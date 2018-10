Resultado y goles del Tigres (1-0) Chivas en Campeón de Campeones

R. Cota; O. Alanís, E. Hernández, J. Sánchez, C. Salcido; A. López, M. Pérez, J. Vázquez; A. Zaldívar, C. Fierro, K. Magaña.

R. Cota; O. Alanís, E. Hernández, J. Sánchez, C. Salcido; A. López, M. Pérez, J. Vázquez; A. Zaldívar, C. Fierro, K. Magaña.

Chivas : R. Cota; O. Alanís, E. Hernández, J. Sánchez, C. Salcido; A. López, M. Pérez, J. Vázquez; A. Zaldívar, C. Fierro, K. Magaña.

MF | Con gol de Eduardo Vargas en la parte complementaria, Tigres se proclama Campeón de Campeones del Futbol Mexicano.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+1' Disparo de Gignac desde fuera del área que va a la posición de Cota.

88' Cambio de Tigres. Sale Iván Estrada, entra Jair Díaz.

87' Mano a mano entre Álvarez y Salcido que el defensa rojiblanco gana tramitando un saque de meta.

83' Tarjeta amarilla para Tigres. Damián Álvarez es amonestado.

82' Falta cometida por Tigres.

81' Cambio de Tigres. Sale Israel Jiménez, entra José Torres.

80' Muy insistente Chivas en el área rival pero no capitalizan en los últimos metros.

79' Tarjeta amarilla para Tigres. Anselmo Vendrechovski es amonestado.

79' Falta cometida por Tigres.

78' Contrataque felino comandado por Aquino que dispara a puerta pero la redonda se estrella en la defensa tapatía.

77' Tarjeta amarilla para Tigres. Jorge Torres Nilo es amonestado.

77' Falta cometida por Tigres.

72' Damm entra al área con buena técnica individual pero Cota achica a tiempo para quitarle el esférico.

69' ¡SALVADA DE COTA! Álvarez recorta hacia adentro a toda velocidad, dispara de izquierda y Cota vuela para evitar el segundo de Tigres; tiro de esquina por punta derecha.

63' ¡OTRA VEZ CERCA TIGRES! Diagonal peligrosa de Damm que rematan pero la defensa de Chivas manda a tiro de esquina por punta izquierda.

61' Saque de manos por banda derecha, taconazo de Gignac para Vargas y el chileno define con fuerza a la base del poste derecho de Chivas, ¡YA LO GANAN LOS TIGRES!

¡GOOOOOOL DE TIGRES! ¡GOL DE VARGAS!

58' Disparo de Vargas que se estrella en el travesaño rojiblanco.

58' ¡SE SALVA CHIVAS!

57' Falta cometida por Tigres.

55' Desborde a toda velocidad de Damm por derecha, manda servicio preciso para Gignac que remata de cabeza de forma desviada con el marco abierto, ¡SE LA PERDIÓ EL FRANCÉS!

55' ¡LA QUE SE ACABA DE DEVORAR GIGNAC!

53' Contrataque de Chivas desaprovechado por Zaldívar tras recibir en el área y definir erróneamente.

52' Cambio de Tigres. Sale Ismael Sosa, entra Damián Álvarez.

50' Tarjeta amarilla para Chivas. Ángel Zaldívar es amonestado.

50' Falta cometida por Chivas.

48' Peligroso disparo de Salcido en tiro libre que Nahuel controla a tiempo.

47' Falta cometida por Tigres. Tiro libre directo para Chivas a tres cuartos de cancha.

47' Despeje de Nahuel que se estrella en un ofensivo rojiblanco pero Juninho alcanza a recuperar y despejar.

45' Centro de Sosa que se va por todo lo alto del área rojiblanca y se pierde el peligro.

¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | Partido de ida y vuelta entre Tigres y Chivas que no logran abrir el marcador, 0-0 al finalizar los primeros 45 minutos.

¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO!

