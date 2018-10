Resultado y goles del Santos 3-2 Necaxa de la Liga MX 2017

M. Barovero (C); M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnovsky; R. Alvarado (J. Isijara, min. 79), L. Pérez, M. Iturra, M. Fernández; C. González (M. Barragán, min. 79) y P. Velázquez (D. Álvarez, min. 56).

Necaxa : M. Barovero (C); M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnovsky; R. Alvarado (J. Isijara, min. 79), L. Pérez, M. Iturra, M. Fernández; C. González (M. Barragán, min. 79) y P. Velázquez (D. Álvarez, min. 56).

Santos : J. Orozco; J. Abella, N. Araujo (C), C. Izquierdoz (C), G. Arteaga; B. Lozano (E. Armenteros, min. 80), D. de Buen, O. González, W. Sandoval (D. Andrade, min. 63); J. Rodríguez (D. Tavares, min. 65) y J. Furch.

¡Finaliza el partido! Santos 3-2 Necaxa

90'. Se añaden cuatro minutos.

86'. ¡CASI! Contragolpe de Santos que termina en un despeje de Luis Pérez.

82'. ¡ATAJADÓN! Barovero se lanza y evita el doblete de Furch, quien intentó con un testarazo

80'. Último movimiento de Santos: entra Emiliano Armenteros por Brian Lozano.

79'. Doble cambio de Necaxa: entra Isijara y Barragán por Alvarado y González.

76'. A pase de Manuel Iturra, Luis Pérez realiza su doblete y acorta la ventaja. Gran definición de 'Lucho'.

¡GOOOL DE NECAXA!

72'. Con gran asistencia de Osvaldo Martínez, Djaniny Tavares anota el tercer gol de la noche de Santos.

¡GOOOL DE SANTOS!

69'. Se salva Necaxa. Barovero tapa el disparo de Barovero e Iturra le quita la oportunidad del contraremate de Tavares.

66'. ¡CERCA! Matías Fernández controla dentro del área y saca un disparo que pasa apenas a un lado del poste local.

65'. Segundo cambio de Santos: ingresa Djaniny Tavares por Jonathan Rodríguez.

63'. Primer movimiento de Santos: entra David Andrade por Walter Sandoval.

58'. Con cabezazo de Luis Pérez, Necaxa acorta la ventaja en el marcador

¡GOOOL DE NECAXA!

55'. Primer cambio de Necaxa: entra Daniel Álvarez por Pablo Velázquez.

55'. Tiro de larga distancia de Lozano que pasa por un lado de Barovero.

51'. Igor Lichnovsky se pinta de amarillo, por un jalón sobre Rodríguez.

47'. Disparo de media distancia de Iturra que sale muy desviado del arco defendido por Orozco.

¡COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT | Con anotaciones de Julio Furch y Jonathan Rodríguez, Santos está venciendo 2-0 a Necaxa.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

44'. Con un cobro potente y raso, Jonathan Rodríguez vence a Barovero y amplía la ventaja.

¡GOOOL DE SANTOS!

¡PENAL PARA SANTOS!

40'. Tiro libre de Santos que Diego de Buen no aprovecha, tras sacar un tiro muy desviado.

36'. Disparo cruzado de Alvarado que Orozco manda a tira de esquina.

32'. Julio Furch controla, dentro del área, con el muslo y saca un potente disparo con el que vence a Marcelo Barovero para adelantar a Santos en el marcador.

¡GOOOL DE SANTOS!

30'. Servicio de Ponce que Orozco corta con los puños

27'. El equipo visitante continúa buscando atacar, pero Izquierdoz y Araujo han cortado todos sus avances.

20'. ¡TRAPITO! Gran atajada de Barovero que evita la anotación de Santos tras el cabezazo de Furch.

18'. Contragolpe de Necaxa, comandado por Alvarado, que termina en fuera de juego por Velázquez.

16'. Santos toma mal parado a Necaxa y no lo aprovecha. Rodríguez toca a Lozano, quien no logra sacar un buen remate.

14'. Hasta el momento, Necaxa es el conjunto que mejor se ha visto, debido a su interés por crear oportunidades.

9'. Centro de Sandoval que Beckeles rechaza sin mayor problemas.

5'. Servicio de Ponce que González remata de cabeza; el balón sale desviado por un rechace de Araujo. Se salva Santos.

4'. Primeros minutos de mucha imprecisión por parte de ambas escuadras.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:30. Banca de Necaxa | Y. Gutiérrez; J. González, X. Báez, D. Villalpando, J. Isijara, D. Álvarez y M. Barragán.

18:27. Banca de Santos | C. Acevedo; V. Alvarado, D. Andrade, E. Armenteros, J. Cortés, U. Dávila y D. Tavares.

18:24. Once de Necaxa | M. Barovero (C); M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnovsky; R. Alvarado, L. Pérez, M. Iturra, M. Fernández; C. González y P. Velázquez.

18:23. Once de Santos | J. Orozco; J. Abella, N. Araujo (C), C. Izquierdoz (C), G. Arteaga; B. Lozano, D. de Buen, O. González, W. Sandoval; J. Rodríguez y J. Furch.

18:20. Definidas las alineaciones de ambas escuadras, en un momento las compartimos.

18:00. Resta sólo una hora para que comience el enfrentamiento entre Santos Laguna y Necaxa, en partido correspondiente a la décima fecha (pendiente) de la Liga MX, edición Apertura 2017.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Santos vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Corona. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última ocasión que ambos cuadros se midieron dentro del terreno de juego, fue en el pasado torneo Clausura 2017, dónde el partido terminó en empate a 2 goles. Con las anotaciones de Osvaldo Martínez y Tavares de Santos. Edson Puch y Barreiro por Necaxa.

La sede del partido será el Estadio Corona donde no se espera una buena entrada por la temporada tan mala que han tenido los Guerreros.

Atentos a Marcelo Barovero, portero argentino de grandes hechuras. Experimentado y seguro, que se ha convertido en el emblema y figura del Necaxa, además de ser el héroe en cada partido. Su labor en el arco es de resaltar.

Atentos a Walter Gael Sandoval, juvenil mexicano que se ha vuelto en el motor y cerebro del equipo lagunero. Con un juego explosivo, veloz y de grandes centros. El '7' santista se ha convertido en una de las armas más peligrosas de los albiverdes.

La última vez que los Rojiblancos jugaron como visitantes, fue hace ya un par de jornadas, cuando se metieron a la cancha del Estadio Hidalgo, luego de empatar a 0 goles frente a los Tuzos del Pachuca.

Por su parte, los Rayos del Necaxa no atraviesan mal momento en cuanto a resultados se refiere, pero las formas empiezan a preocupar, en especial cuando son locales, la poca propuesta deja mucho que desear.

La última vez que los Guerreros jugaron en calidad de local, fue apenas el domingo pasado, luego de perder 1 gol a 0 frente a los Rojinegros del Atlas, con la solitaria anotación de Bryan Garnica.

El conjunto de Torreón atraviesa un momento crítico. Son de los peores situados en la tabla general, además cada semana descienden lugares en el tema porcentual. Vienen de caer en casa 1 gol a 0 frente a los Rojinegros del Atlas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Santos vs Necaxa, correspondiente a la 10ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Territorio Santos Modelo a partir de las 19:00 horas.