El empate con León tiene un sabor agridulce

El arranque de la Jornada 14 se dio con un partido con grandes expectativas, ya que Monarcas Morelia y León llegaban con igualdad de puntos en la tabla general, únicamente separados por diferencia de goles. Sin embargo el empate a cero goles no dejó a la escuadra rojiamarilla satisfecha.

El arquero, Sebastián Sosa, aceptó que lo más importante es seguir sumando en las últimas jornadas ya que aún les falta camino por recorrer si su meta es clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

“Fue un partido parejo, hubo muchas situaciones de gol para ambos equipos, creo que en los dos hay buenas individualidades, por eso fue un juego muy entretenido y las situaciones de gol fueron para los dos, entonces el empate creo que sienta bien”.

“Sentíamos que era un partido de nivel de liguilla aunque todavía no está nada dicho, falta muchísimo, están 9 puntos en disputa y puede pasar cualquier cosa porque a lo largo de la historia del futbol mexicano se ha demostrado que hasta que termina la última fecha las cosas pueden cambiar así que no hay que confiarnos sabemos que estamos en una posición donde queremos estar pero trataremos de ir por más para salir adelante”.

El cancerbero ha sido reconocido por las grandes actuaciones que ha tenido con el equipo rojiamarillo; ante esto se siente orgulloso de los frutos que ha dado el trabajo tanto individual como colectivo.

“Estoy muy contento, a mi me pone feliz cuando el equipo necesita de uno y respondes de buena manera a los compañeros, cuerpo técnico, institución, entonces estoy orgulloso con el trabajo que se hizo defensivamente al mantener el cero. Si bien no cumplimos el objetivo principal que es sumar de a tres pero es importante no perder”.

“Gracias a Dios en alguna situaciones de penales he salido favorecido, acertando y atajando uno que otro; estoy contento con eso también”.

A pesar de que la escuadra michoacana sigue sumando puntos, Mario Osuna, aseguró que se deben corregir algunos errores que han sido constantes en el equipo sobre todo en la contundencia de ataque.

“Venimos haciendo bien las cosas, creamos jugadas, en partidos anteriores fuimos contundentes, hoy en particular nos faltó pero en lo personal creo que vamos mejorando poco a poco”.

Por último, aseguró que los resultados que se han obtenido ha servido para el aspecto anímico por lo que buscarán que en las últimas 3 fechas se den las cosas para cumplir con los objetivos planteados.

“Nos quedamos tranquilos, si bien es cierto que pudimos ganar el partido, ellos también tuvieron llegadas, pero creo que el equipo pasa por un buen momento anímicamente y tenemos que estar bien para el cierre del torneo en las 3 fechas que faltan”.

“Creo que los partidos de liguilla ya empezaron, este fue un partido de ida y vuelta, sabíamos de antemano que así iba a ser contra León”.