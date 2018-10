Brayan Angulo: "No nos está alcanzando"

La noche de este miércoles, el Club Puebla sucumbió por la mínima diferencia ante León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, situación que deja al equipo con apenas cinco unidades en la parte baja de la clasificación. Al respecto, el lateral colombiano Brayan Angulo, no pudo ocultar su molestia debido a la falta de resultados positivos para la Franja.

"El equipo no logra sumar muchos puntos, futbolísticamente creo que hacemos por momentos buen futbol, como lo demostramos el sábado en Guadalajara y ante León por momentos, tenemos que corregir muchas cosas porque no nos está alcanzando lo que estamos haciendo y cada uno de los que estamos en este grupo tenemos que ver qué estamos haciendo mal, corregir y trabajar mucho más porque no está alcanzando".

Además, Angulo León se mostró más que consciente de la importancia de que el equipo pueda fortalecerse como local, situación que no han podido cumplir pues tras tres duelos en el Coloso de Maravillas, suman dos empates y una derrota.

"En principio pensamos en hacernos fuertes en casa, sacar puntos pero se nos están escapando, tenemos que corregir eso, analizar qué es lo que estamos haciendo mal y seguir trabajando y mejorando, porque conforme pasan las jornadas, no estamos sumando puntos y al final van a ser muy importantes".

Finalmente, en cuanto a los abucheos por parte de la afición poblana, el ex de Chiapas aseguró que al igual que la gente, el equipo se encuentra molesto por la situación que viven, sin embargo, confía en que con trabajo podrán salir adelante.

"Es normal que la afición no esté contenta, nosotros tampoco. Después nos puede gustar o no lo que la afición grite o exprese, pero están en todo su derecho de opinar y expresar lo que sienten. Nosotros tenemos que trabajar y tratar de revertir la situación dentro del campo para darles la alegría que se merecen", finalizó.