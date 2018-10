Resultado y gol del Tigres 1-0 Necaxa en la Liga MX 2017

M. Barovero (C); M. Ponce, I., Lichnovsky, M. de Luna (O. Arce, min. 76), B. Beckeles; R. Alvarado (M. Fernández, min. 57), L. Pérez, M. Iturra, D. Álvarez; C. González y M. Barragán (J. Isijara, min. 65).

M. Barovero (C); M. Ponce, I., Lichnovsky, M. de Luna (O. Arce, min. 76), B. Beckeles; R. Alvarado (M. Fernández, min. 57), L. Pérez, M. Iturra, D. Álvarez; C. González y M. Barragán (J. Isijara, min. 65).

Necaxa : M. Barovero (C); M. Ponce, I., Lichnovsky, M. de Luna (O. Arce, min. 76), B. Beckeles; R. Alvarado (M. Fernández, min. 57), L. Pérez, M. Iturra, D. Álvarez; C. González y M. Barragán (J. Isijara, min. 65).

N. Guzmán; L. Rodríguez, H. Ayala, Juninho (C), J. Torres; J. Damm, I. Jiménez, R. Souza (J. Dueñas, min. 88), J. Aquino; E. Valencia (E. Vargas, min. 81) y A. Gignac.

N. Guzmán; L. Rodríguez, H. Ayala, Juninho (C), J. Torres; J. Damm, I. Jiménez, R. Souza (J. Dueñas, min. 88), J. Aquino; E. Valencia (E. Vargas, min. 81) y A. Gignac.

Tigres : N. Guzmán; L. Rodríguez, H. Ayala, Juninho (C), J. Torres; J. Damm, I. Jiménez, R. Souza (J. Dueñas, min. 88), J. Aquino; E. Valencia (E. Vargas, min. 81) y A. Gignac.

MF | Con este resultado, Tigres llega a 32 puntos y es segundo general, mientras que Necaxa, con 24 unidades, baja al séptimo lugar.

MF | Con anotación de Enner Valencia por la vía de la pena máxima, Tigres derrota merecidamente a Necaxa.

¡Finaliza el partido!

90'. Se añaden tres minutos.

89'. ¡POSTE! Disparo cruzado de Gignac que pega en el metal.

88'. Segundo cambio de Tigres: entra Dueñas por Souza.

87'. Gol anulado de Javier Aquino por fuera de lugar.

86'. Testarazo de Lichnovsky que pasa a poco centímetros fuera de la cabaña de Guzmán.

81'. Primer movimiento de Tigres: entra Eduardo Vargas por Enner Valencia.

75'. Último cambio de Necaxa: entra Othoniel Arce por Mario de Luna.

74'. El partido se detiene por la lesión de Mario de Luna.

70'. Enner Valencia cobra perfectamente la pena máxima para adelantar a Tigres en el marcador.

¡GOOOL DE TIGRES!

68'. ¡Penal para Tigres!

67'. Tiro raso de Matías Fernández que pasa a un lado del poste izquierdo de Nahuel Guzmán.

64'. Segundo movimiento de Necaxa: entra Jesús Isijara por Martín Barragán.

61'. ¡CERCA! Contragolpe de Tigres que finaliza en un remate desviado de Valencia.

60'. Disparo cruzado del 'Chaka' Rodríguez que se va demasiado desviado de la portería necaxista.

58'. ¡CASI! Nuevo manotazo de Barovero que evita la caída de su marco, ahora tras el remate de Gignac.

57'. Primer cambio de Necaxa: entra Matías Fernández por Roberto Alvarado.

56'. Brayan Beckeles también es amonestado.

52'. Otra vez, Tigres estuvo cerca. Jiménez mandó servicio que Gignac no alcanza a rematar.

47'. Por un manotazo sobre Souza, Martín Barragán es pintado de amarillo.

¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!

MT | Tigres ha sido superior a Necaxa, pero Marcelo Barovero ha impedido que anoten.

¡Termina el primer tiempo!

41'. Roberto Alvarado se convierte en el primer amonestado de Necaxa.

31'. Disparo raso de 'Juninho' que, sin problemas, controla Barovero.

27'. ¡'Trapito'! Marcelo Barovero se lanza y evita la anotación de Javier Aquino.

23'. Disparo de Jiménez que también se marcha por un lado de la meta rojiblanca.

16'. ¡CASI! Buena jugada de Tigres que finaliza en un disparo cruzado de Gignac que sale a un lado del poste derecho.

12'. ¡CERCA! Pase de Gignac a Valencia, quien saca un potente remate que pasa a centímetros del marco visitante.

10'. Hasta ahora, ningún equipo ha logrado generar verdadero peligro.

5'. Disparo de Gignac que pasa apenas a un lado de la cabaña defendida por Barovero. De cualquier forma, el francés estaba en fuera de juego.

1'. Fuerte entrada de Jesús Torres Nilo sobre Daniel Álvarez, que termina en amonestación para el jugador local.

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

18:20. Banca de Necaxa: Y. Gutiérrez; B. Colula, X. Báez, V. Dávila, J. Isijara, M. Fernández y O. Arce.

18:18. Banca de Tigres: E. Hernández; T. Kolodziedjczak, A. Acosta, J. Dueñas, D. Álvarez, L. Zelarayán y E. Vargas.

18:15. Once de Necaxa: M. Barovero (C); M. Ponce, I., Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; R. Alvarado, L. Pérez, M. Iturra, D. Álvarez; C. González y M. Barragán.

18:10. Once de Tigres: N. Guzmán; L. Rodríguez, H. Ayala, Juninho (C), J. Torres; J. Damm, I. Jiménez, R. Souza, J. Aquino; E. Valencia y A. Gignac.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Hombre a seguir de Necaxa: Carlos González | La contundencia del delantero paraguayo será fundamental para las aspiraciones del club hidrocálido. Hasta ahora, acumula cuatro dianas.

Hombre a seguir de Tigres: Enner Valencia | El atacante ecuatoriano ha sido el referente a la ofensiva del equipo universitario. De momento, suma ocho anotaciones, sus últimas las marcó hace dos semanas.

En su último cotejo como visitante, los dirigidos por Ignacio Ambriz sorprendieron y terminaron triunfando en el Estadio Azteca frente al América; Luis Pérez fue quien anotó el tanto de la victoria rojiblanca.

Tras 15 jornadas del certamen, con 24 unidades, la escuadra de Necaxa se sitúa en el sexto sitio de la tabla general; aún no concretan su pase a la siguiente ronda. La semana pasada, los Rayos aprovecharon su condición de local para golear a Lobos BUAP, en donde destacaron Carlos González y Martín Barragán.

En su último encuentro como local, los comandados por Ricardo Ferretti vencieron contundentemente al Deportivo Toluca, con goles de André Gignac y Enner Valencia.

Después de 15 partidos, el conjunto de Tigres se ubica en la segunda posición de la clasificación con 27 unidades; ya están clasificados a la Liguilla. En la fecha pasada, los 'Felinos' derrotaron como visitante a Cruz Azul, con anotaciones de 'Juninho' y Eduardo Vargas.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Necaxa en vivo, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 20:00 horas.