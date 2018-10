Osorio: "Rusia representa la gran oportunidad del futbol mexicano"

El partido ante Rusia: el día más importante de México en la Copa Confederaciones 2017 y, a consideración de Juan Carlos Osorio, del futbol mexicano en general.

"Será un escenario espectacular para nuestros jugadores, para el futbol mexicano, de competir de igual a igual con el anfitrión y tratar de ganar nuestra clasificación de una manera convincente", aseguró el estratega cafetero, en conferencia de prensa realizada en el majestuoso Kazan Arena.

El comité de Osorio

Osorio fue cuestionado sobre el mayor aprendizaje obtenido durante el certamen. Su respuesta, como en cada ocasión que le es posible, se respalda en sus jugadores. El cuadro tricolor cuenta con un comité que aconseja, sostiene y refuerza sus decisiones:

"Continuamos aprendiendo muchas cosas con nuestros jugadores. Hay un comité de 3 de ellos que representan muy bien a este maravilloso plantel, los tres con experiencia mundialista", comentó Osorio Arbeláez.

"Una de las grandes cosas que tiene este juego es que todos saben de futbol, pero de juego sería otra cosa totalmente diferente"

"Lo principal es entender que el primer partido, que hubo grandes posibilidades, algunos de ellos piensan que es casi el 50% de la clasificación; en el juego de la mitad uno no arriesga y guarda todas las posibilidades para rematar de la mejor manera", agregó el mandamás del equipo nacional.

"Eso, estratégicamente, nunca habíamos tenido la oportunidad de vivirlo porque no habíamos estado en esa situación. Ha sido un aprendizaje maravilloso y se lo agradecemos profundamente a nuestros jugadores", sentenció.

El plan de las rotaciones

La cruz y, de salir todo acorde a lo estipulado frente a Rusia, la luz de Juan Carlos Osorio en la Confederaciones de Rusia y en su proceso como seleccionador de México: las rotaciones.

"Podemos estar tranquilos porque, precisamente, ese fue uno de los factores de rotar en el segundo juego, evitar posibles lesiones", reveló Osorio.

"No somos adivinos, pero sí creemos que esa gran confianza que muestra el grupo es por la posibilidad de cada uno de los jugadores de representar a México. Estamos satisfechos con el gran resultado que obtuvimos, el haberlo logrado con 8 ó 9 jugadores nuevos, todos de muy buen nivel, con esa competencia interna que se ha generado desde el principio dentro de la Selección. A su vez, la credibilidad y como la confianza mutua que hay entre todos los jugadores, independientemente de quién juegue, que tenemos la posibilidad de competir contra cualquier rival y lograr los resultados como hasta el momento", agregó el colombiano.

"A veces se menosprecia la idea de juego de futbol directo"

El estilo de juego practicado por Nueva Zelanda invitaba al choque y, por consecuencia, a probables lesiones, factor y riesgo que Osorio trató de disminuir con la mente puesta en clasificar a las semifinales del torneo:

"Cuando se juega contra un equipo que juega el futbol directo es inevitable, es imposible, no entrar en el juego de ellos, porque cada saque del arquero es una pelota que hay que competir; y la segunda pelota hay que disputarla; y la tercera, y la cuarta. A veces se menosprecia esa idea de juego", aseveró.

Rusia, en la mirada de Osorio

Fiel a su estilo, Juan Carlos Osorio detalló las cualidades del próximo rival, del que destacó su poderío en defensa, sobre todo cuando se trata de eliminar las transiciones defensa-ataque, fortaleza que pondera en el equipo mexicano:

"Es un equipo que prioriza jugar con defensa de 5, o de 3, como se quiera ver. Definitivamente son tres defensores centrales muy buenos en el juego aéreo, muy fuertes, y dos volantes laterales. Generalmente juegan cuatro por delante de esa línea; es un equipo que compite muy bien durante noventa minutos, casi siempre está muy bien posicionado para defender las transiciones del rival y, a través de su juego en pelota parada, sobre todo a la ofensiva, le va a hacer siempre dando a cualquier rival", declaró.

Chile o Alemania, sin preferencias

El bicampeón de América o la novel representante del campeón mundial, esa es la cuestión; sin embargo, Juan Carlos Osorio no tiene preferencia en particular, sobre todo cuando el tema clave es que los suyos logren avanzar a la fase de semifinales:

"Honestamente, contra el que corresponda. Lo más importante es nuestra clasificación. Jugamos a nuestras fortalezas, pero contrarrestando las de otros. Vamos a enfrentar a Rusia de la misma manera, y de pasar sería extraordinario jugar contra Chile o Alemania", agregó el cafetero.

Asimismo, destacó que tras lo visto en el duelo protagonizado por ambas escuadras, la noche de este jueves, cualquiera de los rivales será una prueba de alto nivel:

"Ayer vimos su juego. Nos parece que Alemania vive un proceso de renovación. Es una muy buena combinación de experimentados con algunos que están tratando de ganarse un puesto. Sería muy bueno jugar contra ellos; y Chile, fiel a lo que viene practicando en los últimos dos años".

Todos saben de futbol, pero pocos saben del juego

En el futbol como en la vida, las críticas constructivas son de apreciar; sin embargo, el entorno del Tricolor parece estar aclimatado a la fiel y continua espera del tropiezo, del fracaso y de la humillación.

"Obviamente somos seres humanos y hay algunas situaciones que nos ocupan más que otras. Entendemos que todas las personas son muy respetables pero de opinión a opinión, todos tenemos las nuestras", recalcó Osorio.

"Lo único que vale es asumirlas, tratar de aprender de las que consideramos que son bien intencionadas y las otras, simplemente aceptarlas. Una de las grandes cosas que tiene este juego es que todos saben de futbol, pero de juego sería otra cosa totalmente diferente", sentenció el seleccionador nacional.