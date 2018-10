Saldo dividido en fuerzas básicas de los tuzos

Con un saldo de un triunfo y una derrota frente al Club Puebla en la jornada 14, las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca buscan demostrar que su cantera es una de las mejores del fútbol mexicano.

Los Tuzos Sub 17 se llevaron los tres puntos después de que golearan 4 goles a 1 al colero general de dicha categoría: el Puebla. Por otra parte, no todo fue alegría para los tuzos en todas sus divisiones ya que la Sub 20 no sumó en esta jornada debido a la derrota que sufrió ante el líder absoluto de dicha categoría.

Liguilla a la vista

La acción para las fuerzas básicas tuzas comenzaba el pasado sábado en punto de las 9:30 hrs en el Estadio Hidalgo. Los pupilos de Francisco Cortéz Rodríguez sabían que se enfrentaban a un Puebla a quien le urgía sumar de a tres para salir del fondo de la tabla. Los Tuzos supieron sacar ventaja de la desesperación que tenían los camoteros por ganar y el festín de goles comenzó al minuto 47 cuando, sorpresivamente, el mediocampista poblano, Daviz Junco, adelantaba a los visitantes en el marcador; sin embargo, muy poco les duraría el gusto. Al 53', Iván Hernández puso el balón en la red dándole un empate parcial al encuentro. Diez minutos después, un descuido en la línea defensiva le costó al Puebla el 2-1 tras un gol de Víctor Mora.

Ya al final del cotejo, al 83' Raúl Castillo le daba tranquilidad a su entrenador y sus compañeros anotando el 3 por 1; pero eso no sería todo. Cuatro minutos después, los Tuzos finiquitaban el partido anotando el cuarto gol gracias a una gran jugada de Maximiliano García. La Sub 17 tuza hundió más al Puebla y lograron afianzarse del cuarto lugar en la tabla general por abajo de Monterrey, Pumas y Santos Laguna.

Dolorosa derrota

La categoría Sub 20 de los Tuzos venía de haber logrado un triunfo importante al vencer 3 por 0 a Monterrey. Sin embargo, su anhelo por ingresar a la liguilla nuevamente se volvió sombrío ya que el pasado sábado, el Pachuca cayó ante el líder del Apertura 2017, el Club Puebla.

Los camoteros se metieron a la madriguera tuza con mucha autoridad y las acciones comenzaban cuando apenas en el minuto 8, la escuadra visitante metía el primer gol del partido tras un remate dentro del área de Cristian Gabriel Esparza. Tres minutos después, La Franja ampliaba su ventaja gracias a la técnica individual de Pedro Goulart.

Los Tuzos sabían que sus aspiraciones a liguilla se esfumaban si perdían el encuentro así que al 23' y al 46', Andy Reyes empataba el marcador. No obstante, el empate les duró muy poco ya que al 54, Ángel Tecpanécatl volvía a retomar la ventaja de su equipo. Fue así como los poblanos se llevaron los 3 puntos para mantenerse en la cima con 30 unidades, mientras que los Tuzos se quedaron en 16.

La próxima jornada, el Club Pachuca visitará a las fuerzas básicas de Santos quienes marchan en primero y segundo lugar de la tabla general en sus categorías Sub 17 y Sub 20, respectivamente.