44' Peligroso pase para Vargas en borde del área chiva pero el chileno se resbala y la defensa rival recupera.

44' Tiro de larga distancia de Edwin Hernández que se va desviado; saque de meta para Tigres.

41' Tiro potente pero desviado de Aquino; saque de meta.

41' Diagonal rasa de Damm que nadie remata y se pasea por el área.

38' Tarjeta amarilla para Tigres. Ismael Sosa es amonestado.

37' Duro choque entre Cota y Sosa, ambos se duelen en el pasto.

36' Falta cometida por Chivas. Tiro libre directo para Tigres.

30' ¡ATAJADÓN DE COTA! Error defensivo de Chivas en la salida, le regalan el balón a Gignac quien dispara a puerta pero el cancerbero tapatío desvía y evita el tanto.

29' Centro peligroso por banda izquierda de Tigres y Cota intercepta a tiempo el balón.

27' El tiro libre cobrado por Salcido se estrella en la barrera defensiva.

26' Cambio de Chivas. Sale Oswaldo Alanís, entra Juan Basulto.

25' Tarjeta amarilla para Tigres. Jürgen Damm es amonestado.

25' Falta cometida por Chivas. Tiro libre para Guadalajara en linderos del área felina.

23' Se detiene el juego debido a una lesión de Oswaldo Alanís.

21' Tiro de Chivas con dirección de arco pero el balón se estrella en el cuerpo de Zaldívar.

20' Disparo potente de Gignac que se va muy por encima del arco de Cota.

18' Oportuna salida de Nahuel Guzmán tras jugada peligrosa del Rebaño.

12' Gignac recibe balón de Vargas entrando al área rival pero el francés no realiza un buen control de balón y se pierde la oportunidad.

11' López recibe el balón a espaldas de la defensa regia pero el asistente no. 2 marca posición adelantada.

10' Largo servicio de Sosa para Gignac que golpea de volea y Cota resuelve en un tiempo.

9' Aquino arranca desde antes de media cancha con jugada individual pero la defensa de Chivas intercepta a tiempo.

7' Gignac por derecha buscaba cambiar de frente con Vargas pero la defensa de Chivas rechaza.

6' ¡CERCA TIGRES! Gran jugada colectiva de los felinos que define Gignac con potencia pero a las manos de Cota.

4' Rechace defensivo de Salcido tras centro peligroso por derecha de Damm.

3' Falta cometida por Chivas. Miguel Pérez comete infracción sobre Javier Aquino.

0' Primer aviso del chiverío, desborde por banda izquierda, mandan diagonal y Jiménez manda a tiro de esquina.

¡INICIA LA FINAL DEL CAMPEÓN DE CAMPEONES!

21:44 | Se entona el Himno Nacional Mexicano.

21:40 | Salen los 22 jugadores al terreno de juego, da inicio el protocolo de inicio del Campeón de Campeones.

21:30 | Todo listo para definir al campeón de la temporada 2016/2017 del Futbol Mexicano desde el StubHub Center Stadium.

21:20 | Alineación Chivas: R. Cota; O. Alanís, E. Hernández, J. Sánchez, C. Salcido; A. López, M. Pérez, J. Vázquez; A. Zaldívar, C. Fierro, K. Magaña.

21:20 | Alineación Tigres: N. Guzmán; I. Jiménez, A. Vendrechovski, J. Torres, J. Estrada; I. Sosa, J. Aquino, J. Damm; L. Zelarayán, E. Vargas, A. Gignac.

18:40 | Acaba de culminar el partido previo al Campeón de Campeones donde el Querétaro derrotó por marcador de (2-0) al América y proclamarse campeón de la SúperCopa MX.

18:26 | También Chivas tendrá varias bajas, donde destacan los seleccionados Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda. Además de la sensible lesión que tiene Alan Pulido en el brazo.

16:10 l Tigres no contará con Jesús Dueñas y Hugo Ayala, que son bajas por ser seleccionados en Copa Oro, asimismo de Francisco Meza. Además aún no contará con los servicios de Enero Valencia, quien no fue convocado.

