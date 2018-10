Amando Moreno: "Trataré de jugar todo lo que pueda"

Dorados de Sinaloa continuó con sus trabajos de preparación, este lunes por la mañana, en la cancha del Estadio Banorte, de cara al torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Diego Ramírez.

Amando Moreno, uno de los juveniles de Xolos de Tijuana que se integró al conjunto sinaloense durante el régimen de transferencias, habló en conferencia de prensa sobre esta nueva etapa de su corta carrera, donde sabe que habrá que adaptarse a las condiciones del equipo y de la ciudad.

“Me siento muy a gusto, es otra oportunidad para mí. No importa si está muy caliente aquí porque sí es una diferencia el calor que a donde yo estaba, así que me tengo que adaptar”, comentó.

La ventaja que tiene el joven nacido en New Jersey, Estados Unidos es que llega junto con otros compañeros que, al igual que él, tratarán de aprovechar los minutos que tengan en el terreno de juego para ganarse un lugar en el once titular

“Obviamente se nota cuando ya tienes tiempo con los mismos jugadores, me llevo muy bien con los jugadores que llegaron de Xolos y eso se nota en la cancha. En el grupo también me he llevado muy bien con todos y esperemos que todo salga bien”, declaró.

Por último, el norteamericano se describió como un guerrero dentro de la cancha y puso entre sus objetivos personales el tener mayor participación con el equipo y llegar a levantar un título con el equipo de Sinaloa.

“Trataré de jugar todo lo que pueda, llegar a ser campeón también para llevar a Dorados hasta donde se pueda. Es un buen equipo y los jugadores tienen mucha capacidad. Yo soy un guerrero, a mí no me va a ver caminando, siempre voy a llegar a darlo todo”, finalizó.