'Micky' Tapias, orgullo sonorense

“Micky” creció viendo jugar a su papá futbol, motivación que le dio además las herramientas para seguir su sueño dentro del balompié. Miguel Tapias, actual futbolista de Mineros, desde pequeño tuvo que salir de su casa para buscar cumplir sus metas y ha sacrificado muchas cosas con tal de conseguirlas, incluso ya participó con la Selección Mexicana Sub-20.

A continuación te presentamos una entrevista que nos da una perspectiva sobre lo que quiere y puede conseguir otro orgullo sonorense que representa a la entidad nivel nacional.

Pregunta. ¿De dónde nació tu motivación por jugar futbol?

Respuesta. Mi motivación por jugar al futbol fue desde chiquito, cuando yo iba a ver a mi papá a sus partidos, me gustaba cómo metía los goles, cómo hacía las fintas y desde ahí le empecé agarrar cariño. Veía en la tele a la Selección Mexicana, otros equipos y me gustó mucho. Yo quería ser como ellos, y esa fue mi gran motivación para ser un gran jugador.

P. ¿Cómo empezó tu carrera y cómo fue que saliste de Sonora?

R. Mi carrera empezó a los 11 años ya que fui a unas visorias en Hermosillo del club Pachuca y ahí quedamos como cinco (jugadores) más o menos. Hicimos otras pruebas en Pachuca y lamentablemente ahí me tuve que separar de mi familia para llegar a las fuerzas básicas y ahí empecé mi carrera.

P. ¿Por qué decidiste irte a Mineros?

R. Estaba en Pachuca y recibí una llamada de que me tenía que ir a Mineros de Zacatecas porque Pachuca tiene varios equipos, me escogieron en Mineros y ahorita ya llevo dos torneos con ellos y voy por el tercero.

P. ¿Cómo te has sentido en el equipo?

R. En el equipo me he sentido muy bien este año que llevo, aunque la mayoría es más grande que yo, me acoplo muy bien con todos, trabajan muy bien, trabajan parejo. Todos son muy buenas personas, buenos seres humanos y eso me hace sentir acobijado en este club y en este equipo.

P. ¿Cuál posición desempeñas dentro de tu equipo?

R. La posición que desempeño dentro de mi equipo es contención y central, de esas dos posiciones me pueden ocupar.



P. ¿Cuáles son tus objetivos para este torneo?

R. Ser titular primero que nada y después ascender al club Mineros.

P. ¿Cuáles son tus aspiraciones a futuro como futbolista?

R. Primero que nada debutar en Primera División ya que lo hice en Ascenso y mantenerme en el primer equipo, después jugar en Europa y en la Selección Mexicana mayor.



P. ¿Si algún día llegaras a jugar en Europa, en cuál equipo te gustaría estar?

R. Me gustaría jugar en un equipo inglés, en Manchester City o en Liverpool FC, me gusta el futbol ingles.