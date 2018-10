Ricardo Rayas: "Con chingos de dinero vamos al draft"

Correcaminos presentó de manera oficial al nuevo entrenador para este Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX, Ricardo Rayas estará encabezando el barco naranja junto con Ricardo Cadena como auxiliar.



La conferencia de prensa comenzó por el presidente del equipo, Rafael Flores Alcocer, y el gerente administrativo Miguel Mansur, donde mencionaron los errores que se cometieron el semestre pasado y que han hecho un análisis de lo sucedido: “Hemos sido autocríticos, hemos hecho análisis. En Tamaulipas hay cambio, hay que caminar hacia delante”.

Posteriormente los directivos procedieron a presentar a cada uno del cuerpo técnico liderado por Ricardo Rayas, Ricardo Cadena como auxiliar, Alexis Moreno como segundo auxiliar, Darío Gutiérrez como preparador Ffsico y Humberto Martínez como entrenador de Porteros.

Los fracasos de los últimos entrenadores que han pasado por las filas azul-naranja ha hecho que el reto sea más grande para el nuevo cuerpo técnico, por lo que confía en la gente que estará detrás de él:



"Soy una persona de retos, en donde me he parado me ha ido bien he logrado que mis equipo no pasen desapercibidos, hemos hecho ruido."

Con ya un año sin liguilla, el equipo tamaulipeco tiene la necesidad de entrar a la fiesta grande del Ascenso MX: "Correcaminos y nosotros tenemos algo en común, hambre de necesidad de conseguir cosas importantes y Correcaminos regresar a su status que siempre ha tenido... Ojalá tengamos la capacidad de dar ese paso que queremos dar y que Correcaminos necesita”.



Con respecto al plantel que formará, informó que es prácticamente un hecho que el 90 por ciento del plantel estará fuera, por lo que en el draft que se realizará en la ciudad de Cancún irán por lo menos por 15 jugadores.



“Prácticamente no se va a quedar nadie, se busca generar algo diferente y nuevo tiene que haber un cambio radical. En los próximos días nuestra labor en el draft va a ser titánica a armar un equipo de lo que a mí me gusta, va a ser una tarea complicada revisar jugadores que me gustan en otros equipos, han salido otras alternativas, en el draft siempre pasa algo interesante entonces esperamos ser muy selectivos “.

Al preguntarle al estratega naranja con qué presupuesto viajarán al draft del futbol mexicano, respondió “con chingos de dinero”.



Rayas comentó que tiene una muy buena comunicación con Jorge Urbina, entrenador de la segunda división y agregó que vio varios elementos que le llamaron la atención para sumarse a la pretemporada:



“Lo he seguido muy de cerca, el equipo de Segunda División me ha dejado un gran sabor de boca, tienen jugadores importantes. Lo que queda es arropar a los jugadores de Segunda División y que poco a poco vayan teniendo su participación… El descenso no lo pueden cargar los jóvenes”.

La temporada pasada el mal trato a los medios de comunicación fue muy constante por parte del presidente del equipo, Rafael Flores, por lo que está temporada el nuevo estratega naranja que esa ruptura se sane:

“La intención es abrir el entrenamiento a la prensa, que esa parte se haga un poco mas de apertura. Encontrar el punto medio para todo y esperemos que en un futuro no muy lejano se sientan muy a gusto”.