Palencia: "La presión está desde el momento en que estoy aquí"

Las cosas van de mal en peor en la era de Juan Francisco Palencia con los Pumas de la UNAM. La derrota de este martes contra Monarcas Morelia solo reafirma que la situación externa e interna no tiene la mejor pinta.

En conferencia de prensa, el estratega trató de justificar un poco el accionar del equipo, además de explicar el cambio de Bryan Figueroa por Joffre Guerrón: "El accionar del equipo lo analizaré mañana. Tuvo una buena circulación de la pelota pero el gol cambió todo el escenario. El ingreso de Joffre (Guerrón) era por estar más fresco y más potente, pero no fue así".

Palencia también habló sobre la entrada de Marcelo Díaz a la cancha en el segundo tiempo: "Jugo mejor el equipo cuando entró a la cancha. Tuvimos mejor posesión y circulación de la pelota. Agradecí mucho el cambio de Marcelo".

Para el técnico, la afición tiene derecho de estar molesta por los resultados como el que se dio en Ciudad Universitaria: "Yo estoy molesto y ellos también. Si el equipo no ha ganado y luego pierdes en casa, están en todo su derecho de estarlo".

Juan Francisco indicó que la presión está desde que llegó al equipo y que no se irá tan fácilmente: "La presión está desde el primer momento que estoy aquí. Yo he vivido con presión siempre. Todos los equipos donde he estado, aquí y en España. La presión no nada más es hoy. Incluso cuando vas bien, también la tienes para ir adelante. Ahora hay que manejarla bien y planificarla para seguir adelante".

Por último, Palencia sabe que la decisión de dejar su puesto no está en sus manos. "Es un momento muy delicado en mi carrera como entrenador, pero hay que canalizar bien esa presión y saber que hay que analizar lo que se ha hecho bien y mal. También ver cuantos jugadores tienes para entrenar y jugar. Hemos tenido muy pocos puntos y triunfos y es delicado" terminó.