la permanencia en la Liga MX, pero también podía colarse a la fiesta grande, el camino más sencillo era ganar en Monterrey que Tigres no perdiera, pero luego de la goleada amarilla, Morelia necesita ganar y esperar a que América pierda para colarse como el equipo con mejor diferencias de goles.

Llegan las malas noticias para Rayados y Monarcas, y es que si bien a Monterrey poco o nada le debería de importar una derrota de Querétaro, resulta que este acaba de ser aplastado 1-5 por su rival local, los Tigres de la UNAL, lo que implica que la 'Paandilla' se vea obligada a derrotar a Monarcas en caso de que quiera destacar frente a su némesis.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Rayados vs Monarcas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio BBVA Bancomer. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL

En sus últimos dos encuentros, los regios sacaron el triunfo en la casa de los michoacanos, el juego más reciente, terminó con un rotundo 1-2, a favor de los entonces visitantes regios, los cuales comenzaron ganando por conducto de Funes Mori y Chará. en una ironía del destino Ruidíaz sería héroe y villano pues haría el tanto de la descontada pero perdonó un penal pésimamente cobrado.

Foto: Monarcas Morelia

Por su parte, Raúl Ruidiaz de Monarcas, si bien reconoció el poderío que tiene en casa la escuadra de Mohamed, también afirmó que van bien preparados y listos para buscar el triunfo en la casa de los regios.

“Es un rival difícil de visita, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, nos hemos preparado muy bien para buscar el triunfo”.

Foto: Multimedios

En conferencia de prensa previo al duelo de esta noche, Aldo Denigris declaró que hay presión en el cuadro por salir a buscar el campeonato, pero que ese siempre ha sido su objetivo, además de que tendrán que cuidarse contra Morelia pues saben lo peligroso que puede ser el equipo 'canario'.

"Tenemos la presión por salir Campeón, positiva. Estamos en Liguilla, es el objetivo principal del Equipo y de ahí encarar la Liguilla para buscar el Campeonato"

Foto: Rayados de Monterrey

El juego se llevará a cabo en el Estadio BBVA Bancomer, inmueble con apenas un año de vida, el cual cuenta con capacidad para 53,500 espectadores, los cuales abarrotan cada jornada de local de Monterrey el llamado 'Coloso de acero', pero que sin duda muestran sus exigencias a la hora de disfrutar el futbol, por lo que no dudarán en pedirle más a su equipo si este no sale al campo a ganar.

Foto: Rayados de Monterrey

Por su parte, Monterrey anunció hace poco que renovaría el contrato de Antonio Mohamed, ante lo que el técnico de los regios anunció que se sentía muy contento y motivado para llevar a los rayados a ganar todos los juegos posibles.

"Quiero ganar todo lo que se juega. La exigencia es de un Equipo grande, una Afición exigente. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en los primeros lugares y buscar ser Campeón"

Monarcas llega muy motivado a la frontera norte del país y es que desde hace una semana, previo al duelo contra Pumas en casa, los michoacanos recibieron el apoyo de su afición con la campaña #YoCreoEnTi la cual esta vez los llevó en una caravana donde la hinchada rojiamarilla acompañó a su equipo desde las inmediaciones del Estadio Morelos hasta el despegue de su avión en la ciudad de Morelia, esperándolos y alentándolos a su paso o siguiéndolos en masa.

En Monterrey habrá que estar muy atento a Rogelio Funes Mori, quien regresa de una lesión y aunque todavía no se sabe si jugará los noventa minutos o al arranque del juego, el jugador regio tendrá que lucirse en el último juego frente a su afición para no dejarles duda de cara a la Liguilla.

Por Monarcas hay que estar atentos a Raúl Ruidíaz, el peruano tiene la oportunidad de sacar el bicampeonato de goleo, pero también será el encargado de marcar la diferencia ofensiva contra los regios, por lo que el ataque sin duda tendrá que pasar por los pies del andino, quien tiene un doble llamado a volverse ídolo con Monarcas.

