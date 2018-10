Draft Liga MX del Apertura 2017

¿Te perdiste de algún movimiento del DRAFT? aquí en VAVEL 9:15 está toda la información.

02:34. Se intentará acomodar a toda la plantilla del equipo chiapaneco este jueves en el draft.

02:28. Queda desafilado Chiapas FC del Ascenso mx a palabras del presidente de la liga bonilla

01:30. Las transferencias han terminado y en unos momentos el presidente de la liga Enrique Bonilla saldrá a conferencia de prensa.

01:18. Las compras de pánico con Puebla siguen, préstamo de Tigres a los camoteros con Zamora.

01:10. Toño Rodríguez viaja a la frontera para ser nuevo arquero Xolos, después de estar el torneo pasado con León.

01:06. Carlos Guzmán vuelve a la monarquía luego de un período con León

01:02. Carlos Orrantía va al Club América proveniente de Puebla, pero su carta propieda de Santos.

0:52 De acuerdo a varios reportes JAGUARES SERÍA DESAFILIADO POR FALTA DE PAGOS, habrá que esperar

0:49 OFICIAL Ángel Sepúlveda regresa a la Monarquía después de estar en Queretaro

0:46 Ha salido Cruz Azul de la sala de negociaciones

0:38 OFICIAL Franco Arizala es nuevo jugador de Puebla, proviene de Atlas y viene a préstamo

0:32 OFICIAL Alonso Escoboza, nuevo jugador del Puebla, proviene de Santos

0:28 OFICIAL Jonas Aguirre es nuevo jugador del Puebla, proviene de Necaxa

0:26 OFICIAL Iván Piris deja Monterrey y jugará en León

0:24 OFICIAL Pedro Aquino jugará con Lobos BUAP en préstamo, pertenece a Monterrey

0:22 Rafael Puente del Rio y Lobos BUAP abandonan la sala del Draft

0:21 OFICIAL Alexis Canelo deja la Franja del Puebla y es nuevo jugador de Xolos

0:19 OFICIAL Martín Barragán es nuevo jugador de Neacxa, proviene del Atlas y viene a préstamo

0:16 OFICIAL David Toledo renueva su préstamo con el Puebla.

0:15 OFICIAL Israel Villaseñor se mantiene con el Puebla, se ha renovado su préstamo

0:10 Ha salido José Luis Higuera junto con Chivas de la sala del Draft

0:09 OFICIAL. Luis Manuel García jugará en préstamo pasará de Queretaro a Toluca

0:06 OFICIAL. Moisés Muñoz, nuevo jugador del Puebla viene proveniente de Chiapas

0:03 OFICIAL. José "Chepe" Guerrero es nuevo jugador del Puebla, proviene del América

0:00 OFICIAL. Erick Pimentel deja el América y defenderá al Puebla

23:55 Miguel Herrera ha salido de la sala junto con el América, aseguran que mañana vendrán al Draft del Ascenso MX.

23:48 José Manuel "Chepo" de la Torre y Santos Laguna también han dejado la sala

23:45 Antonio Mohammed y Monterrey han abandonado la sala del Draft

23:42 OFICIAL. Juan Pablo Rodriguez seguirá en Monarcas Morelia, se ha renovado su préstamo.

23:40 OFICIAL. Luis Quiñones, jugador de los Tigres será parte de Lobos BUAP en calidad de préstamo.

23:33 OFICIAL. Rodrigo Godínez se mantiene en Lobos BUAP, se ha renovado su préstamo.

23:27 OFICIAL. Javier Cortés deja los Pumas UNAM para integrarse a Santos Laguna

23:24 OFICIAL. Néstor Calderón deja Chivas y se integra a Pumas UNAM

23:17 OFICIAL. Jesús García deja temporalmente Cruz Azul para unirse al Toluca

23:15 OFICIAL. Erbin Trejo deja los diablos rojos del Toluca y reforzará a Querétaro, llega en compra definitiva.

23:08 OFICIAL. Amaury Escoto renueva su préstamo con Lobos BUAP.

23:07 OFICIAL. Sergio "Cherokee" Pérez jugará en Lobos BUAP.

23:05 OFICIAL. El juvenil Carlos Vargas cambiará de aires, deja los Xolos de Tijuana y llega al cuadro del América en compra definitiva.

