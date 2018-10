Antonio Portales: "Es una satisfacción muy grande representar a Monterrey"

Los jóvenes de Rayados se dicen más que listos y dispuestos para enfrentar lo que será un nuevo semestre dentro del club, con la firme intención de poder conseguir minutos ya sea en la Liga o en la Copa MX.

Antonio Portales ofreció declaraciones en lo que es el trabajo de playa como parte de la pretemporada del conjunto regiomontano.

“Sabemos la exigencia para este torneo, sabemos que la preparación va a ser fuerte como lo está siendo ahorita. Tenemos los objetivos claros, sabemos hacia dónde vamos, lo importante es que el equipo esté fuerte anímica, mental y físicamente. Pienso que vamos por buen camino, estos días nos han servido para acoplar a los nuevos refuerzos y para hacer un equipo unido”.

Portales comentó sobre la oportunidad que tiene dentro del primer equipo comandado por Antonio Mohamed: “Es una satisfacción muy grande representar a Monterrey, para mí el mejor de México. El cariño que yo tengo a este club lo he demostrado cada que tengo oportunidad, me formé aquí desde básicas y he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto como profesional, académicamente y futbolísticamente que es lo principal”.

Antonio tuvo una lesión que posteriormente le dejó lecciones positivas: “Fue un momento en el cual me sirvió mucho como profesional, sabemos que como futbolistas estamos expuestos a eso y me volvió una persona mentalmente más fuerte y el resultado fue ese gol en Primera División junto con Aldo De Nigris. Voy por un lugar, titularidad, mi disposición siempre va a estar”.

Mucho se ha criticado la zona defensiva de Rayados en los últimos torneos, Portales ante ese caso refirió: “A la gente decirle que voy a dar mi cien por cien en cada entrenamiento en cada partido desde el lugar en el que me toque estar. Mi cualidad es que me gusta mucho salir jugando con la pelota. Defenderé a muerte estos colores y representarlos con lealtad y humildad”.