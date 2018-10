Raúl Ruidíaz: “Permanecer en Primera División es mi prioridad”

Raúl Ruidíaz, jugador de Monarcas Morelia, calificó como “excelente” el tiempo que ha jugado en la escuadra rojiamarilla, ya que las circunstancias a las que se han enfrentado le han ayudado a crecer profesionalmente. Además indicó que a pesar de estar a un paso de repetir el campeonato de goleo su principal objetivo es colaborar para que el cuadro purépecha permanezca en el máximo circuito.

“He tenido un excelente año hablando a nivel personal gracias al esfuerzo de todos mis compañeros y la gente que me apoyo porque han sido fundamentales para mi desempeño, he aprendido un montón y jugar todo el año con la presión me ha marcado y preparado para lo que viene, estamos a un paso de lograr lo que queremos”.

“En lo personal muy feliz por estar nuevamente arriba con los goleadores, pero todos tenemos el mismo objetivo que es poder salvarnos”.

Se enfrentarán a uno de los mejores locales en este Clausura 2017, por lo que deberán estar concentrados para no cometer errores y sacar un resultado positivo, así lo sentenció el delantero peruano.

“Monterrey es un rival difícil y jugamos de visita, sabemos lo complicado que juegan pero a nosotros eso no nos debe importar, hemos tenido una excelente semana gracias al buen resultado que tuvimos así que todo depende de nosotros”.

“La fortaleza que hemos mostrado como fue en el partido pasado es el temperamento, la garra y la unión que es lo que nos característica”.

Además Ruidíaz puntualizó que no deberán distraerse con el resultado de su rival directo en la lucha por la permanencia ya que el objetivo es salvarse por las actuaciones que ellos mismos realicen.

“Nosotros no hubiera querido llegar a definir la situación en el último partido pero circunstancias del futbol, es lo que ha tocado, nos hemos preparado muy bien porque sabemos la importancia de este partido asi que tenemos que salir como en la jornada pasada”.

“No estoy pensando en los rivales o diferenciando lo que tienen otros equipos, yo estoy enfocado en Monarcas que es la humildad y unión que tenemos y que hemos mostrado en los últimos partidos, que será fundamental para terminar el torneo”.

Por último afirmó que hasta el momento no ha pensado en su futuro dentro del futbol mexicano ya que tendrá contrato vigente con el Equipo de la Fuerza por 3 años más.

“Yo hoy por hoy pertenezco a Monarcas, tengo contrato hasta 2020, estoy enfocado en una sola cosa que es conseguir el objetivo, lo demás no lo he pensado”.