22:54 OFICIAL. Carlos Felipe Rodriguez deja Monarcas para unirse a León.

22:45 OFICIAL. Jair Urbina, guardameta de Tigres se irá en préstamo a Monarcas Morelia.

22:35 OFICIAL. Brayan Colula se va prestado del América a los Rayos del Necaxa

22:08 OFICIAL. Luis Advíncula cambia las rayas de Tigres para unirse al aullido de Lobos BUAP en calidad de préstamo.

22:05 OFICIAL. Julián Quiñones deja Tigres para sumarse a Lobos BUAP en calidad de préstamo.

22:00 El primer equipo que ha abandonado la sala del Draft 2017 es el cuadro de Tigres.

21:55 OFICIAL. Alfonso Emilio Sánchez pasa de las águilas del America en préstamo a Lobos Buap

21:52 OFICIAL. Francisco Figueroa es cedido a préstamo de Monarcas Morelia a los Tuzos del Pachuca.

21:50 OFICIAL. Alfonso Castillo va a préstamo con la jauría de Lobos BUAP.

21:45 OFICIAL. Sebastián Sosa es compra definitiva pasa de Pachuca a Monarcas Morelia.

21:42 OFICIAL. Osmar Mares cambia de aires, deja el América para llegar al Veracruz en calidad de préstamo.

21:40 OFICIAL. Miguel Ángel Herrera Equihua deja Veracruz y entra al León.

21:22 OFICIAL. Brian Lozano llega a Santos laguna en calidad de préstamo.

21:20 OFICIAL. Juan Carlos García deja Cruz Azul y se va a Lobos BUAP en préstamo.

21:18 OFICIAL. Francisco "Maza" Rodriguez deja Cruz Azul y se une a Lobos BUAP en préstamo.

21:17 OFICIAL. José Rivas, Manuel Viniegra y Antonio Briseño dejan los Tigres para unirse a los tiburones rojos del Veracruz.

21:15 OFICIAL. Carlos Treviño deja los rojinegros del Atlas y se une al cuadro universitario de Lobos BUAP en préstamo.

21:07 OFICIAL. Juan Carlos "Negro" Medina deja los Xolos de Tijuana y se va con Lobos BUAP en préstamo.

20:50. OFICIAL. William Palacios deja los Tigres y llega a la jauría de Lobos BUAP en calidad de préstamo.

20:49. OFICIAL. Aarón Fernández deja los Tigres y llega a los Rayos del Necaxa.

20:48. OFICIAL. Jordan Silva deja Toluca y se une al Cruz Azul.

20:30. Se mantiene la calma en Cancún, no han salido directivos ni técnicos, se mantienen los 18 conjuntos adentro.

20:05. Los técnicos de la Liga MX posan para la foto oficial del draft, cabe destacar tres ausencias, Paco Jémez, la principal.

19:40. Pumas le renueva contrato a Abraham González. El español se queda con los universitarios, después de ser pretendido por Tigres.

19:40. OFICIAL. Otro refuerzo para Veracruz, Alonso Escoboza deja Xolos y se une a los 'Tiburones'.

19:30. OFICIAL. Christian Valdéz llega al puerto. El mediocampista proveniente de León es prestamo por un año.

19:25. OFICIAL. Uvaldo Luna, llega en calidad de prestamo de Tigres al Atlas, el delantero llega después de jugar en Colombia con los Patriotas de Boyacá.

18:45. Juan Pablo Carrizo llega del futbol Europeo, el arquero argentino, proveniente del Inter de Milán, firma con los 'Rayados' de Monterrey.

18:10. OFICIAL Alfonso Tamay deja el Ascenso MX y llega al máximo circuito con el equipo recién llegado, Lobos BUAP.

17:45. ¡Bombazo de Coapa! el mediocampista Argentino, Guido Rodríguez deja a los Xolos de Tijuana y pasa al América.

17:38. Después de su paso por Tuzos, el defensa central Colombiano Stefan Medina regresa a Monterrey.

17:31. Othoniel Arce deja el Ascenso Mx y pasa a Liga Mx con los Rayos del Necaxa en una nueva oportunidad en la primera división mexicana.

17:10. ¡Segundo movimiento de Pumas! El argentino Mauro Formica deja Newell's Old Boys para recalar en el Pedregal.

