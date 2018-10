Hugo Rodríguez pide paciencia a la afición poblana

Con apenas 5 unidades tras seis jornadas, el Club Puebla se ubica en la parte baja de la tabla luego de la derrota sufrida el pasado miércoles ante León. Al respecto, el zaguero camotero Hugo Rodríguez, se mostró desencajado y triste por la situación que atraviesa el equipo.

"No vi a un León superior a nosotros, nos ganaron, no es correcto decir que fuimos mejores cuando se pierde, pero tuvimos más llegada que ellos, solo nos hace falta el gol. Desde el principio pensamos que tendríamos más puntos para estas alturas del torneo, ni de chiste pensamos que íbamos a estar así pero no queda más que levantar la cara y sacar puntos como sea".

Asimismo, Hugo Isaac reconoció que no han podido hacer del Estadio Cuauhtémoc una cancha que pese, situación que ha complicado en demasía el panorama para los de la Angelópolis.

"No hemos podido hacer de Puebla una fortaleza, trabajando es la única forma de sacar esto, no hemos jugado mal, nosotros como jugadores y cuerpo técnico no podemos ponernos tanto como el aficionado, que cuando se pierde todo está mal y cuando se gana todo está bien, necesitamos hacer consciencia de las cosas que estamos fallando y mejorar en eso".

Tras la derrota ante la Fiera, la poca afición que se dio cita en el Coloso de Maravillas despidió al equipo con fuertes abucheos, por lo que el defensor mexicano pidió paciencia y apoyo para que puedan salir adelante.

"Que tengan paciencia, estamos trabajando, nos estamos matando día a día para que los resultados se den, sabemos que ellos quieren tener a Puebla en un lugar más alto pero que crean que por ganas o huevos, que es lo que nos gritan, estamos todos corriendo a tope y los resultados tienen que llegar sí o sí".

El próximo domingo, Puebla tendrá una revancha cuando visite a Toluca en la fecha 7 del certamen, lugar donde buscarán reivindicarse y respaldar a su director técnico, Rafael García, quien se encuentra en la cuerda floja por los malos resultados.

"Tenemos que demostrar de qué estamos hechos, tenemos que bancar a 'Chiquis' en esta situación, que si bien la gente está pidiendo que se vaya, Toluca puede ser un buen lugar para mostrar que estamos con él y que por algo venimos a Puebla", sentenció Rodríguez de la O.