16:05 l En caso de que Chivas logre ganar, se convertirá en el primer equipo en lograr un triplete en la historia del fútbol mexicano.

16:00 l Chivas buscará obtener su octavo campeonato de Campeón de Campeones, refrendando a su vez el ser el máximo ganador de esta copa en toda la historia.

15:03 | Tigres buscará refrendar el título de Campeón de Campeones que hace un año le ganó a Pachuca con gol de Ismael Sosa.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres vs Chivas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio StubHub Center. La transmisión empezará aquí a la hora de partido. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

En el plano de este título, el Guadalajara tratará de refrendar su octavo trofeo y el ser el máximo ganador de este certamen al tener 7 campeonatos en su historia. Tigres, por su parte, buscará ser el bicampeón de este torneo y alzar su segundo campeonato en la historia.

El técnico del Guadalajara, Matias Almeyda, declaró que Chivas debe pelear por todo trofeo que dispute: “Lo importante es que se vuelva a jugar por el título y sumar, pero nada en plano personal. Creo que va a ser un partido interesante, difícil, como siempre jugar con Tigres y de vuelta disputar un título. Hemos hecho buena pretemporada e iremos a enfrentar a este gran rival con nuestras armas”, señaló.

Con respecto al choque ante Guadalajara, el defensa Jorge Torres Nilo dijo: “Es un partido importante, se gana un trofeo, sin embargo, no perdemos de vista lo que se nos viene que es el torneo. Va a servir para prepararnos y llegar al cien por ciento a la primera fecha”.

?

Por su parte Chivas se clasificó a este partido luego de vencer al mismo Tigres en la gran final del Apertura 2017 por marcador 4-3 global (2-1 en el partido de vuelta). Alan Pulido y José Juan Vázquez fueron los anotadores del Rebaño en este partido, alcanzando la que sería su estrella número 12.

Tigres se clasificó a este partido luego de alzar el trofeo de liga del Apertura 2016, donde en la final venció en tanda de penales al América 3-0 y así alzar su quinto título en su historia.

Ahora Tigres y Chivas tendrán la posibilidad de disputar este cotejo, al proclamarse ganadores de los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, buscando la revancha de éste último, ya que ambos se habían enfrentado apenas en mayo pasado y que cuya historia culminó con el Rebaño Sagrado alzando el campeonato.

Para la temporada 2015-2016, el Campeón de Campeones hacía que se vieran las caras Tigres (Campeón del Apertura 2015) y al Pachuca (Campeón del Clausura 2016). Dicho encuentro favoreció a los felinos quienes se quedaron con el cetro al derrotar por la mínima a los Tuzos.

Para el año 2015 el Campeón de Campeones se reanudó enfrentado al América (campeón del Apertura 2014) y a Santos (Campeón Clausura 2015) donde fue el club lagunero quien resultó vencedor 1-0 y se convirtió en el acreedor del nuevo trofeo en su reanudación.

El Campeón de Campeones en un inicio era el trofeo que disputaban los monarcas de Liga y Copa del fútbol mexicano desde el año 1943 y hasta el año 1995. Posteriormente desde los años 1996 y hasta el 2002 dicho título no se disputó hasta su reanudación en la temporada 2002-2003 y hasta el 2005-2006, donde se enfrentaban los campeones de los torneos cortos Apertura y Clausura. Después de este año futbolístico esta competición volvió a pausarse.

¡Comienza la temporada de la Liga MX! Luego de una sequía de casi dos meses sin fútbol mexicano, una nueva dará inicio, pero antes se tiene que definir al campeón del año futbolístico que acaba de culminar por lo cual el Campeón de Campeones recibirá en esta ocasión a Tigres, monarca del Apertura 2016, y a Chivas, el ganador absoluto del Clausura 2017.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Chivas en vivo, correspondiente al Campeón de Campeones 2016-2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio StubHub Center a partir de las 21:30 horas.