17:02. Joffre Guerrón es el primer movimiento de la segunda parte de este Draft. El delantero llega como transferencia definitiva a Pumas. Recordemos que no tuvo actividad en los últimos 6 meses puesto que Cruz Azul no lo registró en el equipo.?

17:00. ¡Regresamos! Los directivos ya están de vuelta en la sala de negociaciones y comienzan los movimientos.

15:30. ¡A comer se ha dicho! Directivos salen de la sala de transferencias y regresan en un par de horas.

14:42. ¡Bombazo en el norte! Monterrey le da la bienvenida a Avilés Hurtado, ex de Xolos, que es adquirido de forma definitiva.

14:41. OFICIAL. Monarcas Morelia hace válida la opción de compra y adquiere en definitiva a Aldo Rocha, que pertenecía a León.

14:30. OFICIAL. Chivas informa que Giovani Hernández pasa a Veracruz como préstamo a un año con opción a compra.

14:24. OFICIAL. Tras 14 años en el club, José 'Palmera' Rivas deja a los Tigres para ir en calidad de préstamo a los Tiburones Rojos de Veracruz.

14:10. OFICIAL. El benjamín de la Liga tiene un refuerzo experimentado. El histórico de Monarcas Morelia, Carlos Adrián Morales, es nuevo jugador de Lobos BUAP.

14:07. OFICIAL. ¡Hay 'Conejo' para otro rato! Óscar Pérez renovó contrato con los Tuzos del Pachuca. ¡Quiere el Mundial de Clubes!

14:04. OFICIAL. Cándido Ramírez renueva préstamo con los Rojinegros del Atlas. El nacido en León, Guanajuato se mantendrá en la Perla Tapatía.

14:02. OFICIAL. Miguel Ponce, campeón con las Chivas el torneo pasado, irá a jugar con los Rayos del Necaxa la próxima campaña.

13:59. OFICIAL. Después de minutos de tranquilidad, se anuncia que Kristian Álvarez renueva contrato 1 año con los Tiburones Rojos de Veracruz.

13:38. OFICIAL. ¡No paran los Rayos! Ante la salida de Edson Puch, la directiva rojiblanca anuncia el fichaje de Carlos González, proveniente de Huachipato.

13:35. OFICIAL. Tiburones Rojos de Veracruz anuncia la continuidad de Christian Pellerano para el siguiente año.

13:26. ¡BOMBAZO! Pachuca da otro golpe de autoridad en el Régimen de Transferencias al incluir a Edwin Cardona de Rayados de Monterrey. Es temporal.

13:24. OFICIAL: Proyecto sólido el de Rafael Puente Jr. con los Lobos BUAP. El director técnico anunció una renovación en su contrato por dos torneos más.

13:20. ¡Más hidrorrayos! Dieter Villalpando, perteneciente a Pachuca y que jugó en Chiapas el torneo pasado, llega para reforzar un debilitado ataque de Necaxa.

13:16. ¡Le salieron aletas! Richard Ruiz pasa de Cruz Azul a los Tiburones Rojos de Veracruz de manera temporal.

13:07. OFICIAL. Monarcas renueva el préstamo del mexicano Enrique Pérez y el chileno Rodrigo 'el Chino' Millar.

13:06. OFICIAL. Jorge 'Conejo' Benítez es nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey, que lucirán un ataque poderoso la próxima campaña. Es transferencia definitiva.

13:04. OFICIAL: Roberto Alvarado se convierte en nuevo jugador de los Rayos del Necaxa. Llega proveniente de Pachuca.

13:00. ¡BOMBA! Pachuca hace oficial la compra de Edson Puch. "¿Quieres jugar con nosotros el Mundial de Clubes", le escribieron en twitter.

12:45. La cuenta oficial de los Rayos de Necaxa, hace oficial la salida de Edson Puch. Su próximo club Pachuca, aún no hace el anuncio de la incorporación.

12:41. Confirma Rafael García, técnico de Puebla interés por el arquero seleccionado nacional: Moisés Muñóz.

12:37. Oficial, Javier Güémez llega en forma definitiva al conjunto de Gallos Blancos, proviene del Club América.

12:10. Primera baja de los Tuzos. Mauro Laínez va cedido a León luego de su paso por Mineros de Zacatecas.

12:04. Darvin Chávez y Daniel Guzmán Jr. están a las afueras del salón donde se realiza el Draft buscando equipo en Liga MX.

