Celso Ortíz: "Queremos ganarlo como sea"

Conscientes de lo que está en juegos, los elementos de Rayados comparecieron en una nueva edición del ‘Día de Medios’ que organizó la directiva albiazul de cara al Clásico Regio de Liguilla ante los Tigres, en los Cuartos de Final del Clausura 2017.

El mediocampista Celso Ortiz fue claro, Monterrey tiene que avanzar a las Semifinales del certamen: “Otro Clásico más, ahora en Liguilla, muy importante para ambos. Nos estamos preparando de la mejor manera para tratar de encararlo como se debe”.

Será el primer choque de Fiesta Grande que el paraguayo tendrá ante el conjunto felino, instancia donde ‘La Pandilla’ ha dominado a merced. Sobre eso, Ortiz comentó: “Es un partido aparte, ellos están viniendo de la mejor manera y nosotros queremos aspirar a ser Campeón, ojalá sea una fiesta”.

No ha pasado mucho tiempo de la victoria albiazul ante los Tigres en Fase Regular. Al ser cuestionado Celso sobre qué tanto parámetro fue aquel choque, manifestó lo siguiente: “Fue un partido duro donde encontramos el gol pero sabemos que cada juego es diferente. Nos estamos preparando al máximo y muy atentos a este primer partido. Va a ser difícil”.

Monterrey no tuvo el mejor cierre de Fase Regular, dado que perdieron tanto con Veracruz como con Morelia respectivamente. Ortiz habló de cómo llega anímicamente el conjunto de Antonio Mohamed para arrancar su lucha definitiva por el título: “Estamos muy metidos, yo creo que nadie quiere perder estos partidos, queremos ganarlo como sea, si jugamos con inteligencia, podemos lograrlo”.

Alfonso González: "Estamos a seis pasos del objetivo principal".

Por otro lado, Alfonso González,también ofreció sus puntos de vista de cara a la importante serie que hay en puerta: “Con muchas ganas, creo que el equipo está consciente de que nos jugamos. Estamos a seis pasos de cumplir con el objetivo principal, confío mucho en el trabajo para encarar este partido”.

“Me siento con muchas ganas, con mucha emoción de disputar un Clásico, si me toca (jugar), dar lo mejor de mí y si no apoyar de la mejor manera al equpo”.