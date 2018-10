Jaime Lozano: "Hay que hablar y tomar decisiones"

Con una gran actuación de Julio César Furch, los Gallos Blancos volvieron a caer en casa con un marcador de 2-1, la situación del equipo cada vez es más alarmante por el problema porcentual, en este torneo son penúltimos en la tabla, a la espera del resultado de Chivas que, de ganar, mandaría a los Gallos al 'sótano'.

En conferencia de prensa después del encuentro, Jaime Lozano se mostró tranquilo, dando el discurso que ha venido manejando sobre la tranquilidad que debe tener el equipo para que lleguen los resultados:

"Hay que estar con la cabeza fría, siempre después de cada partido gane o pierda llego a mi casa a ver los partidos, creo que hoy tuvimos opciones muy claras aún sin jugar bien, y al final es eso, el que mete un gol más es el que gana y lamentablemente hoy no fuimos contundentes" mencionó Lozano.

El estratega de Gallos Blancos mencionó que durante la semana se trabaja muy bien pero eso ya no le está alcanzando al equipo para revertir la situación:

"Falta serenidad, un poco de calma, se trabaja bien pero eso no alcanza, por más que hagas veinte cosas bien, si no vas a ganar partidos de nada sirve, muchas veces me tocó del otro lado ver a gente que no trabaja bien pero sabía ganar partidos".

Lozano mencionó que cuando hay problemas de descenso, lo futbolístico no basta: "Al final un descenso se salva con otras cosas, con corazón, no tanto con buen fúbtol y si no tenemos eso difícilmente vamos a sacar puntos y seguir ganando" agregó Lozano.

"Alguna vez me tocó jugar un descenso con Celaya y estoy convencido de que no es necesaria la calidad, no es necesario hacer tantas cosas pero si el día de los partidos salir fundido, estar muy juntos, creer en algo y no bajar los brazos nunca, cuando hemos hecho eso hemos sacado buenos resultados".