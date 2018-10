Resumen Puebla 3-0 Pumas en la Liga MX 2017

Culmina el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc. Pumas pierde 3-0 ante Puebla. Muchas gracias por seguir el minuto a minuto del Puebla vs Pumas, y recuerden que toda la información del fútbol mexicano la podrán encontrar en VAVEL México. Muchas gracias, pasela bien.

86' Puebla perdonó al cuadro universitario, luego de que Venegas le dira un pase a Acuña, quien entró solo, pero su disparo es atajado por Alfredo Saldívar.

74' Castillo se lleva la roja y deja a su equipo con diez en el campo de juego.

70' GOOOOOOL DE PUEBLA!!! Acuña filtró un pase, rompe una cadera, recorta a la defensa unamita y mete un disparo colocado a la portería de Saldivar.

67' Cambio de Pumas. Regresó Castillo a la alineación felina.

66' Remate de cabeza de Van Rankin que se va apenas por encima del travesaño

61' GOOOOOOOOL DE PUEBLA!!!! Van Rankin comentió una falta adentro de su área y Torres convierte la pena máxima en segundo gol de la noche.

51' Se salva Pumas. Cabezazo de Francisco Acuña que retiene sin problemas Alfredo Saldivar.

Incia la segunda mitad en Puebla.

Terminan los primeros 45 minutos y Pumas lo pierde por la mínima en el Cuauhtémoc.

41' Ya lo cantabamos todos. Un tanto anulado a Pumas por fuera de lugar de Josecarlos Van Rankin.

35' Tiro libre de Marcelo Díaz que se por arriba de la puerta poblana.

25' ¡Moises Muñoz! Disparo quemante de Abraham González, y Moi se desprende en el aire para mandar la pelota a tiro de esquina.

23' Puebla comeinza a hacerse de la pelota y a jugar con la desesperación del rival.

17' GOOOOOOOL DE PUEBLA!!!! Venegas mete un centro y Escoboza la manda a dormir. Puebla ya lo gana 1-0 a los universitarios.

13' Disparo de Jesús Gallardo que se va por un lado del arco local.

9' Disparo de Escoboza que termina desviado

5' Pumas comeinza a dominar la pelota en el mediocampo.

Comenzó el duelo en tierras poblanas.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Pumas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc.

El duelo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc , inmueble con capacidad para 51,726 personas. Sede del Puebla en todas sus categorías.

Atentos a: Marcelo Díaz.- Pese a los momento que vive el cuadro universitario, su flamante contratación sigue manteniendo altas expectativas en lo que puede aportar en medio campo.

Atentos a: Lucas Cavallini.- El atacante canadiense ha llegado a darle vida al ataque del Puebla, el profe Meza ha sabido aprovechar todas sus virtudes y hacerlo un hombre de peligro.

Por otro lado, es entrenador de los poblanos, Enrique Meza, compareció ante los medios de comunicación: "Pachuca mereció la victoria, pero creo que las mejores las oportunidades de gol fueron nuestras. Esto es de quien hace el gol, no de merecimientos. El hubiera nunca existe. Fue un partido salpicado de algunos errores, pero mi equipo no me disgustó. Jugamos con un equipo que tiene jugadores de peligro en todas las líneas".

Durante la semana, el defensa universitario, José Carlos Van Rankin, aseguró que Universidad es un equipo grande y no puede darse el lujo de meterse en las últimas posiciones de la tabla general: "Sí hay vergüenza, no merecemos estar hasta abajo. A pesar de los resultados, UNAM nunca va a ser un equipo mediano, claro que Pumas es un equipo grande".

Por otro lado, los Pumas han cambiado de técnico un par de veces, y caminan en la penúltima posición del actual certamen. Aunque con el actual estratega David Patiiño, los felinos demuestran una cara diferente en todas sus líneas (defensa, mediocampo y delantera).

El conjunto poblano es antepenúltimo en la tabla general del certamen azteca. Con la llegada de Enrique Meza al banquillo local, el equipo de la "Franja" buscará un resultado positivo a pocos duelos de culminar la fase regular del Apertura 2017.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la transmisión del partido Puebla vs Pumas UNAM en vivo, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2017 de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:00 horas.