12:00. La Jaiba Brava tiene su primer refuerzo, se trata del defensor colombiano Juan Caicedo que llega de Santos Laguna. Préstamo.

11:54. Los Rayos del Necaxa así hacen oficial la llegada del extremo mexicano Daniel Álvarez.

11:51. Alejandro Palacios se encuentra en Cancún, buscando equipo en el draft.

11:37. Segunda incorporación de Necaxa confirmada, Victor Dávila llega a los hidrocálidos.

11:15. Las negociaciones comienzan a darse, Eduardo de la Torre de Cruz Azul ya presente.

11:05. También se confirma que llega a Atlas el delantero Milton Caraglio. Además que los Zorros se hacen de la carta en manera definitiva de Javier Salas.

11:02. CONFIRMADO, Daniel Álvarez es nuevo futbolista del Necaxa. Llega en compra definitiva de Atlas.

10:45. América habría hecho una nueva oferta para hacerse de los servicios del lateral atlista Luis Reyes.

10:40. Va tomando fuerza la transferencia del defensor central Jordan Silva a Cruz Azul.

10:33. Rumor. Paulo Da Silva estaría saliendo del conjunto choricero y varios equipos de Primera División buscarían sus servicios.

10:30. Un intercambio que podría darse y esta sonando en estos momentos es la llegada de César Montes al Guadalajara a cambio de Oswaldo Alanís a Rayados.

10:28. Por medio de su cuenta de Twitter, la Liga MX informa que el Draft ha comenzado y pronto se estarán anunciando las altas - bajas oficiales.

BOMBA Draft Liga MX: De acuerdo al periódico italiano Gazzeta dello Sport, Tigres habría cerrado un enorme fichaje. El argentino Ever Banega, mediocampista de Inter y de la selección argentina, llegaría al equipo de Ferretti por 15 millones de dólares.

Caso Ruidíaz: El delantero peruano y campeón goleador del torneo pasado está en la órbita de varios equipos. América, Santos y Pachuca ya descartaron la llegada de Ruidiaz debido al alto precio en el que Monarcas lo está tasando, aunque Cruz Azul podrían estar interesado. David Pezúa, representante del ariete, declaró que viene a escuchar ofertas.

América: El chileno Diego Valdés interesa a las Águilas de Miguel Herrera. Ambas directivas se sentarán hoy a platicar del tema.

León: La Fiera quiere negociar con Monarcas por Carlos Guzmán; Morelia pediría a Elías Hernández, pero el mismo jugador ya descartó su regreso.

Monarcas Morelia: Se está hablando con fuerza de la posible salida del portero Felipe Rodríguez. Lobos BUAP y Pumas suenan como opción.

09:20. Vámonos con la información que conocemos hasta este preciso momento. ¿Les parece bien?

09:05. Estamos esperando a que los directivos terminen su desayuno y se vayan enfilando hacia el centro de operaciones. Oficialmente el Draft arrancará a las 10:00 AM. Sin embargo, es tradición que los primeros movimientos tarden un poco más, en lo que van tomando asiento los dueños y presidentes.

08:48. La cobertura de VAVEL México de este Draft será algo espectacular. Estaremos contigo en esta transmisión en vivo desde ahora hasta que se marche el último directivo de la mesa de negociaciones, además de nuestras redes sociales y, por supuesto, a las 9:15 PM estaremos contigo en el programa multimedia VAVEL 9:15 analizando cada movimiento.

08:30. ¡Buenos días desde Cancún! Ya llegó el tan esperado día del Draft de la Liga MX donde se estarán llevando a cabo, entre los 18 equipos de la división, todas las transferencias de jugadores tanto nacionales como foráneos que militan en la Liga MX.

Les dejamos mientras conectamos, recuerden que tienen todas las últimas actualizaciones debajo del vídeo, con el programa del último día del Draft que hicimos de la Liga MX en vivo en VAVEL México.

La noche de este martes, Santiago Tinajero habló en VAVEL 9:15 sobre las modificaciones que tendrá Necaxa para el Apertura 2017. Durante la entrevista, el Director General señaló que la baja de Edson Puch se debe a un aumento salarial que pedía el atacante chileno. El equipo hidrocálido buscará concretar mínimo cinco refuerzo mexicanos.

