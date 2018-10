Javier Aquino: "He encontrado un nivel importante"

No piensa en nada más. El volante felino, Javier Aquino, tiene la mira totalmente puesta en lo que será la Final del Clausura 2017 donde Tigres buscará ser el tercer Bicampeón en la era de los torneos cortos ante Chivas.

“Nos vamos a brindar dentro del campo para darle una alegría a nuestra afición, a nuestra gente, para darle un título más a la institución que tanto se lo merece por el buen trabajo que han realizado”.

Aquino habló sobre su presente en el conjunto regiomontano: “La verdad me encuentro en un buen momento, me siento bien físicamente. Tuve por ahí algunos problemas de lesión durante el torneo que no me dejaron estar del todo bien pero después de la lesión la verdad que he encontrado un nivel importante, trato de aportar mi granito de arena y afortunadamente se ha reflejado en el trabajo de equipo y hemos podido llegar hasta esta instancia”.

La gran mayoría del periodismo deportivo en México pone como favorito al conjunto norteño en esta Final. Sobre esto, Javier comentó: “El favoritismo se gana dentro del campo, se demuestra en los primeros 90 minutos. Nosotros solamente pensamos en eso, lo que se diga de nosotros en la prensa o en otros lados, lo tomamos como motivación. Hemos demostrado ser un equipo importante, que sabe jugar este tipo de instancias”.

“El equipo ha demostrado mucho futbol tanto de local como de visitante, es motivante jugar una Final sea cual sea el rival. El estar en disputa un título, creo que es suficiente motivación para nosotros”.

Aquino se dijo feliz de estar en el futbol regiomontano, y consideró que se encuentra en el equipo más importante del balompié nacional en la actualidad.

Tigres frente a Chivas. Primer capítulo este jueves en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Universitario, que seguramente vibrará al máximo.