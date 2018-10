Resultados negativos para las inferiores de Necaxa

Las fuerzas básicas de los hidrorayos tuvieron actividad futbolística durante el fin de semana, pero no obtuvieron buenos resultados ya que ni en Sub-20 ni en Liga Premier consiguieron ganar. Sólo la Sub-17 logró un triunfo ante Tigres.

Foto: Twitter Necaxa FB

Sub-17

El conjunto Sub-17 de Necaxa visitó a su similar de Tigres y terminó por quedarse con los tres puntos, luego de marcar en dos ocasiones por sólo una de los locales. Iván Luna marcó el primer gol para los Rayos a pocos minutos de entrar a la cancha. Fue el mismo jugador necaxista quien haría el segundo y definitivo tanto de la tarde. Por el cuadro de Tigres descontó Patrick Ogama, pero a pesar de que en los minutos finales lograron el control de poco sirvió pues ya no pudieron remontar el partido.

El equipo de Aguascalientes inició el juego con Ángel Alonzo, Otoniel Román, Alejandro Rodríguez, Josué Rodríguez, Pedro Gutiérrez, Sergio Vázquez, Francisco Quiñones, Jair Cortés, Raúl Aranda, Víctor Castillo y César Mata.

Sub-20

Mientras tanto, la Sub-20 terminó perdiendo 3 a 1 también en las instalaciones de Nuevo León. Por el lado de Necaxa anotó el único tanto Alan Hernández, y por el lado de los locales marcaron Bryan Reyes, Rafael Durán y Jonathan Vega.

El entrenador Jorge Martínez Merino mandó al terreno de juego a Diego Urtiaga, Juan Esqueda, Ramsés Carrillo, José Maldonado, Jorge Cornejo, Edson Chávez, José Plascencia, César Landa, Alan Hernández, Sergio Bueno y César Aguirre.

Foto: Twitter Necaxa FB

Liga Premier

Necaxa Premier no corrió con buena fortuna al enfrentar a los Alacranes de Durango en lo que fue la jornada 14 de la Liga Premier Serie A y terminó perdiendo 1 por 0 en el estadio Francisco Zarco.

Los Rayos estuvieron encima durante gran parte del partido, pero no lograron concretar las jugadas en gol, mientras que Durango por conducto de Alejandro Mora al minuto 61 conseguiría el tanto de la victoria, luego de recibir el balón dentro del área y definir en buena forma.

Tras dicho resultado los jóvenes futbolistas se ubican en el sitio número 14 de la tabla general dentro del Grupo 1 con 14 unidades.