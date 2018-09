Roma no se construyó en un día

Horas antes del partido todo era risa y diversión en los alrededores del estadio, ya que se venía de ganar en el partido de liga al América y en la Copa a Cimarrones. La confianza en el equipo comenzaba a fortalecerse de a poco, y por ende la afición esperaba ver un juego fácil para Gallos Blancos, ya que en el papel, el conjunto queretano era amplio favorito por sobre un cuadro recién ascendido, armado desesperadamente con préstamos de jugadores de otros equipos y con la presión de ser sus primeros partidos en su historia en la primera división.

Todos conocemos la historia: 4 goles en contra, 0 goles a favor y un funcionamiento bastante pobre por parte de los queretanos. Los aficionados (bastante molestos, y con razón) empezaron a recriminar al equipo con abucheos y mentadas de madre, algo raro de ver en el Estadio Corregidora.

Y es que no fue un buen día para el equipo, un mal funcionamiento, poco entendimiento, y un penal errado fueron las piezas del rompecabezas que terminaron por enterrar las esperanzas de la afición de al menos meter "el de la honra".

Un Camilo en su peor partido (a mi gusto) en Gallos Blancos, una defensa que no se pareció en lo más mínimo a la defensa de los dos partidos previos, una media completamente perdida e inoperante. En general, el equipo NO SUPO responder ante una presión tan alta de los Lobos, que dicho sea de paso, dieron el mejor partido de sus vidas.

Pero calma, un mal partido lo tiene cualquiera, y no creo que sea nada sensato pedir el voladero de cabezas en la fecha 2. No somos el Barcelona o el Real Madrid para ganar todo, y menos en una liga como la nuestra que es todo menos dispareja.

Se deben replantear las estrategias, ya que la formación usada por el Jimmy en esta ocasión no le funcionó, quizá la falta de estudio del rival, o quizá un mal día en conjunto fueron los factores de la derrota.

Creo fervientemente que Lozano y compañía aprenderán de esta derrota y se replantearán cada una de las tácticas y estrategias utilizadas para que no se vuelva a repetir la situación. Recordemos que Lozano vive de resultados, si no los da se queda sin trabajo, entonces bajo esta premisa dudo que no esté poniendo en los partidos lo que más le convence en los entrenamientos. Es una persona muy capaz y estudiosa, tiene aún mucho por aprender en el futbol y este tipo de derrotas son las que necesita para fortalecer su conocimiento y ser un mejor DT. Capacidad la tiene, ya lo demostró en la Sub-20 con aquel campeonato de visita en Tijuana.

El torneo va comenzando, 1 juego ganado y 1 perdido, viéndolo fríamente no está tan mal, equipos como Pachuca con el doble de nómina que Gallos llevan ambos partidos perdidos, así que calma, que Roma no se construyó en un día.

Esperemos que esta semana se trabaje duro para hacernos olvidar este escandaloso marcador, y que de ahora en adelante el equipo sea más ordenado y tenga mayor concentración en la cancha. Contra Tigres será una grandiosa prueba, veremos cómo responde el equipo ante este difícil examen.