El timonel michoacano, también comulgó hasta cierto punto con la visión de Mohamed, pues Roberto Hernández declaró que sobre el terreno de juego todo dependerá de lo que haga su equipo, por lo que buscarán el triunfo y si se pude algo más, como el boleto a la Liguilla o el campeonato de goleo de Ruidíaz.

“Yo creo que la presión se ha tenido siempre, mayor o menor, pero siempre se ha tenido, el partido anterior teníamos que ganar sí o sí y lo pudimos solventar, hoy afortunadamente dependemos de lo que hagamos dentro de la cancha, noto a los muchachos convencidos de hacer un buen partido”

En conferencia de prensa, el 'Turco' confesó a los medios estar agradecido con Monarcas, institución que en algún momento lo tuvo al frente del equipo, pero también afirmó que el día de hoy saldrá a ganar a campo de juego.

“Es un agradecimiento (a Morelia) pero esto es futbol y hay tres torneos para sacar puntos y fueron más de 90 partidos. Es algo deportivo y tendrá que decidirse en la cancha y son los jugadores los que van a marcar en estos 90 minutos el futuro de estas instituciones, no habrá más que esperar para ver qué sucede, pero Morelia depende de Morelia para salvarse y nosotros vamos a jugar el partido con la seriedad que jugamos todos los partidos de local y queremos ganar para terminar lo más arriba posible”

La última vez que Monarcas visitó la sultana del norte no se pudo sacar la victoria, pero tampoco se consumó la derrota, pues el marcador terminó empatado a dos tantos, los todavía dirigidos por Meza fueron los primeros en recibir gol, pero los ya dirigidos por Mohamed se relajaron y se dejaron empatar y dar la vuelta, pero al final del encuentro, una muy polémica mano le dio el penal del empate a los regios.

Pero aunque en el papel el Monterrey se ve como el equipo fuerte para sacar el triunfo, las estadísticas están muy equilibradas, pues en total han jugado 22 encuentros en la plaza regia, de esos ambos acumulan un total de ocho encuentros ganados, por seis empates. En su historial de juegos totales, 14 han sido para los regiomontanos, mientas que 19 veces ha triunfado Morelia, más 11 empates.

En su último juego Morelia vio el despertar de sus jugadores peruanos, Andy Polo y Raúl Rudíaz, destapándose en el patio del Morelos con una goleada de antología ante un muy perdido Pumas, que poco o anda pudo hacer ante un pletórico Estadio repleto con afición del cuadro local.

Monarcas por su parte tiene serios problemas, pues si bien está muy cerca de zona de clasificación, a este lo que más le importa es la tabla de cocientes, donde se encuentra penúltimo, a sólo un punto de perder la categoría, por lo que una derrota podría significar el descenso del cuadro 'purépecha', mientras que una victoria más una combinación de resultados podría mandarlo hasta el puesto siete de la clasificación.

Las dudas son muchas para los regios, pues si bien su equipo marcha muy bien en la general, no pudo ganar en el puerto de Veracruz, contra un equipo que estaba a puntos de perder la categoría, con esto, una parte de la afición de rayados y la prensa, han comenzado a cuestionar las formas en que el 'Turco' maneja a su equipo, además de el potencial con que cuenta el equipo rayado para poder ser campeón.

La 'Pandilla' llega de caer en el puerto ante Veracruz, lo que los colocó en el peldaño número dos de la clasificación amarrándo su participación en la fiesta grande del futbol nacional, donde de momentos se enfrentaría contra América, quien todavía no tiene su lugar asegurado. Pero una derrota lo podría tirar incluso al lugar número siete, donde se encuentra el rival al que en este momento enfrentaría.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monterrey vs Monarcas en vivo, correspondiente a la 17ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio BBVA Bancomer a partir de las 21:00 horas.