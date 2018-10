Matías Almeyda: "La serie sigue abierta"

Una pequeña maldición se esta volvierno para Matías Almeyda al mando de Chivas porque desde que llegó al timonel del equipo no ha podido sacar una victoria en fases finales de liguilla. La noche del jueves perdieron (1-0) ante Atlas, aunque es uan desventaja sigue estando al alcance del equipo. El pastor habló sobre el funcionamiento de sus pupilos que tendrán que mejorar bastante para buscar dar la vuelta en su casa el siguiente domingo.

"Creo que el Guadalajara recuperó el nivel futbolístico que marcó por momentos en el torneo, sobre todo en el segundo tiempo si nosotros tuvimos mejores llegadas que el rival, no recuerdo ninguna que hayan hecho. La serie sigue abierta y con respecto a lo del penal a mi modo de ver y con mucho respeto creo que no era penal. Ese error nos hace ponernos en desventaja, pero valoró a este grupo de jugadores porque no reclaman, a veces pienso que son demasiado buenos porque en este momento estamos fuera del campeonato", Matías Almeyda salió muy molesto por parte del accionar arbitral que cree él los afectó de manera directa en el penal que concretó Alustiza.

"Hoy no nos alcanzó", Almeyda.

La otra acción polémica del juego dijo el estratega argentino que le anularon a Chivas dijeron que estuvo realizada de forma correcta. Aunque volvió al tema del penal que le hicieron al 'Fideo' Álvarez porque esta afectando esto con el proyecto que hay en Guadalajara para poder trascender en esta liguilla, la tercera al hilo que consigue el equipo rojiblanco.

Tendrá que salir el 'Rebaño Sagrado' a buscar la remontada ante el Atlas y esto es lo que tiene que hacer según su técnico. "No estamos haciendo goles, entonces lo que debemos hacer es esto: HACER GOLES. Para ganar al futbol se hacen anotaciones, aprovechar las ocasiones que tengamos de frente a la portería. Hoy recuperamos la dinámica del equipo, que presionó y vino a jugarle de igual a igual al rival; los goles son los que hacen falta", mencionó el técnico del cuadro tapatío.

No pudo faltar hablar sobre las lesiones ya que Jair Pereira salió por una lesión muscular apenas al minuto 11. Y sobre los posibles regresos de Ángel Zaldívar o Rodolfo Pizarro aún seguirán siendo dudas. Quién podría regresar primero sería el refuerzo para este torneo Pizarro, aunque sigue siendo difícil porque no esta en ritmo de competencia.