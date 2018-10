Guido Rodríguez niega fichaje con América

Una tarde llena de ilusión terminó de manera desastrosa para el mediocampista Guido Rodríguez tras la eliminación de los Xolos de Tijuana ante Tigres en las Semifinales del Clausura 2017.

Pese haber caído en el duelo de ida 2-0, el contención argentino parecía estar enrachado al recibir su primera convocatoria a la Selección de Argentina y ser designado el capitán del equipo para el duelo decisivo en el Estadio Caliente.

Sin embargo, Rodríguez tuvo que salir del terreno de juego de manera prematura en la segunda mitad al ganarse su expulsión por doble amonestación temprano en el complemento; dejando el equipo con uno menos en lo que terminaría siendo otra derrota de 2-0 ante el conjunto universitario.

Tras la eliminación, el sudamericano reconoció su molestia y asumió su error que daño las esperanzas por conseguir la hazaña al cuadro canino.

“Estoy frustrado por haber dejado a mis compañeros que es lo que más me duele”.

Cerrando un año futbolístico que vio al conjunto fronterizo terminar como el equipo más regular al ligar dos torneos consecutivos como superlíder, Guido admitió sentir que al equipo le faltó un título para ponerle la “cereza al pastel”.

"No es frustración, obviamente queríamos el campeonato e hicimos un buen torneo pero nos faltó en estos dos partidos de liguilla y lamentablemente quedamos fuera. Estoy pensando en esto, estoy con bronca y enojado por lo que acaba de pasar".

Ante su supuesto arreglo con el Club América, Rodríguez fue contundente en desmentir dicha noticia al asegurar haber estado mentalizado en Xolos y agregando que no pasa por su cabeza el interés del equipo de Coapa.

“Eso es mentira, yo no he hablado nada con nadie. Estaba metido acá, recién lo que tengo ahora en la cabeza la verdad es haber dejado a mis compañeros solos que es algo que me duele mucho. Tengo la frustración del partido de haber sido expulsado y tengo mucha bronca por eso; no tengo en la cabeza el interés del America ni de nadie”.

Alabando el trabajo de los canteranos, Hiram Muñoz y Carlos Vargas tras ser empujados al once titular por las constantes lesiones que dejó mermada la línea defensiva de Xolos, finalizó hablando de su satisfacción y lo que representa haber portado el gafete de capitán del club.

“Fue algo lindo, se decidió antes del partido y fue un orgullo”.