De igual forma, Rodrigo Ares de Parga, presidente de Pumas, señaló que están muy cerca de concretar la contratación del atacante argentino, Mauro Formica. Además, agregó que cayó el fichaje de Antonio Bareiro, extremo paraguayo.

'Refuerzos amarrados'. Esta tarde, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca anunció que Edwin Cardona y Edson Puch están muy cerca de ser nuevos jugadores de los 'Tuzos'; el colombiano llegaría a préstamo y el chileno en compra definitiva.

Otro regreso. Esta martes, el conjunto de Necaxa oficializó que el lateral derecho, Edgar Alaffita, volverá a jugar con la institución rojiblanca. El jugador mexicano de 20 años estuvo un año fuera de los Rayos, en el que jugó con Lobos BUAP y Cimarrones de Sonora.

En las últimas horas ha trascendido que el argentino Óscar Ustari estaría transferible con Atlas. Sorprende mucho esto, ya que el arquero fue inamovible hasta este torneo que sufrió una fractura de codo.

Una incorporación que ya podemos dar por hecho gracias a las declaraciones del presidente de los Guerreros es: préstamo de Mauricio Cuero a Xolos. Se dará anuncio el miércoles que comience el Draft.

El chileno Diego Valdés es un jugador que ha saltado interés del América. Esto sería en una transferencia con intercambio y llegaría a la Monarquía el colombiano Carlos Darwin Quintero

El presidente del Club León, confirma que no esta en el presupuesto dejar ir al atacante Mauro Boselli y el medio Elías Hernández. Debido a las bajas que esta habiendo en el equipo esmeralda.

La noche de este domingo previa al Draft de la Liga MX, luego de llegar a Cancún, Ares de Parga, presidente del patronato de Pumas, aseguró que Nicolás Castillo no saldrá de la institución universitaria. Además, agregó que la llegada de Eduardo Herrera al Rangers de Escocia está muy cerca de concretarse.

Todo indica que el guardameta mexicano, Moisés Muñoz, quien descendió con Jaguares de Chiapas, se mantendrá jugando en la Primera División. Al parecer, los equipos más interesados en él son los dos cuadros de la Angelópolis: Puebla y Lobos BUAP.

Joao Rojas y Jorge Benítez encabezan los transferibles de Cruz Azul; Jesús García, Francisco Rodríguez, Juan García, Marc Coras y Lucas Silva, tampoco entran en planes del timonel español, 'Paco' Jémez.

Otro de los futbolistas foráneos que dará de qué hablar en el Régimen de Transferencias es Raúl Ruídiaz, delantero de Monarcas Morelia, quien es el actual bicampeón de goleo de la Liga MX. En los últimos días, la prensa nacional ha vinculado al peruano con Cruz Azul y Pachuca.

También expresó su opinión el presidente de Santos, Alejandro Irraragori sobre un supuesto interés por el peruano: " Tenemos suficientes jugadores adelante", por lo que podría darse como descartada su llegada a la Laguna.

Hablando de Necaxa, los 'Electricistas' ya dieron a conocer los elementos que no entran en planes de Ignacio Ambriz y serán fútbol de estufa en este Draft 2017. Resaltan Michel García, Nicolás Maturana, Xavier Báez y su capitán, Marcos González.

Una de las bajas que tendrá Lobos BUAP será la de Luis Pérez, su contención titular. 'Lucho' terminó préstamo con el equipo universitario y reportará con Necaxa, club que tiene sus derechos federativos; los Rayos lo tienen contemplado para el siguiente certamen.

A través de su director técnico, Rafael Puente, el equipo recién ascendido al máximo circuito, Lobos BUAP, ha dejado claro su interés en hacerse de los servicios del defensa mexicano, Francisco Rodríguez; el 'Maza' no ha tenido, para nada, la cotinuidad deseada en Cruz Azul.

Por su parte, Santos Laguna anunció que, para el próximo torneo, Julio González, César Ibáñez, Mauricio Cuero, Ulises Dávila, Emilio Orrantía, Javier Orozco y Francisco Torres, no entran en planes del 'Chepo'.

De momento, Néstor Calderón y Guillermo Martínez son las únicas bajas del campeón Chivas; el 'Avión' regresará a Santos por petición de José Manuel de la Torre, mientras que 'Memo' no tiene definido su futuro, sin embargo, todo indica que volverá jugar en la 'División de Plata'.

