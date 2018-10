Carlos Adrián Morales: "Ganamos, pero hay mucho que trabajar"

El gran triunfo de Lobos BUAP sobre el Cruz Azul por marcador de 3-0 dejó muchas sensaciones entre la jauría, uno de los hombres con más experiencia, Carlos Adrián Morales platicó en la zona de medios para exponer algunos puntos.

El experimentado mediocampista aseguró que el triunfo frente a la máquina es muy importante, pero que no se debe relajar en lo más mínimo.

"Estamos tranquilos, no nos debemos confiar, teniamos que ganar si o sí, era una necesidad, estábamos obligados a sacar los tres puntos en casa, esa es una exigencia que teníamos con nosotros mismos. Hoy el equipo hizo lo que tenía que hacer, estamos pensando en Necaxa".

Morales explicó que la victoria después de una racha de tres juegos sin ganar da un ambiente de tranquilidad para hacer un mejor trabajo.

"Es importante salir conocer que no estamos en la última posición del cociente, eso te permite trabajar mucho mejor en la semana, te da más confianza aún falta mucho, veníamos sacando malos resultados y esto te ayuda a estar un poco más tranquilo".

El tercer jugador activo con más partidos disputados en Primera División recalcó que el trabajo debe ser arduo, con amor y enfoque.

"El hecho de jugar al fútbol siempre es una motivación, sabemos que Necaxa no será un rival sencillo, hay que disfrutar de todo lo que sucede".

Por último aclaró la situación que hubo en el medio tiempo dónde discutieron de manera furte Juan Carlos Medina y Jorge Villalpando.

"No hubo nada de cuidado, no hay nada más importante que lo conseguido el día de hoy, son exigencias normales, no hay rencillas ni nada de eso, sólo exigencias".