Avilés Hurtado desconoce supuesto arregló con Rayados

Habiendo quedado eliminado en casa por segunda liguilla consecutiva, los Xolos de Tijuana se despidieron del Clausura 2017 tras una derrota de 2-0 ante Tigres que avanza a la final ante Chivas.

Jugando a pesar de una lesión en su abductor, el colombiano Avilés Hurtado reconoció al rival felino como un digno finalista ante las fallas frente a gol del equipo tijuanense.

“Hoy no fuimos contundentes y Tigres merecidamente está en la final. Hay que levantar la cabeza, recuperarnos y ver qué pasa. Hoy simplemente no fuimos contundente”.

Habiendo sido duda para jugar el duelo de vuelta tras haber salido lesionado en el partido de ida, el sudamericano reconoció que su lesión afectó su rendimiento al impedirle poder dar el máximo.

“Sinceramente no estuve al cien. A lo último se determinó que iba jugar, se me cargó un poco el abductor. Como no estaba al cien no hacía los recorridos que tenía que hacer o cuando tenía que encarar no lo hacía. No es excusa pero pasa un poco por eso, ahorita hay que levantar la cabeza. Estoy muy orgulloso de mis compañeros que se mataron hasta al final.

Destacando las fallas frente a gol en la primera mitad, Avilés alabó el trabajo de sus compañeros por no dejar de pelear hasta el silbatazo final.

“No se les puede reclamar nada, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. El equipo se mató hasta el final contra un rival difícil”.

Tomando en cuenta el excelente año futbolístico del club fronterizo que los vio terminar como líderes del torneo por dos temporadas consecutivas, Hurtado admitió que hay frustración al no poder ponerle la cereza al pastel levantando un título o llegando a una final.

“Hay frustración, era una ilusión de nosotros que no se concretó pero estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. No sé si sea fracaso pero por el mérito que hicimos todo el año durante los dos torneos hubiera sido merecido llegar a la final o levantarla. Pero ya está, llegamos hasta hoy y estamos muy orgulloso del equipo”.

Finalmente, el talismán del cuadro fronterizo negó estar arreglado con algún otro equipo al asegurar que desconoce la noticia que se dio de su supuesto arreglo con los Rayados de Monterrey.

“Estoy concentrado aquí en Xolos y estoy muy contento aquí. No tengo ni idea de eso, solo escucho rumores y me concentro. Tengo contrato aquí en Tijuana. No tengo ninguna oferta formal yo y mi familia estamos muy contentos aquí. Seguimos aquí”.