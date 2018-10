Johan Vázquez "Lo dejaré todo por Cimarrones"

Los Cimarrones de Sonora trabajan a tope buscando un boleto a la Liga MX el próximo año y en este nuevo proyecto también agregan canteranos.

El joven central Johan Vásquez , originario de Navojoa, Sonora y canterano de Cimarrones, indicó que poco a poco se ha ido adaptando al ritmo de juego en esta pretemporada, además de sentirse muy contento por la oportunidad que se le está brindando.

Con tan sólo 18 años cumplidos, el navojoense reconoció que su proceso por fuerzas básicas le ha ayudado mucho para crecer como futbolista en un corto periodo de tiempo, pues tiene tan sólo tres temporadas con la institución sonorense, pasando por Tercera y Segunda División.

“Desde que llegué al club me han tratado muy bien a pesar de mi corta edad, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico porque me han dado la confianza a pesar de que llevo un poco aquí, en Tercera donde estuve seis meses, un año más en Segunda y hoy estoy en una nueva etapa con el Ascenso”, manifestó.

Comentó que el plantel está muy bien conjuntado y tiene muy claros los objetivos que se quieren alcanzar, asimismo, dijo que se ha ido acoplando con los minutos que ha jugado en los duelos de preparación.

“Me he sentido muy bien en los partidos que he estado, el profesor Mario García ha confiado en mí, al igual que mis compañeros y eso mismo es lo que me ha dado mayor seguridad para dar lo mejor de mí en el campo”, subrayó.

Destacó que Cimarrones tiene el potencial suficiente para realizar un buen papel en las competiciones que encarará este semestre, Ascenso y Copa MX, pues la preparación que se ha realizado ha sido muy satisfactoria de cara al arranque del torneo.

“En lo personal me he esforzado mucho, siguiendo todas las indicaciones y consejos que me han dicho. Este es un equipo con mucha juventud, pero muy unido, sé que llegaremos lejos y haremos grandes cosas porque todo esfuerzo tiene su recompensa”, concluyó.