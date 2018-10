Walter Gargano: "Los Clásicos se juegan de distinta manera"

El ‘Día de Medios’ seguía su curso en las instalaciones del Hotel Camino Real y uno de los jugadores más buscados por la prensa tanto local como nacional fue Walter Gargano. El charrúa dio sus impresiones de lo que será el enfrentar a Tigres en una serie de alta tensión dentro de la Liguilla del Clausura 2017.

“Contento por la ciudad, por el Clásico, esperemos que sea un lindo espectáculo para todos los aficionados”, y es que apenas se supo que las matemáticas daban la opción de un choque entre los equipos regios y la afición comenzó a prepararse, llegando al júbilo al confirmarse dicha serie.

Ricardo Ferretti había mencionado este pasado lunes que nadie quería a Tigres dentro de la Liguilla, sobre esto Gargano opinó lo siguiente: “Para campeonar o pasar de fase a Semifinales, hay que enfrentar a todos los equipos y si Tigres está en la Liguilla hay que enfrentarlos, nos tocó, es el destino. Creo que están en un muy buen momento pero los Clásicos se juegan de distinta manera”.

Rayados no cerró de la mejor forma con un par de derrotas consecutivas ante equipos que peleaban por no descender como Veracruz y Morelia. Walter refirió al respecto: “Han ido a jugar a todas las canchas y han sacado buenos resultados. No se jugó bien, nos faltó mejor decisión de cara al arco contrario, eso va a ser diferente en el Clásico”.

Al ser cuestionado Gargano si hay favorito para la serie en el norte del país, el sudamericano comentó: “Para nada, son partidos de 180 minutos y hay que ser muy inteligentes. Ya nos tocó la Liguilla pasada, hay que vivirlos y jugarlos para después hablar tranquilamente. No hay favoritos en las Liguillas, nos vamos a enfrentar a un gran rival”.

El duelo de Ida este miércoles dará inicio en punto de las 19:30hrs en la cancha del Estadio Universitario para así poner en marcha la Fiesta Grande del Clausura 2017.