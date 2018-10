Tucitos; Entre los buenos resultados y un bajo rendimiento

Pachuca se ha caracterizado por ser un semillero de jugadores consolidados en primera división tanto en Pachuca como en el extranjero, es por eso que cada torneo el equipo hidalguense se ha caracterizado por pelear primeros lugares en las categorías inferiores, desde la sub 15 hasta la sub 20 jugadores mexicanos esperan su oportunidad y cada fin de semana se puede mostrar con el ritmo plasmado en los partidos de fuerzas básicas.

Sin embargo en el último año Pachuca ha perdido esa mística ganadora, ya que en la sub 20 la cual está dirigida por el holandés Hans Westerhoff, han dedicado el actual torneo Apertura 2017 para renovar espacios de jugadores que fueron promovidos a primer equipo o por convocatorias a selecciones menores, como lo son Robert De La Rosa, Pablo Lopez, Erick Sanchez, entre otros jugadores que Diego Alonso los ha tomado en cuenta en la plantilla profesional.

Es por eso que Pachuca sub 20 hasta la jornada 15 se ubica en el lugar 12 con 16 puntos de la tabla general la cual lidera el equipo de Santos sub 20 con 32 puntos, posición que complica la clasificación del equipo tuzo sub 20 ya que el domingo pasado dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a la pelea por el 8vo puesto, ya que perdió 1-0 en Torreón contra el equipo líder destacando la participación del goleador mexicano de Santos Ronaldo Cisneros. Es así como Pachuca se complica las posibilidades de clasificar a liguilla por 2do torneo consecutivo.

Por otro lado, el equipo sub 17 vive una situación completamente opuesta ya que se encuentran en el lugar 4to de la tabla general con 35 puntos, a 11 puntos del líder Santos sub 17, cabe resaltar que el equipo sub 17 ya ha asegurado puestos de liguilla y que en funcionamiento se encuentran en buen momento gracias a su DT Francisco Cortéz, quien ha llevado una generación con talento y buen juego, además en la última jornada sumaron 1 punto de visita y que en el próximo partido enfrentarán al equipo de Querétaro F.C sub 17, partido que se espera muchas llegadas por parte de los 2 jóvenes equipos ya que los gallos se ubican en el lugar 7 de la tabla y luchará por ubicarse en mejor posición de cara a la liguilla.

Es así como las categorías inferiores pelean cada fin de semana por un pase a la liguilla y por una oportunidad en primera división, veremos si sub 20 logra acceder a liguilla y si sub 17 refrenda ese buen momento que vive.