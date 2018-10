Resultado y goles del Santos 2-0 Necaxa de la Copa MX 2017

Santos : C. Acevedo; J. Flores, V. Alvarado, C. Izquierdoz (C), J. Sánchez; W. Sandoval, E. Armenteros (D. Andrade, min. 45), U. Rivas, J. Cortés; R. Cisneros (J. Furch, min. 76) y U. Dávila (J. Rodríguez, min. 76).

Necaxa : Y. Gutiérrez; J. González, M. Ponce, B. Beckeles, B. Colula; L. Pérez (M. Fernández, min. 68), X. Báez (C); V. Dávila (R. Alvarado, min. 63), D. Villalpando (O. Arce, min. 89), J. Isijara; y M. Barragán.

MARCADOR : 1-0, MIN. 80, J. RODRÍGUEZ. 2-0, min. 84, U. Rivas.

ÁRBITRO : Fernando Hernández. Amonestó a: V. Dávila (min. 9), W. Sandoval (min. 65), B. Colula (min. 69).