Omar Ramírez: "Tenemos que darle vuelta a la página ya"

Tras una seguidilla de derrotas del cuadro universitario, el director técnico Omar Ramírez no se encuentra preocupado por la falta de resultados porque el equipo ha jugado bien; este miércoles se enfrentan al Club América, los 'auriverdes' buscarán llevarse las tres unidades.

Potros ha tenido el resultado para sumar pero descuidos del equipo han causado la derrota en los últimos minutos del juego: "No es un grato sabor de boca porque se perdió, es la segunda ocasión que se pierde, ya se había perdido con UDG, fue partido muy fuerte, donde el equipo después de ir perdiendo nos costó mucho trabajo el empate; nos lanzamos para conseguir el triunfo y en ese querer el triunfo nos descuidamos".

El equipo ha iniciado de manera irregular el presente torneo a diferencia de cuando llegó al Ascenso MX: "Los resultados tanto de visitante al inicio de este torneo como de hoy de local, el pasado se ganó, no son del todo bien, estamos conscientes de que nos estamos rezagando, estamos conscientes que no se jugó como regularmente lo venimos haciendo porque a pesar de que se han venido dando buenos partidos con equipos de primera y de ascenso, tenemos que darle vuelta a la página ya".

Ramírez asumió la responsabilidad de las derrotas que ha tenido el equipo: "Siempre existe algo que no te permite sumar, y seguramente no es algo bueno, algo estamos dejando de hacer, en partidos como en entrenamientos es nuestra labor como entrenador y cuerpo técnico encontrar eso, pero tiene que ser ya , el equipo no es solo de jugar bien, hemos acostumbrado a Potros a sumar, a ser campeones, a ganar, tenemos que redoblar esfuerzos

Sobre el resultado de las Águilas, comentó: "América si no gana , se le complica la clasificación en la Copa, estamos conscientes de que tenemos que sumar puntos si queremos sumar puntos en la copa, también sería un partido donde anímicamente si ganamos o sumamos ,sería una aliciente muy buena para la liga".

También dijo que este miércoles buscarán ganar a como de lugar para romper con esa mala racha: "No como revancha, si no, posibilidad de poder sumar dar un excelente partido ganando".

Desde el ascenso no se le habían dado resultados tan malos al estratega 'auriverde': "Después de perder en copa, de perder de visitante, no estamos tranquilos porque los partidos los hemos perdido en los últimos minutos, lo más importante es que estamos aceptando que algo estamos dejando de hacer y tenemos que recomponer".

Por último, se habló sobre una crisis de resultados pero Omar, dijo: "En este momento han sido tres partidos consecutivos en donde se ha perdido a pesar de jugar bien, falta de resultados falta de sumar", finalizó.