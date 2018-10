Resultado y goles del Pachuca 4-0 Cruz Azul de la Liga MX 2017

Gracias por el seguir el encuentro con nosotros. Sigue en Vavel México para estar enterado del futbol mexicano

90'- Finaliza el encuentro. Sorpresa en la bella airosa, Pachuca golea 4-0 a Cruz Azul que pierde su invicto de 16 partidos

Esto ya es goleada, el japonés logra definir de gran manera tras dejar en el piso a un rival celeste

88'- GOOOOOL DE PACHUCA!!! GOL DE HONDA!!!

Gran jugada individual de Guzmán que limpia a toda la defensa cementera y anota su segundo de la noche

86'- GOOOOOOL DE PACHUCA!!!! GOL DE GUZMÁN!!!!

83'- Gran atajada de Corona que apenas logra desvíar un tiro colocado de Urretaviscaya

68'- Tiro lejano de Cauteruccio que pasa cerca. La Máquina muy cerca de anotar

64'- Cerca de nuevo Cruz Azul de descontar, ahora un tiro del Chaco pasa apenas por un lado

62'- Atajadón del Conejo que con grandes reflejos le saca un balón de gol a Mora

61'- Doble cambio de Cruz Azul: Se van Mena y Mendoza, e ingresa Cauteruccio y Chaco Giménez.

58'- Tiro libre del Tin Rodríguez que pasa cerca de la portería del Conejo

52'- Increíble falla de Guzmán que falla a puerta vacía tras otra gran jugada de Puch

46'- Arranca la segunda mitad!!

Pachuca ha jugado de manera inteligente y con velocidad ha logrado causar daño ante una defensa frágil de los visitantes, que además no crean a la ofensiva

45'- Finaliza la primera parte

Tremenda corrida de Víctor Guzmán que se escapó con gran velocidad de los defensores cementeros y definió ante la salida del guardameta Corona

37'- GOOOOOOL DE PACHUCA!!! GOL DE GUZMÁN!!

36'- De nueva cuenta Puch cerca de anotar su doblete, ahora con una gran jugada individual que culmina con disparo que pasa cerca del ángulo

34'- Disparo fuera del área de Puch que controla bien Corona

28'- Cerca Cruz Azul de empatar con un remate de Mora que pasa muy cerca de la portería del Conejo

Contra ataque mortal de los 'Tuzos' que termina con Puch empujando el balón tras un gran pase de Jara

16'- GOOOOOOL DE PACHUCA!!!! GOL DE PUCH!!

7'- Remate de cabeza de Murillo que pasa por arriba del arco

2´- Las acciones del partido se paran por un choque de cabezas

0- ¡Arranca el partido!

El argentino Gabriel Peñalba es baja de último momento por una lesión.

Cruz Azul:Corona, Mendoza, Jordan, Roco, Aldrete, Baca, Silva, Mena, Méndez, Rodríguez y Mora.

Pachuca: Pérez, Herrera, García, Murillo, González, Gúzman, Gutiérrez, Hernández, Puch, Urretaviscaya y Jara.

El último Pachuca vs Cruz Azul se dio en la fecha 16 del torneo Clausura 2017 en la cancha del Estadio Hidalgo. Esa noche, el marcador culminó con un empate a dos; por la Máquina anotaron Ruíz y Cauteruccio, mientras que por los Tuzos, fueron Jara y el 'Conejo' Pérez.

El Pachuca vs Cruz Azul de esta noche se llevará a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo, inmueble ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo y que cuenta con capacidad para poco más de 27 mil espectadores.

Atentos a Edgar Méndez | El mediocampista ibérico ha dejado en claro desde sus primeros minutos sobre la cancha su gran valía en el esquema de Paco Jémez. Su gran despliegue físico y serenidad de cara al arco lo han convertido en uno de los consentidos de la afición celeste.

Atentos a Jorge Hernández | El “escudo” del equipo blanquiazul pasó por una baja de juego la cual fue notable durante sus primeros partidos en el torneo, sin embargo con el pasar de las jornadas el casaca número 16 parece haber regresado a su nivel. Su entrega en cada disputa por el balón y buena selección de pases será fundamental para frenar al ataque rival.

Los pupilos de Diego Alonso no están pasando por su mejor momento, y es que a pesar de no haber mostrado un mal funcionamiento a lo largo del torneo, los resultados no los han acompañado. Sin embargo, se espera que con la recuperación de jugadores importantes que se encontraban lesionados, el equipo pueda volver a los primeros planos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pachuca vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a la 11ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo a partir de las 21:06 horas.