José Ángel Coronel: "Es un gran paso en mi carrera"

La tarde del pasado martes dio inicio una nueva edición de la Copa Corona MX, donde Dorados de Sinaloa se presentó ante su afición recibiendo a Leones Negros de la UdeG, en la cancha del Estadio Banorte, y, aunque el resultado final no lo favoreció, aprovechó para darles minutos a algunos juveniles.

José Ángel Coronel, uno de los canteranos que se incorporaron al primer equipo para esta campaña, hizo su debut con el conjunto sinaloense al ingresar de cambio al minuto 73 por Luis García, animándose a buscar el arco contrario en par de ocasiones.

“Estoy muy contento, este es un gran paso en mi carrera. Seguiré demostrando mis capacidades para cuando se me requiera dar lo mejor de mí”, comentó.

El delantero de 20 años de edad que saliera campeón goleador en el pasado torneo de la Segunda División describió cómo fue el momento en que el director técnico Diego Ramírez lo llamó desde la banca para posteriormente hacerlo entrar a la cancha.

“Primero se acercó a mí y me dijo que entrara al campo como le venía haciendo en los entrenamientos, que dé todo mi esfuerzo, que no de ningún balón por perdido y que tiene toda la confianza en mí”, señaló.

Al término del partido contra los universitarios, en conferencia de prensa, el entrenador del equipo de Sinaloa declaró que lo hecho por el joven debutante le dejó un muy buen sabor de boca, por lo que el camiseta #97 se siente motivado en luchar por un lugar y poder ver participación también en el Ascenso Bancomer MX.

“Esto que me pasó me motiva más a seguir luchando por un lugar, el saber que tengo la confianza de los profesores me ayudará mucho y, claro, también pensar en tener esa oportunidad en el ascenso y no sólo en la copa”, concluyó.