Ahora toquemos el tema del Puebla. El equipo camotero, que estuvo a muy poco de ser vendido, no ha anunciado la contratación de Rafael 'Chiquis' García como nuevo entrenador. No obstante, les podemos confirmar que el director técnico y yerno de Ricardo Antonio Lavolpe será presentado posterior al Draft. No sería una sorpresa que se le vea al 'Chiquis' en Cancún.

Un rumor más en el entorno de Xolos es la llegada del brasileño Mateus Gonçalves, quien militó esta temporada en Chiapas FC.

Varios medios aseguraron que el fichaje del extremo estaba listo, pero VAVEL México platicó con el agente del carioca y éste aclaró que aunque sí hay interés, no hay nada firmado.

Roberto Hernández seguirá dirigiendo a Monarcas Morelia, y, de momento, ya comunicó que Israel Villaseñor, Cirilo Saucedo, José Olvera, Rodrigo Godínez, Ignacio González, Hibert Ruíz, Christian Valdez, Víctor Guajardo, Óscar Fernández, Ulises Jaimes, Santiago Altamira, Ever Guzmán, Luis Rey y Carlos Morales están transferibles.

Una baja más que tendría Tijuana, club que ahora será comandado por el argentino Eduardo Coudet, ex entrenador de Rosario Central, sería la del delantero argentino, Milton Caraglio, quien llegaría a los 'Zorros' del Atlas de José Guadalupe Cruz.

Otra de las incorporaciones que más resaltan en el Draft del Apertura y que está muy cerca de oficializarse es la del mediocampista argentino, Guido Rodríguez, a las 'Águilas' del América, procedente de Tijuana. Sin embargo, hace un par de días trascendió que el SD Eibar español se interesó en hacerse de los servicios del argentino por lo que América habrá de aumentar su oferta.

Uno de los varios refuerzos que concretará Necaxa en el Régimen de Transferencias, escuadra ahora comandada por Ignacio Ambriz y quien platicó con VAVEL México en su programa de TV digital, será el extremo mexicano, Daniel Álvarez, del Atlas, así lo apuntan medios como Univisión y Cancha (edición deportiva del diario Reforma).

De igual forma, la escuadra de Atlas anunció a los futbolistas que no entran en planes del 'Profe' Cruz: Rodolfo Salinas, Edson Rivera, Carlos Treviño, Christian Tabo, Jahir Barraza, Ángel Gaspar, Giovanni León, Pedro Terán, Juan Vigón y Daniel Hernández.

Hace un par de días, el presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, anunció que el mediocampista colombiano, Mauricio Cuero, dejará a los 'Guerreros' para jugar con Xolos.

Otra de los fichajes bomba que se prepara para este Draft MX es la llegada del atacante colombiano, Avilés Hurtado, a los Rayados de Monterrey, procedente del conjunto de Tijuana.

Sin duda, uno de los jugadores extranjeros más buscados en este Draft del Apertura 2017 será Edson Puch, figura chilena de los Rayos del Necaxa. De acuerdo a diversos medios nacionales, el 'Mago' estaría muy cerca de llegar a Pachuca.

De cara a este Draft en vivo, el conjunto de Pumas anunció a sus jugadores transferibles, en el que destacan Javier Cortés, Darío Verón y Abraham González. En dicho listado también están Alejandro Palacios, Santiago Palacios, Alejandro Castro, Marcelo Alatorre y Érik Vera

¿Qué les parece si vamos a repasar brevemente los movimientos del futbol de estufa que se vienen mencionando desde hace algunos días? ¡Venga, vamos con ello!

Cabe recordar que después del miércoles, los jugadores de la Liga MX que no encuentren acomodo, tendrán que buscarlo el jueves en el Ascenso MX, donde, de no encontrar un espacio, se quedarán sin oportunidad de jugar los próximos seis meses en el futbol mexicano.

El mercado de piernas de la Liga Bancomer MX se llevará a cabo este miércoles 5 de junio en Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de que todos los equipos tengan la posibilidad de conformar una plantilla de nivel para el Apertura 2017.

¡Qué tal, queridos lectores! Sean todos bienvenidos a este mercado de piernas mejor conocido como el Draft en vivo de la Liga MX. A nombre de todo el equipo editorial de VAVEL México, les damos la más cordial bienvenida a la retransmisión del Draft Apertura 2017 de la Liga MX.